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Индийская Bharat Forge подтвердила планы поставок в Армению гаубиц - РИА Новости, 19.11.2023
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23:34 19.11.2023
https://ria.ru/20231119/gaubitsy-1910463815.html
Индийская Bharat Forge подтвердила планы поставок в Армению гаубиц
Индийская Bharat Forge подтвердила планы поставок в Армению гаубиц - РИА Новости, 19.11.2023
Индийская Bharat Forge подтвердила планы поставок в Армению гаубиц
Индийская компания Bharat Forge подтвердила планы по поставкам в Армению самоходных гаубиц MArG 155, передает издание IDRW (Indian Defence Research Wing). РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T23:34
2023-11-19T23:34
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ЕРЕВАН, 19 ноя - РИА Новости. Индийская компания Bharat Forge подтвердила планы по поставкам в Армению самоходных гаубиц MArG 155, передает издание IDRW (Indian Defence Research Wing). "Компания Bharat Forge, ведущий индийский производитель артиллерийских систем, подтвердила, что недавно продемонстрированные ею самоходные гаубицы MArG 155 предназначены Армении. Это знаменует важную веху в усилиях Индии по экспорту своей оборонной техники международным партнерам", - говорится в сообщении. Издание отмечает, что Индия становится ключевым поставщиком оборонной техники в Армению. В частности, подчеркивается, что в 2020 году Армения приобрела у Индии четыре мобильных радиолокационных установки "Свати", а в сентябре 2022 года был подписан контракт на сумму 245 миллионов долларов на закупку реактивных систем залпового огня "Пинака", противотанковых ракет и различных боеприпасов. В середине ноября индийский медиаресурс Indian Aerospace Defence News (IADN) сообщил, что компания Munitions India Limited поставит в Армению 150 тысяч 30-миллиметровых и 40-миллиметровых гранатометных выстрелов. В сообщении отмечалось, что два месяца назад та же компания поставила в Армению 5 миллионов патронов калибра 7,62 миллиметра. Также в ноябре индийское издание EurAsian Times сообщило, что Армения подписала контракт с индийской компаний Zen Technologies на поставку антидроновой системы на 41,5 миллиона долларов.
https://ria.ru/20231115/armeniya-1909480844.html
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в мире, технологии, армения, индия
В мире, Технологии, Армения, Индия
Индийская Bharat Forge подтвердила планы поставок в Армению гаубиц

IDRW: индийская компания подтвердила планы поставок в Армению самоходных гаубиц

© Sputnik / Asatur Yesayants Военные Армении
Военные Армении - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
© Sputnik / Asatur Yesayants
Военные Армении. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 19 ноя - РИА Новости. Индийская компания Bharat Forge подтвердила планы по поставкам в Армению самоходных гаубиц MArG 155, передает издание IDRW (Indian Defence Research Wing).
«
"Компания Bharat Forge, ведущий индийский производитель артиллерийских систем, подтвердила, что недавно продемонстрированные ею самоходные гаубицы MArG 155 предназначены Армении. Это знаменует важную веху в усилиях Индии по экспорту своей оборонной техники международным партнерам", - говорится в сообщении.
Издание отмечает, что Индия становится ключевым поставщиком оборонной техники в Армению. В частности, подчеркивается, что в 2020 году Армения приобрела у Индии четыре мобильных радиолокационных установки "Свати", а в сентябре 2022 года был подписан контракт на сумму 245 миллионов долларов на закупку реактивных систем залпового огня "Пинака", противотанковых ракет и различных боеприпасов.
В середине ноября индийский медиаресурс Indian Aerospace Defence News (IADN) сообщил, что компания Munitions India Limited поставит в Армению 150 тысяч 30-миллиметровых и 40-миллиметровых гранатометных выстрелов. В сообщении отмечалось, что два месяца назад та же компания поставила в Армению 5 миллионов патронов калибра 7,62 миллиметра.
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Также в ноябре индийское издание EurAsian Times сообщило, что Армения подписала контракт с индийской компаний Zen Technologies на поставку антидроновой системы на 41,5 миллиона долларов.
 
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