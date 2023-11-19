https://ria.ru/20231119/evakuatsiya-1910353852.html
Россиянка поблагодарила Путина и МЧС за эвакуацию из Газы
Россиянка поблагодарила Путина и МЧС за эвакуацию из Газы - РИА Новости, 19.11.2023
Россиянка поблагодарила Путина и МЧС за эвакуацию из Газы
Эвакуированная из Газы россиянка поблагодарила МЧС РФ, по ее словам, российские спасатели проводят операцию по эвакуации максимально профессионально, а... РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T07:21
2023-11-19T07:21
2023-11-19T07:21
россия
египет
владимир путин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
раф
домодедово (аэропорт)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0f/1909527564_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_76f6be6306b0c820db133c9fbcc4996d.jpg
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Эвакуированная из Газы россиянка поблагодарила МЧС РФ, по ее словам, российские спасатели проводят операцию по эвакуации максимально профессионально, а сотрудники МИД всегда были на связи с желающими эвакуироваться. "МЧС России, я думаю, самое лучшее МЧС", - заявила журналистам эвакуированная из сектора Газы россиянка Наталья. Она также добавила, что благодарна президенту России Владимиру Путину и российскому народу. "Я и моя семья, которая вот вышла, благодарны нашему президенту России и народу нашему за то, что не бросил нас там", - заявила она. Путь до КПП "Рафах", по ее словам, занял около трех суток. "Три дня, наверное, мы ехали. Это не от них (МЧС - ред.) зависело. Нас Египет не пустил. Очень долго, я никакая сейчас, ничего не видим, ничего не слышим. Надо было доехать до "Рафаха", где контрольно-пропускной пункт, а там, чтобы доехать, надо между танками пройти, а там страшно", - добавила она. В ночь на воскресенье самолет МЧС РФ, на борту которого эвакуировалась из сектора Газа четвертая группа граждан России, приземлился в аэропорту "Домодедово". Всего за неделю, по данным МЧС, из сектора Газа в Россию четырьмя спецбортами эвакуировано 408 россиян и членов их семей, саму же границу в районе пункта "Рафах" перешли уже более 550 граждан РФ, из них 230 - дети.
https://ria.ru/20231119/rafakh-1910353246.html
россия
египет
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0f/1909527564_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_2a96e0e29ae4de3d1b6c0bb133c2b0a6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, египет, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), раф, домодедово (аэропорт), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Россия, Египет, Владимир Путин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), РАФ, Домодедово (аэропорт), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Россиянка поблагодарила Путина и МЧС за эвакуацию из Газы
Россиянка Наталья поблагодарила Путина и МЧС за эвакуацию из сектора Газа