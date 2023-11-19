https://ria.ru/20231119/evakuatsiya-1910353852.html

Россиянка поблагодарила Путина и МЧС за эвакуацию из Газы

Россиянка поблагодарила Путина и МЧС за эвакуацию из Газы - РИА Новости, 19.11.2023

Россиянка поблагодарила Путина и МЧС за эвакуацию из Газы

Эвакуированная из Газы россиянка поблагодарила МЧС РФ, по ее словам, российские спасатели проводят операцию по эвакуации максимально профессионально, а... РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T07:21

2023-11-19T07:21

2023-11-19T07:21

россия

египет

владимир путин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

раф

домодедово (аэропорт)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0f/1909527564_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_76f6be6306b0c820db133c9fbcc4996d.jpg

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Эвакуированная из Газы россиянка поблагодарила МЧС РФ, по ее словам, российские спасатели проводят операцию по эвакуации максимально профессионально, а сотрудники МИД всегда были на связи с желающими эвакуироваться. "МЧС России, я думаю, самое лучшее МЧС", - заявила журналистам эвакуированная из сектора Газы россиянка Наталья. Она также добавила, что благодарна президенту России Владимиру Путину и российскому народу. "Я и моя семья, которая вот вышла, благодарны нашему президенту России и народу нашему за то, что не бросил нас там", - заявила она. Путь до КПП "Рафах", по ее словам, занял около трех суток. "Три дня, наверное, мы ехали. Это не от них (МЧС - ред.) зависело. Нас Египет не пустил. Очень долго, я никакая сейчас, ничего не видим, ничего не слышим. Надо было доехать до "Рафаха", где контрольно-пропускной пункт, а там, чтобы доехать, надо между танками пройти, а там страшно", - добавила она. В ночь на воскресенье самолет МЧС РФ, на борту которого эвакуировалась из сектора Газа четвертая группа граждан России, приземлился в аэропорту "Домодедово". Всего за неделю, по данным МЧС, из сектора Газа в Россию четырьмя спецбортами эвакуировано 408 россиян и членов их семей, саму же границу в районе пункта "Рафах" перешли уже более 550 граждан РФ, из них 230 - дети.

https://ria.ru/20231119/rafakh-1910353246.html

россия

египет

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, египет, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), раф, домодедово (аэропорт), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году