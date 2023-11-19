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Россиянка поблагодарила Путина и МЧС за эвакуацию из Газы - РИА Новости, 19.11.2023
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07:21 19.11.2023
https://ria.ru/20231119/evakuatsiya-1910353852.html
Россиянка поблагодарила Путина и МЧС за эвакуацию из Газы
Россиянка поблагодарила Путина и МЧС за эвакуацию из Газы - РИА Новости, 19.11.2023
Россиянка поблагодарила Путина и МЧС за эвакуацию из Газы
Эвакуированная из Газы россиянка поблагодарила МЧС РФ, по ее словам, российские спасатели проводят операцию по эвакуации максимально профессионально, а... РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T07:21
2023-11-19T07:21
россия
египет
владимир путин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
раф
домодедово (аэропорт)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Эвакуированная из Газы россиянка поблагодарила МЧС РФ, по ее словам, российские спасатели проводят операцию по эвакуации максимально профессионально, а сотрудники МИД всегда были на связи с желающими эвакуироваться. "МЧС России, я думаю, самое лучшее МЧС", - заявила журналистам эвакуированная из сектора Газы россиянка Наталья. Она также добавила, что благодарна президенту России Владимиру Путину и российскому народу. "Я и моя семья, которая вот вышла, благодарны нашему президенту России и народу нашему за то, что не бросил нас там", - заявила она. Путь до КПП "Рафах", по ее словам, занял около трех суток. "Три дня, наверное, мы ехали. Это не от них (МЧС - ред.) зависело. Нас Египет не пустил. Очень долго, я никакая сейчас, ничего не видим, ничего не слышим. Надо было доехать до "Рафаха", где контрольно-пропускной пункт, а там, чтобы доехать, надо между танками пройти, а там страшно", - добавила она. В ночь на воскресенье самолет МЧС РФ, на борту которого эвакуировалась из сектора Газа четвертая группа граждан России, приземлился в аэропорту "Домодедово". Всего за неделю, по данным МЧС, из сектора Газа в Россию четырьмя спецбортами эвакуировано 408 россиян и членов их семей, саму же границу в районе пункта "Рафах" перешли уже более 550 граждан РФ, из них 230 - дети.
https://ria.ru/20231119/rafakh-1910353246.html
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россия, египет, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), раф, домодедово (аэропорт), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Россия, Египет, Владимир Путин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), РАФ, Домодедово (аэропорт), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Россиянка поблагодарила Путина и МЧС за эвакуацию из Газы

Россиянка Наталья поблагодарила Путина и МЧС за эвакуацию из сектора Газа

© РИА Новости / Максим БлиновРоссийские граждане, эвакуированные из сектора Газа, в международном аэропорту Домодедово имени М.В. Ломоносова в Москве
Российские граждане, эвакуированные из сектора Газа, в международном аэропорту Домодедово имени М.В. Ломоносова в Москве - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Российские граждане, эвакуированные из сектора Газа, в международном аэропорту Домодедово имени М.В. Ломоносова в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Эвакуированная из Газы россиянка поблагодарила МЧС РФ, по ее словам, российские спасатели проводят операцию по эвакуации максимально профессионально, а сотрудники МИД всегда были на связи с желающими эвакуироваться.
«
"МЧС России, я думаю, самое лучшее МЧС", - заявила журналистам эвакуированная из сектора Газы россиянка Наталья.
Она также добавила, что благодарна президенту России Владимиру Путину и российскому народу.
"Я и моя семья, которая вот вышла, благодарны нашему президенту России и народу нашему за то, что не бросил нас там", - заявила она.
Путь до КПП "Рафах", по ее словам, занял около трех суток. "Три дня, наверное, мы ехали. Это не от них (МЧС - ред.) зависело. Нас Египет не пустил. Очень долго, я никакая сейчас, ничего не видим, ничего не слышим. Надо было доехать до "Рафаха", где контрольно-пропускной пункт, а там, чтобы доехать, надо между танками пройти, а там страшно", - добавила она.
В ночь на воскресенье самолет МЧС РФ, на борту которого эвакуировалась из сектора Газа четвертая группа граждан России, приземлился в аэропорту "Домодедово". Всего за неделю, по данным МЧС, из сектора Газа в Россию четырьмя спецбортами эвакуировано 408 россиян и членов их семей, саму же границу в районе пункта "Рафах" перешли уже более 550 граждан РФ, из них 230 - дети.
Россияне о боевых действиях вблизи КПП Рафах в Газе - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
Эвакуированная россиянка рассказала о боевых действиях возле КПП "Рафах"
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РоссияЕгипетВладимир ПутинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РАФДомодедово (аэропорт)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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