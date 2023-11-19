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Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий

Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий - РИА Новости, 19.11.2023

Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий

Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий отмечается в воскресенье. РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T02:01

2023-11-19T02:01

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий отмечается в воскресенье.Ниже приводится справочная информация.Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий (World Day of Remembrance for Road Traffic Victims) ежегодно отмечается в третье воскресенье ноября.В 2023 году этот день приходится на 19 ноября.Инициатором учреждения дня памяти жертв ДТП стала британская благотворительная организация "Роудпис" (RoadPeace), оказывающая помощь людям, пострадавшим в результате ДТП. Впервые он был проведен в Великобритании в 1993 году.Днем проведения было выбрано третье воскресенье ноября, потому что оно следует за Поминальным воскресеньем (второе воскресенье ноября), когда в Великобритании и странах Содружества поминают всех тех, кто погиб в войнах и конфликтах. Схожесть войн и ДТП заключается в том, что чаще всего их жертвами становятся молодые люди мужского пола, а раны и травмы в одинаковой мере ужасны.День памяти жертв ДТП был задуман как мероприятие, дающее возможность почтить память жертв дорожно-транспортных происшествий и выразить соболезнование их родным и близким.В 1995 году проведение этого дня поддержала Европейская федерация жертв ДТП (FEVR). Его стали проводить не только в Великобритании, но и в других странах Европы, как Европейский день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. Постепенно этот день памяти распространялся и на другие континенты.26 октября 2005 года Всемирный день памяти жертв ДТП был официально учрежден Генеральной Ассамблеей ООН с целью повышения общественной осведомленности в отношении предупреждения дорожно-транспортного травматизма.31 августа 2020 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию "Повышение безопасности дорожного движения во всем мире", провозгласив Десятилетие действий по обеспечению безопасности дорожного движения 2021-2030 годах с амбициозной целью предотвратить по меньшей мере 50% смертей и травм в результате ДТП к 2030 году. ВОЗ и региональные комиссии ООН в сотрудничестве с другими партнерами по Сотрудничеству ООН в области безопасности дорожного движения разработали Глобальный план для Десятилетия действий.Кроме того, для привлечения внимания к проблеме детского травматизма и смертности на дорогах мира и улучшения дорожной безопасности, ООН проводит глобальную неделю безопасности дорожного движения.По данным ВОЗ, ежегодно в результате дорожно-транспортных происшествий погибает около 1,3 миллиона человек, еще от 20 до 50 миллионов человек получают травмы, которые нередко приводят к инвалидности. Дорожно-транспортный травматизм является основной причиной смерти детей и молодых людей в возрасте от пяти до 29 лет.Более 90% смертельных случаев в ДТП происходят в странах с низким и средним уровнем дохода. Самая высокая смертность в результате ДТП в африканском регионе, самая низкая в Европе.Половина всех случаев смерти в результате ДТП происходит среди уязвимых участников движения – пешеходов, велосипедистов и мотоциклистов.Для Российской Федерации обеспечение безопасности дорожного движения является актуальной проблемой, требующей активных действий по предупреждению дорожно-транспортных происшествий и снижению тяжести их последствий.Повышение безопасности дорожного движения – одна из приоритетных задач для министерства внутренних дел России. На ее решение направлен комплекс последовательных мер. Они принимаются совместно с органами государственной власти всех уровней, а также общественными институтами.Принимаемые меры направлены не только на повышение уровня дисциплины водителей, но и на организацию безопасного дорожного движения в целом, включая требования к обустройству и содержанию автодорог.В 2006-2012 годах в России была реализована федеральная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения". В 2013 году была принята новая программа, рассчитанная до 2020 года. В 2018 году была утверждена "Стратегия безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018-2024 годы", разработанная в целях определения приоритетов в области безопасности дорожного движения, направлений и способов их достижения, а также для формирования у участников правоотношений в области безопасности дорожного движения представлений относительно перспектив и ориентиров состояния обеспечения безопасности дорожного движения на территории РФ на среднесрочный период.В России в течение последних нескольких лет отмечается тенденция к снижению смертности на дорогах.В 2022 году на территории Российской Федерации продолжилось снижение основных показателей дорожно-транспортной аварийности.По данным ГИБДД России, на улицах и дорогах страны было зарегистрировано 126,7 тысячи аварий (-5%) (речь идет о ДТП, в которых были погибшие или пострадавшие) в общей сложности погибли 14 172 человека (-4,7%), еще 159 635 (-4,9%) были травмированы. Каждое 11-е ДТП привело к летальному исходу.Несмотря на позитивные изменения в десяти субъектах Российской Федерации одновременно увеличилось количество ДТП, число погибших и раненых: в республиках Алтай, Дагестан, Ингушетия, Мордовия, Саха (Якутия), Карачаево-Черкесской Республике, Амурской области, Еврейской автономной области, Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах, а также на федеральной территории "Сириус ".По итогам января-сентября 2023 года на территории Российской Федерации отмечается рост основных показателей дорожно-транспортной аварийности. Всего зарегистрировано 96 768 (+4,9%) дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли и (или) были ранены люди. В данных ДТП погибли 10 309 (+1,6%) и получили ранения 121 479 (+4,3%) человек.Наибольшее снижение трех основных показателей аварийности относительно аналогичного периода 2022 года было отмечено в Республике Марий Эл (-47,4%), Кабардино-Балкарской Республике (-33,3%), Псковской области (-38,8%), Чукотском автономном округе (-50%, за девять месяцев зарегистрирован один погибший) и на федеральной территории "Сириус" (-40%).Рост всех трех основных показателей аварийности зафиксирован в 28 субъектах Российской Федерации: республиках Адыгея, Бурятия, Дагестан, Калмыкия, Карелия, Северная Осетия – Алания, Тыва, Забайкальском, Краснодарском, Пермском, Ставропольском, Хабаровском краях, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Ивановской, Костромской, Курганской, Липецкой, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Ростовской, Смоленской, Тульской, Тюменской и Ярославской областях.За январь-сентябрь 2023 года наиболее массовыми видами ДТП являлись столкновение транспортных средств (44,6%), наезд на пешехода (24,4%) и съезд с дороги (10,6%).За январь-сентябрь 2023 года было зарегистрировано 2647 (+215,9%) ДТП с участием средств индивидуальной мобильности, в результате которых погиб 31 (+63,2%) человек, в том числе трое несовершеннолетних в возрасте до 16 лет. Ранения получили 2723 (+213%) человека, в числе которых 919 детей в возрасте до 16 лет.Наибольшее количество ДТП зарегистрировано в Краснодарском (82), Красноярском (163) и Пермском (79) краях, Нижегородской (123) Омской (80), Свердловской (77), Тюменской (184) и Челябинской (73) областях, а также в Москве (665) и Санкт-Петербурге (172).Ко Всемирному дню памяти жертв ДТП во многих регионах России приурочены различные благотворительные акции и мероприятия.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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россия, великобритания, общество, европа, оон, воз, гибдд мвд рф, справки