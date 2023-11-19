https://ria.ru/20231119/drony-1910398705.html

Российская ПВО за сутки сбила 31 украинский дрон

Российская ПВО за сутки сбила 31 украинский дрон - РИА Новости, 19.11.2023

Российская ПВО за сутки сбила 31 украинский дрон

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 31 украинский беспилотник и два снаряда РСЗО HIMARS и "Ольха", сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны... РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T14:30

2023-11-19T14:30

2023-11-19T14:30

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 31 украинский беспилотник и два снаряда РСЗО HIMARS и "Ольха", сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны перехвачены два реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и "Ольха". Кроме того, сбит 31 украинский беспилотный летательный аппарат в районах населенных пунктов Пески, Яковлевка, Спорное, Ольгинка, Доломитное, Верхнеторецкое, Марьинка Донецкой народной республики, Золотарёвка, Белогоровка Луганской народной республики, Новая Каховка, Пролетарка Херсонской области и Каменка-Днепровская Запорожской области", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено украинских военных 536 самолетов, 254 вертолета, 9040 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 13 486 танков и других боевых бронированных машин, 1185 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7133 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 15 407 единиц специальной военной автомобильной техники.

донецкая народная республика

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, вооруженные силы рф