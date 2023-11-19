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Российская ПВО за сутки сбила 31 украинский дрон - РИА Новости, 19.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:30 19.11.2023
https://ria.ru/20231119/drony-1910398705.html
Российская ПВО за сутки сбила 31 украинский дрон
Российская ПВО за сутки сбила 31 украинский дрон - РИА Новости, 19.11.2023
Российская ПВО за сутки сбила 31 украинский дрон
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 31 украинский беспилотник и два снаряда РСЗО HIMARS и "Ольха", сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны... РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T14:30
2023-11-19T14:30
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 31 украинский беспилотник и два снаряда РСЗО HIMARS и "Ольха", сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны перехвачены два реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и "Ольха". Кроме того, сбит 31 украинский беспилотный летательный аппарат в районах населенных пунктов Пески, Яковлевка, Спорное, Ольгинка, Доломитное, Верхнеторецкое, Марьинка Донецкой народной республики, Золотарёвка, Белогоровка Луганской народной республики, Новая Каховка, Пролетарка Херсонской области и Каменка-Днепровская Запорожской области", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено украинских военных 536 самолетов, 254 вертолета, 9040 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 13 486 танков и других боевых бронированных машин, 1185 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7133 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 15 407 единиц специальной военной автомобильной техники.
донецкая народная республика
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министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ
Российская ПВО за сутки сбила 31 украинский дрон

Минобороны: российская ПВО за сутки сбила 31 украинский дрон и 2 снаряда РСЗО

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитно-ракетной системы
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы. Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 31 украинский беспилотник и два снаряда РСЗО HIMARS и "Ольха", сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны перехвачены два реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и "Ольха". Кроме того, сбит 31 украинский беспилотный летательный аппарат в районах населенных пунктов Пески, Яковлевка, Спорное, Ольгинка, Доломитное, Верхнеторецкое, Марьинка Донецкой народной республики, Золотарёвка, Белогоровка Луганской народной республики, Новая Каховка, Пролетарка Херсонской области и Каменка-Днепровская Запорожской области", - говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации было уничтожено украинских военных 536 самолетов, 254 вертолета, 9040 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 13 486 танков и других боевых бронированных машин, 1185 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7133 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 15 407 единиц специальной военной автомобильной техники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Донецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФ
 
 
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