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"Поступите правильно": американцы дали Зеленскому совет по поводу Путина - РИА Новости, 18.11.2023
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06:55 18.11.2023 (обновлено: 07:38 18.11.2023)
https://ria.ru/20231118/zelenskiy-1910228348.html
"Поступите правильно": американцы дали Зеленскому совет по поводу Путина
"Поступите правильно": американцы дали Зеленскому совет по поводу Путина - РИА Новости, 18.11.2023
"Поступите правильно": американцы дали Зеленскому совет по поводу Путина
Пользователи социальной сети X посоветовали Владимиру Зеленскому прекратить боевые действия и обратиться с извинениями к президенту России Владимиру Путину. РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T06:55
2023-11-18T07:38
в мире
россия
москва
киев
владимир путин
владимир зеленский
сша
украина
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Пользователи социальной сети X посоветовали Владимиру Зеленскому прекратить боевые действия и обратиться с извинениями к президенту России Владимиру Путину.Так они отреагировали на заявление Зеленского, в котором он анонсировал конференцию представителей украинской и американской оборонной промышленности."Какой смысл? У вас нет промышленности", — удивилась Simo Lana.&quot;Поступите правильно — пойдите к президенту (Владимиру Путину. — Прим. ред.) и скажите ему: &quot;Господин президент, мне жаль&quot;. Он хороший человек и простит Вас, положит конец войне и спасет жизни. Почему Вы ведете себя так? Поступите правильно и спасите жизни&quot;, — посоветовал BG Nhlapo."Ваш тон доказывает, что Вы начинаете понимать, что это не тот результат, который Вам обещал Запад, не обольщайтесь за счет большего числа жизней украинцев", — написал Manoleman."Сядьте и проведите мирные переговоры с Россией, чтобы можно было снизить напряженность в мире", — призвал Apni Talash."Зеленский — неудачник века", — отметил DJ Extinction."Игра окончена", — подытожил Gamaspace.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Украины от диалога.
https://ria.ru/20231118/ukraina-1910214238.html
https://ria.ru/20231118/putin-1910221979.html
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в мире, россия, москва, киев, владимир путин, владимир зеленский, сша, украина
В мире, Россия, Москва, Киев, Владимир Путин, Владимир Зеленский, США, Украина

"Поступите правильно": американцы дали Зеленскому совет по поводу Путина

© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Бухаресте
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Бухаресте - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© AP Photo / Andreea Alexandru
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Пользователи социальной сети X посоветовали Владимиру Зеленскому прекратить боевые действия и обратиться с извинениями к президенту России Владимиру Путину.
Так они отреагировали на заявление Зеленского, в котором он анонсировал конференцию представителей украинской и американской оборонной промышленности.
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"Какой смысл? У вас нет промышленности", — удивилась Simo Lana.
«

"Поступите правильно — пойдите к президенту (Владимиру Путину. — Прим. ред.) и скажите ему: "Господин президент, мне жаль". Он хороший человек и простит Вас, положит конец войне и спасет жизни. Почему Вы ведете себя так? Поступите правильно и спасите жизни", — посоветовал BG Nhlapo.

"Ваш тон доказывает, что Вы начинаете понимать, что это не тот результат, который Вам обещал Запад, не обольщайтесь за счет большего числа жизней украинцев", — написал Manoleman.
"Сядьте и проведите мирные переговоры с Россией, чтобы можно было снизить напряженность в мире", — призвал Apni Talash.
«
"Зеленский — неудачник века", — отметил DJ Extinction.
"Игра окончена", — подытожил Gamaspace.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Украины от диалога.
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В миреРоссияМоскваКиевВладимир ПутинВладимир ЗеленскийСШАУкраина
 
 
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