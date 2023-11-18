https://ria.ru/20231118/zelenskiy-1910228348.html

"Поступите правильно": американцы дали Зеленскому совет по поводу Путина

"Поступите правильно": американцы дали Зеленскому совет по поводу Путина - РИА Новости, 18.11.2023

"Поступите правильно": американцы дали Зеленскому совет по поводу Путина

Пользователи социальной сети X посоветовали Владимиру Зеленскому прекратить боевые действия и обратиться с извинениями к президенту России Владимиру Путину. РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T06:55

2023-11-18T06:55

2023-11-18T07:38

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Пользователи социальной сети X посоветовали Владимиру Зеленскому прекратить боевые действия и обратиться с извинениями к президенту России Владимиру Путину.Так они отреагировали на заявление Зеленского, в котором он анонсировал конференцию представителей украинской и американской оборонной промышленности."Какой смысл? У вас нет промышленности", — удивилась Simo Lana."Поступите правильно — пойдите к президенту (Владимиру Путину. — Прим. ред.) и скажите ему: "Господин президент, мне жаль". Он хороший человек и простит Вас, положит конец войне и спасет жизни. Почему Вы ведете себя так? Поступите правильно и спасите жизни", — посоветовал BG Nhlapo."Ваш тон доказывает, что Вы начинаете понимать, что это не тот результат, который Вам обещал Запад, не обольщайтесь за счет большего числа жизней украинцев", — написал Manoleman."Сядьте и проведите мирные переговоры с Россией, чтобы можно было снизить напряженность в мире", — призвал Apni Talash."Зеленский — неудачник века", — отметил DJ Extinction."Игра окончена", — подытожил Gamaspace.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Украины от диалога.

https://ria.ru/20231118/ukraina-1910214238.html

https://ria.ru/20231118/putin-1910221979.html

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