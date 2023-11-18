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В Днепропетровской области при обстреле повреждено административное здание
В Днепропетровской области при обстреле повреждено административное здание - РИА Новости, 18.11.2023
В Днепропетровской области при обстреле повреждено административное здание
Председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук заявил в своем Telegram-канале о повреждении административного здания в результате взрывов в... РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T20:28
2023-11-18T20:28
2023-11-18T20:28
специальная военная операция на украине
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днепропетровская область
николай лукашук
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук заявил в своем Telegram-канале о повреждении административного здания в результате взрывов в городе Никополь. "В результате атаки по Никополю повреждено административное здание", - написал Лукашук.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, днепропетровская область, николай лукашук, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Днепропетровская область, Николай Лукашук, Вооруженные силы Украины
В Днепропетровской области при обстреле повреждено административное здание
Власти Днепропетровской области заявили о повреждении админздания в Никополе