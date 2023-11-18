https://ria.ru/20231118/zaes-1910288064.html

Очередная ротация сотрудников МАГАТЭ на ЗАЭС запланирована на декабрь

Очередная ротация сотрудников МАГАТЭ на ЗАЭС запланирована на декабрь - РИА Новости, 18.11.2023

Очередная ротация сотрудников МАГАТЭ на ЗАЭС запланирована на декабрь

Очередная ротация сотрудников миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) запланирована на начало... РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T16:16

2023-11-18T16:16

2023-11-18T16:16

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ЭНЕРГОДАР (Запорожская обл.), 18 ноя - РИА Новости. Очередная ротация сотрудников миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) запланирована на начало декабря, рассказал РИА Новости директор ЗАЭС Юрий Черничук. "На данный момент работает 13-я ротация, или миссия. Мы с ними проводим ежедневные брифинги, на которых экспертам доводится информация о состоянии станции, и также мы делаем акцент на обеспечении безопасности… Как правило, эксперты работают четыре-пять недель. Это интервал их работы… Третьего ноября была ротация - значит, (следующая - ред.) в начале декабря", - сказал Черничук. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России. Эксперты МАГАТЭ работают на Запорожской АЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора агентства Рафаэля Гросси на объект.

https://ria.ru/20231106/zaes-1907662756.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

в мире, днепр (город), энергодар, магатэ, запорожская аэс, рафаэль гросси, европа