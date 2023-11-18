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Очередная ротация сотрудников МАГАТЭ на ЗАЭС запланирована на декабрь - РИА Новости, 18.11.2023
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16:16 18.11.2023
https://ria.ru/20231118/zaes-1910288064.html
Очередная ротация сотрудников МАГАТЭ на ЗАЭС запланирована на декабрь
Очередная ротация сотрудников МАГАТЭ на ЗАЭС запланирована на декабрь - РИА Новости, 18.11.2023
Очередная ротация сотрудников МАГАТЭ на ЗАЭС запланирована на декабрь
Очередная ротация сотрудников миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) запланирована на начало... РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T16:16
2023-11-18T16:16
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ЭНЕРГОДАР (Запорожская обл.), 18 ноя - РИА Новости. Очередная ротация сотрудников миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) запланирована на начало декабря, рассказал РИА Новости директор ЗАЭС Юрий Черничук. "На данный момент работает 13-я ротация, или миссия. Мы с ними проводим ежедневные брифинги, на которых экспертам доводится информация о состоянии станции, и также мы делаем акцент на обеспечении безопасности… Как правило, эксперты работают четыре-пять недель. Это интервал их работы… Третьего ноября была ротация - значит, (следующая - ред.) в начале декабря", - сказал Черничук. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России. Эксперты МАГАТЭ работают на Запорожской АЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора агентства Рафаэля Гросси на объект.
https://ria.ru/20231106/zaes-1907662756.html
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в мире, днепр (город), энергодар, магатэ, запорожская аэс, рафаэль гросси, европа
В мире, Днепр (город), Энергодар, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Рафаэль Гросси, Европа
Очередная ротация сотрудников МАГАТЭ на ЗАЭС запланирована на декабрь

Директор ЗАЭС: 14-я миссия МАГАТЭ должна приехать на станцию в начале декабря

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЦентральный пункт управления на Запорожской атомной электростанции
Центральный пункт управления на Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Центральный пункт управления на Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
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ЭНЕРГОДАР (Запорожская обл.), 18 ноя - РИА Новости. Очередная ротация сотрудников миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) запланирована на начало декабря, рассказал РИА Новости директор ЗАЭС Юрий Черничук.
«
"На данный момент работает 13-я ротация, или миссия. Мы с ними проводим ежедневные брифинги, на которых экспертам доводится информация о состоянии станции, и также мы делаем акцент на обеспечении безопасности… Как правило, эксперты работают четыре-пять недель. Это интервал их работы… Третьего ноября была ротация - значит, (следующая - ред.) в начале декабря", - сказал Черничук.
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Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России. Эксперты МАГАТЭ работают на Запорожской АЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора агентства Рафаэля Гросси на объект.
 
В миреДнепр (город)ЭнергодарМАГАТЭЗапорожская АЭСРафаэль ГроссиЕвропа
 
 
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