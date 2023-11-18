Очередная ротация сотрудников МАГАТЭ на ЗАЭС запланирована на декабрь
Директор ЗАЭС: 14-я миссия МАГАТЭ должна приехать на станцию в начале декабря
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЦентральный пункт управления на Запорожской атомной электростанции
Центральный пункт управления на Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
ЭНЕРГОДАР (Запорожская обл.), 18 ноя - РИА Новости. Очередная ротация сотрудников миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) запланирована на начало декабря, рассказал РИА Новости директор ЗАЭС Юрий Черничук.
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"На данный момент работает 13-я ротация, или миссия. Мы с ними проводим ежедневные брифинги, на которых экспертам доводится информация о состоянии станции, и также мы делаем акцент на обеспечении безопасности… Как правило, эксперты работают четыре-пять недель. Это интервал их работы… Третьего ноября была ротация - значит, (следующая - ред.) в начале декабря", - сказал Черничук.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России. Эксперты МАГАТЭ работают на Запорожской АЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора агентства Рафаэля Гросси на объект.