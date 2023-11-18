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СМИ: бутылку виски Macallan продали на аукционе за 2,7 миллиона долларов - РИА Новости, 18.11.2023
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21:08 18.11.2023 (обновлено: 22:25 18.11.2023)
https://ria.ru/20231118/viski-1910325919.html
СМИ: бутылку виски Macallan продали на аукционе за 2,7 миллиона долларов
СМИ: бутылку виски Macallan продали на аукционе за 2,7 миллиона долларов - РИА Новости, 18.11.2023
СМИ: бутылку виски Macallan продали на аукционе за 2,7 миллиона долларов
Бутылка почти 100-летнего шотландского виски марки Macallan была продана на аукционе дома Sotheby's в Лондоне за рекордные 2,7 миллиона долларов США, передает... РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T21:08
2023-11-18T22:25
сша
sotheby's
лондон
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Бутылка почти 100-летнего шотландского виски марки Macallan была продана на аукционе дома Sotheby's в Лондоне за рекордные 2,7 миллиона долларов США, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.&quot;Окончательная цена в 2,187 миллиона фунтов (2,714 миллиона долларов США) включает в себя покупательский сбор, добавленный сверх продажной цены в 1,75 миллиона фунтов. Цена значительно превысила предпродажную оценку&quot;, — пишет агентство.Агентство отмечает, что проданный виски Macallan Adami 1926 года выпуска достиг рекордной суммы за одну бутылку алкогольного напитка. Кроме того, лот стал первой бутылкой из своей серии, подвергшейся реставрации перед аукционом. В ее ходе была заменена старая пробка и подклеены уголки этикетки, выполненной итальянским художником Валерио Адами.
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сша, sotheby's , лондон
США, Sotheby's , Лондон
СМИ: бутылку виски Macallan продали на аукционе за 2,7 миллиона долларов

АП: бутылка шотландского виски Macallan продана на аукционе за 2,7 млн долларов

© AP Photo / Kin CheungБутылка шотландского виски марки Macallan, проданная на аукционе дома Sotheby's в Лондоне за 2,7 миллиона долларов США
Бутылка шотландского виски марки Macallan, проданная на аукционе дома Sotheby's в Лондоне за 2,7 миллиона долларов США - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© AP Photo / Kin Cheung
Бутылка шотландского виски марки Macallan, проданная на аукционе дома Sotheby's в Лондоне за 2,7 миллиона долларов США
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Бутылка почти 100-летнего шотландского виски марки Macallan была продана на аукционе дома Sotheby's в Лондоне за рекордные 2,7 миллиона долларов США, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
«

"Окончательная цена в 2,187 миллиона фунтов (2,714 миллиона долларов США) включает в себя покупательский сбор, добавленный сверх продажной цены в 1,75 миллиона фунтов. Цена значительно превысила предпродажную оценку", — пишет агентство.

Агентство отмечает, что проданный виски Macallan Adami 1926 года выпуска достиг рекордной суммы за одну бутылку алкогольного напитка. Кроме того, лот стал первой бутылкой из своей серии, подвергшейся реставрации перед аукционом. В ее ходе была заменена старая пробка и подклеены уголки этикетки, выполненной итальянским художником Валерио Адами.
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СШАSotheby'sЛондон
 
 
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