https://ria.ru/20231118/vertolety-1910252093.html

Истребитель танков. В США испугались смертельного российского оружия

Истребитель танков. В США испугались смертельного российского оружия - РИА Новости, 18.11.2023

Истребитель танков. В США испугались смертельного российского оружия

Российский боевой вертолет Ка-52 "Аллигатор", обладающий рядом уникальных особенностей, демонстрирует высокую эффективность на линии фронта, заявил бывший... РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T11:34

2023-11-18T11:34

2023-11-18T11:34

технологии

скотт риттер

вооруженные силы сша

вооруженные силы украины

ка-52 "аллигатор"

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Российский боевой вертолет Ка-52 "Аллигатор", обладающий рядом уникальных особенностей, демонстрирует высокую эффективность на линии фронта, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Ask The Inspector."Этот вертолет обладает соосной схемой расположения несущих винтов: они вращаются в противоположные стороны. У него также отсутствует дополнительный рулевой винт на хвостовой балке. <…> Это делает вертолет очень маневренным и быстрым", — отметил он.Риттера также поразило то, что в Ка-52 есть система катапультирования. Он добавил, что "Аллигаторы" успешно уничтожают танки ВСУ в зоне спецоперации.Российский Ка-52 "Аллигатор" — единственный в мире серийный боевой вертолет с системой катапультирования. Кроме того, у него бронированная кабина. Эти два фактора в сочетании с полностью дублированной между двумя членами экипажа системой управления превращают Ка-52 в самый защищенный вертолет в мире.Соосная схема расположения несущих винтов обеспечила "Аллигатор" выдающимися летными характеристиками. Эта машина устойчива к боковому ветру и сложным метеоусловиям, может выполнять сложные маневры и лететь вперед даже боком.

https://ria.ru/20231118/zelenskiy-1910243324.html

https://ria.ru/20231118/territorii-1910237440.html

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2023

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технологии, скотт риттер, вооруженные силы сша, вооруженные силы украины, ка-52 "аллигатор"