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Истребитель танков. В США испугались смертельного российского оружия
Истребитель танков. В США испугались смертельного российского оружия - РИА Новости, 18.11.2023
Истребитель танков. В США испугались смертельного российского оружия
Российский боевой вертолет Ка-52 "Аллигатор", обладающий рядом уникальных особенностей, демонстрирует высокую эффективность на линии фронта, заявил бывший... РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T11:34
2023-11-18T11:34
2023-11-18T11:34
технологии
скотт риттер
вооруженные силы сша
вооруженные силы украины
ка-52 "аллигатор"
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Российский боевой вертолет Ка-52 "Аллигатор", обладающий рядом уникальных особенностей, демонстрирует высокую эффективность на линии фронта, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Ask The Inspector."Этот вертолет обладает соосной схемой расположения несущих винтов: они вращаются в противоположные стороны. У него также отсутствует дополнительный рулевой винт на хвостовой балке. <…> Это делает вертолет очень маневренным и быстрым", — отметил он.Риттера также поразило то, что в Ка-52 есть система катапультирования. Он добавил, что "Аллигаторы" успешно уничтожают танки ВСУ в зоне спецоперации.Российский Ка-52 "Аллигатор" — единственный в мире серийный боевой вертолет с системой катапультирования. Кроме того, у него бронированная кабина. Эти два фактора в сочетании с полностью дублированной между двумя членами экипажа системой управления превращают Ка-52 в самый защищенный вертолет в мире.Соосная схема расположения несущих винтов обеспечила "Аллигатор" выдающимися летными характеристиками. Эта машина устойчива к боковому ветру и сложным метеоусловиям, может выполнять сложные маневры и лететь вперед даже боком.
https://ria.ru/20231118/zelenskiy-1910243324.html
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технологии, скотт риттер, вооруженные силы сша, вооруженные силы украины, ка-52 "аллигатор"
Технологии, Скотт Риттер, Вооруженные силы США, Вооруженные силы Украины, Ка-52 "Аллигатор"
Истребитель танков. В США испугались смертельного российского оружия
Экс-разведчик Риттер: вертолеты Ка-52 показывают высокую эффективность на фронте