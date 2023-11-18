Рейтинг@Mail.ru
Истребитель танков. В США испугались смертельного российского оружия - РИА Новости, 18.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:34 18.11.2023
https://ria.ru/20231118/vertolety-1910252093.html
Истребитель танков. В США испугались смертельного российского оружия
Истребитель танков. В США испугались смертельного российского оружия - РИА Новости, 18.11.2023
Истребитель танков. В США испугались смертельного российского оружия
Российский боевой вертолет Ка-52 "Аллигатор", обладающий рядом уникальных особенностей, демонстрирует высокую эффективность на линии фронта, заявил бывший... РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T11:34
2023-11-18T11:34
технологии
скотт риттер
вооруженные силы сша
вооруженные силы украины
ка-52 "аллигатор"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1f/1887290505_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b8af90881ae08c59a882fe7269060d9b.jpg
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Российский боевой вертолет Ка-52 "Аллигатор", обладающий рядом уникальных особенностей, демонстрирует высокую эффективность на линии фронта, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Ask The Inspector."Этот вертолет обладает соосной схемой расположения несущих винтов: они вращаются в противоположные стороны. У него также отсутствует дополнительный рулевой винт на хвостовой балке. &lt;…&gt; Это делает вертолет очень маневренным и быстрым", — отметил он.Риттера также поразило то, что в Ка-52 есть система катапультирования. Он добавил, что "Аллигаторы" успешно уничтожают танки ВСУ в зоне спецоперации.Российский Ка-52 "Аллигатор" — единственный в мире серийный боевой вертолет с системой катапультирования. Кроме того, у него бронированная кабина. Эти два фактора в сочетании с полностью дублированной между двумя членами экипажа системой управления превращают Ка-52 в самый защищенный вертолет в мире.Соосная схема расположения несущих винтов обеспечила "Аллигатор" выдающимися летными характеристиками. Эта машина устойчива к боковому ветру и сложным метеоусловиям, может выполнять сложные маневры и лететь вперед даже боком.
https://ria.ru/20231118/zelenskiy-1910243324.html
https://ria.ru/20231118/territorii-1910237440.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1f/1887290505_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3d2558bba6b629310a0bf499ba4a656c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, скотт риттер, вооруженные силы сша, вооруженные силы украины, ка-52 "аллигатор"
Технологии, Скотт Риттер, Вооруженные силы США, Вооруженные силы Украины, Ка-52 "Аллигатор"
Истребитель танков. В США испугались смертельного российского оружия

Экс-разведчик Риттер: вертолеты Ка-52 показывают высокую эффективность на фронте

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкУдарный вертолет Ка-52 уходит на выполнение боевой задачи в зоне СВО
Ударный вертолет Ка-52 уходит на выполнение боевой задачи в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Ударный вертолет Ка-52 уходит на выполнение боевой задачи в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Российский боевой вертолет Ка-52 "Аллигатор", обладающий рядом уникальных особенностей, демонстрирует высокую эффективность на линии фронта, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Ask The Inspector.
"Этот вертолет обладает соосной схемой расположения несущих винтов: они вращаются в противоположные стороны. У него также отсутствует дополнительный рулевой винт на хвостовой балке. <…> Это делает вертолет очень маневренным и быстрым", — отметил он.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
"Он волнуется": в США раскрыли, что скоро произойдет с Зеленским
10:10
Риттера также поразило то, что в Ка-52 есть система катапультирования. Он добавил, что "Аллигаторы" успешно уничтожают танки ВСУ в зоне спецоперации.
Российский Ка-52 "Аллигатор" — единственный в мире серийный боевой вертолет с системой катапультирования. Кроме того, у него бронированная кабина. Эти два фактора в сочетании с полностью дублированной между двумя членами экипажа системой управления превращают Ка-52 в самый защищенный вертолет в мире.
Соосная схема расположения несущих винтов обеспечила "Аллигатор" выдающимися летными характеристиками. Эта машина устойчива к боковому ветру и сложным метеоусловиям, может выполнять сложные маневры и лететь вперед даже боком.
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
"Больше территории": Зеленскому показали, как изменятся границы Украины
09:14
 
ТехнологииСкотт РиттерВооруженные силы СШАВооруженные силы УкраиныКа-52 "Аллигатор"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала