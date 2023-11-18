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СМИ: в результате стрельбы в психиатрической больнице в США погиб человек - РИА Новости, 18.11.2023
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06:46 18.11.2023 (обновлено: 14:55 18.11.2023)
https://ria.ru/20231118/strelba-1910228100.html
СМИ: в результате стрельбы в психиатрической больнице в США погиб человек
СМИ: в результате стрельбы в психиатрической больнице в США погиб человек - РИА Новости, 18.11.2023
СМИ: в результате стрельбы в психиатрической больнице в США погиб человек
Один человек погиб в результате стрельбы в больнице в американском штате Нью-Гэмпшир, сообщил NBC News. РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T06:46
2023-11-18T14:55
нью-гэмпшир
в мире
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Один человек погиб в результате стрельбы в больнице в американском штате Нью-Гэмпшир, сообщил NBC News.&quot;Он был убит вооруженным человеком, который затем был застрелен полицейским штата в психиатрической больнице Нью-Гэмпшира&quot;, — передает телеканал.По словам полковника полиции штата Марка Холла, вооруженный человек вошел в вестибюль и открыл огонь. Находившийся на месте происшествия полицейский застрелил его.О стрельбе в больнице американского города Конкорда стало известно в пятницу.
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нью-гэмпшир, в мире
Нью-Гэмпшир, В мире
СМИ: в результате стрельбы в психиатрической больнице в США погиб человек

NBC: при стрельбе в психиатрической больнице в Нью-Гэмпшире погиб один человек

© AP Photo / Michael DwyerПолицейский на дороге, ведущей к больнице штата Нью-Гэмпшир, где в результате стрельбы погиб один человек. 18 ноября 2023 года
Полицейский на дороге, ведущей к больнице штата Нью-Гэмпшир, где в результате стрельбы погиб один человек. 18 ноября 2023 года - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© AP Photo / Michael Dwyer
Полицейский на дороге, ведущей к больнице штата Нью-Гэмпшир, где в результате стрельбы погиб один человек. 18 ноября 2023 года
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Один человек погиб в результате стрельбы в больнице в американском штате Нью-Гэмпшир, сообщил NBC News.
«

"Он был убит вооруженным человеком, который затем был застрелен полицейским штата в психиатрической больнице Нью-Гэмпшира", — передает телеканал.

По словам полковника полиции штата Марка Холла, вооруженный человек вошел в вестибюль и открыл огонь. Находившийся на месте происшествия полицейский застрелил его.
О стрельбе в больнице американского города Конкорда стало известно в пятницу.
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