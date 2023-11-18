https://ria.ru/20231118/strelba-1910228100.html

СМИ: в результате стрельбы в психиатрической больнице в США погиб человек

СМИ: в результате стрельбы в психиатрической больнице в США погиб человек - РИА Новости, 18.11.2023

СМИ: в результате стрельбы в психиатрической больнице в США погиб человек

Один человек погиб в результате стрельбы в больнице в американском штате Нью-Гэмпшир, сообщил NBC News. РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T06:46

2023-11-18T06:46

2023-11-18T14:55

нью-гэмпшир

в мире

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Один человек погиб в результате стрельбы в больнице в американском штате Нью-Гэмпшир, сообщил NBC News."Он был убит вооруженным человеком, который затем был застрелен полицейским штата в психиатрической больнице Нью-Гэмпшира", — передает телеканал.По словам полковника полиции штата Марка Холла, вооруженный человек вошел в вестибюль и открыл огонь. Находившийся на месте происшествия полицейский застрелил его.О стрельбе в больнице американского города Конкорда стало известно в пятницу.

https://ria.ru/20231031/strelba-1906387089.html

нью-гэмпшир

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2023

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нью-гэмпшир, в мире