ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Днепропетровской области
Минобороны: ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ на аэродроме Лозоватка
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкТанк Т-80 ВС РФ на огневой позиции на Краснолиманском направлении спецоперации
Танк Т-80 ВС РФ на огневой позиции на Краснолиманском направлении спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Российские подразделения нанесли удар по украинскому хранилищу авиационных боеприпасов в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны.
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"На аэродроме Лозоватка в Днепропетровской области уничтожен склад авиационных боеприпасов ВСУ", — говорится в сводке.
Всего за сутки российские авиация, артиллерия, беспилотники и ракетные войска поразили живую силу и технику противника в 102 районах. В частности, возле Карпиловки в Киевской области и Александровки в Житомирской области удалось уничтожить два арсенала боеприпасов.
Кроме того, в районе Волчанска в Харьковской области российские подразделения поразили склад с оружием 1-й бригады специального назначения ВСУ. Возле населенного пункта Выгода в Одесской области они уничтожили хранилище топлива для военной техники.
В свою очередь, морская авиация Черноморского флота ликвидировала быстроходное судно с десантом и семь безэкипажных катеров ВСУ в 80 километрах к западу от Севастополя.
Средства ПВО за сутки сбили две противокорабельные ракеты "Нептун" и пять снарядов РСЗО HIMARS, а также перехватили 20 беспилотников.