Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Днепропетровской области - РИА Новости, 18.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:38 18.11.2023 (обновлено: 15:56 18.11.2023)
https://ria.ru/20231118/spetsoperatsiya-1910267839.html
ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Днепропетровской области
ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Днепропетровской области - РИА Новости, 18.11.2023
ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Днепропетровской области
Российские подразделения нанесли удар по украинскому хранилищу авиационных боеприпасов в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T13:38
2023-11-18T15:56
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
днепропетровская область
киевская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/05/1907540254_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f1e514301a000c464ad3a946998cacd1.jpg
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Российские подразделения нанесли удар по украинскому хранилищу авиационных боеприпасов в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны.&quot;На аэродроме Лозоватка в Днепропетровской области уничтожен склад авиационных боеприпасов ВСУ&quot;, — говорится в сводке.Всего за сутки российские авиация, артиллерия, беспилотники и ракетные войска поразили живую силу и технику противника в 102 районах. В частности, возле Карпиловки в Киевской области и Александровки в Житомирской области удалось уничтожить два арсенала боеприпасов.Кроме того, в районе Волчанска в Харьковской области российские подразделения поразили склад с оружием 1-й бригады специального назначения ВСУ. Возле населенного пункта Выгода в Одесской области они уничтожили хранилище топлива для военной техники.В свою очередь, морская авиация Черноморского флота ликвидировала быстроходное судно с десантом и семь безэкипажных катеров ВСУ в 80 километрах к западу от Севастополя.Средства ПВО за сутки сбили две противокорабельные ракеты "Нептун" и пять снарядов РСЗО HIMARS, а также перехватили 20 беспилотников.
https://ria.ru/20231118/manevr-1910255284.html
россия
днепропетровская область
киевская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/05/1907540254_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a9549e1546c8ce013feb958cf03d847c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, безопасность, днепропетровская область, киевская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Днепропетровская область, Киевская область
ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Днепропетровской области

Минобороны: ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ на аэродроме Лозоватка

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкТанк Т-80 ВС РФ на огневой позиции на Краснолиманском направлении спецоперации
Танк Т-80 ВС РФ на огневой позиции на Краснолиманском направлении спецоперации - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Танк Т-80 ВС РФ на огневой позиции на Краснолиманском направлении спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Российские подразделения нанесли удар по украинскому хранилищу авиационных боеприпасов в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны.
«

"На аэродроме Лозоватка в Днепропетровской области уничтожен склад авиационных боеприпасов ВСУ", — говорится в сводке.

Всего за сутки российские авиация, артиллерия, беспилотники и ракетные войска поразили живую силу и технику противника в 102 районах. В частности, возле Карпиловки в Киевской области и Александровки в Житомирской области удалось уничтожить два арсенала боеприпасов.
Кроме того, в районе Волчанска в Харьковской области российские подразделения поразили склад с оружием 1-й бригады специального назначения ВСУ. Возле населенного пункта Выгода в Одесской области они уничтожили хранилище топлива для военной техники.
В свою очередь, морская авиация Черноморского флота ликвидировала быстроходное судно с десантом и семь безэкипажных катеров ВСУ в 80 километрах к западу от Севастополя.
Средства ПВО за сутки сбили две противокорабельные ракеты "Нептун" и пять снарядов РСЗО HIMARS, а также перехватили 20 беспилотников.
Украинские военнослужащие осматривают тело солдата в Харьковской области, 17 сентября 2022 - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
"Невероятно". В США пришли в ужас после маневра России против ВСУ
12:01
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьДнепропетровская областьКиевская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала