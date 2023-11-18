https://ria.ru/20231118/spetsoperatsiya-1910267839.html

ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Днепропетровской области

ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Днепропетровской области - РИА Новости, 18.11.2023

ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Днепропетровской области

Российские подразделения нанесли удар по украинскому хранилищу авиационных боеприпасов в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T13:38

2023-11-18T13:38

2023-11-18T15:56

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Российские подразделения нанесли удар по украинскому хранилищу авиационных боеприпасов в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны."На аэродроме Лозоватка в Днепропетровской области уничтожен склад авиационных боеприпасов ВСУ", — говорится в сводке.Всего за сутки российские авиация, артиллерия, беспилотники и ракетные войска поразили живую силу и технику противника в 102 районах. В частности, возле Карпиловки в Киевской области и Александровки в Житомирской области удалось уничтожить два арсенала боеприпасов.Кроме того, в районе Волчанска в Харьковской области российские подразделения поразили склад с оружием 1-й бригады специального назначения ВСУ. Возле населенного пункта Выгода в Одесской области они уничтожили хранилище топлива для военной техники.В свою очередь, морская авиация Черноморского флота ликвидировала быстроходное судно с десантом и семь безэкипажных катеров ВСУ в 80 километрах к западу от Севастополя.Средства ПВО за сутки сбили две противокорабельные ракеты "Нептун" и пять снарядов РСЗО HIMARS, а также перехватили 20 беспилотников.

https://ria.ru/20231118/manevr-1910255284.html

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Дарья Буймова

россия, вооруженные силы украины, безопасность, днепропетровская область, киевская область