https://ria.ru/20231118/spetsoperatsiya-1910267485.html
Российские военные отразили две атаки ВСУ на Донецком направлении
Российские военные отразили две атаки ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 18.11.2023
Российские военные отразили две атаки ВСУ на Донецком направлении
Группировка войск "Юг" ВС РФ на донецком направлении за сутки отбила две атаки противника, ВСУ потеряли до 180 военнослужащих и 5 единиц техники, включая одну... РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T13:35
2023-11-18T13:35
2023-11-18T13:43
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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Группировка войск "Юг" ВС РФ на донецком направлении за сутки отбила две атаки противника, ВСУ потеряли до 180 военнослужащих и 5 единиц техники, включая одну БМП Bradley произвоства США, сообщили в субботу в Минобороны России."На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили две атаки штурмовых групп 30-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Курдюмовка Донецкой Народной Республики", - сообщили в Минобороны.Кроме того, поражена живая сила и техника 22-й, 24-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевки, Андреевки и Васюковкт в ДНР."Общие потери противника на данном направлении составили до 180-ти военнослужащих, боевая машина пехоты "Bradley", три пикапа, а также гаубица "Мста-Б", - уточнили в ведомстве.
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РИА Новости
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безопасность, вооруженные силы украины, россия, сша, клещеевка
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Россия, США, Клещеевка
Российские военные отразили две атаки ВСУ на Донецком направлении
Минобороны: российские военные отразили две атаки ВСУ на Донецком направлении
МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Группировка войск "Юг" ВС РФ на донецком направлении за сутки отбила две атаки противника, ВСУ потеряли до 180 военнослужащих и 5 единиц техники, включая одну БМП Bradley произвоства США, сообщили в субботу в Минобороны России.
"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили две атаки штурмовых групп 30-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Курдюмовка Донецкой Народной Республики", - сообщили в Минобороны.
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Кроме того, поражена живая сила и техника 22-й, 24-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевки
, Андреевки и Васюковкт в ДНР
.
"Общие потери противника на данном направлении составили до 180-ти военнослужащих, боевая машина пехоты "Bradley", три пикапа, а также гаубица "Мста-Б", - уточнили в ведомстве.
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