https://ria.ru/20231118/spetsoperatsiya-1910267485.html

Российские военные отразили две атаки ВСУ на Донецком направлении

Российские военные отразили две атаки ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 18.11.2023

Российские военные отразили две атаки ВСУ на Донецком направлении

Группировка войск "Юг" ВС РФ на донецком направлении за сутки отбила две атаки противника, ВСУ потеряли до 180 военнослужащих и 5 единиц техники, включая одну... РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T13:35

2023-11-18T13:35

2023-11-18T13:43

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

россия

сша

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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Группировка войск "Юг" ВС РФ на донецком направлении за сутки отбила две атаки противника, ВСУ потеряли до 180 военнослужащих и 5 единиц техники, включая одну БМП Bradley произвоства США, сообщили в субботу в Минобороны России."На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили две атаки штурмовых групп 30-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Курдюмовка Донецкой Народной Республики", - сообщили в Минобороны.Кроме того, поражена живая сила и техника 22-й, 24-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевки, Андреевки и Васюковкт в ДНР."Общие потери противника на данном направлении составили до 180-ти военнослужащих, боевая машина пехоты "Bradley", три пикапа, а также гаубица "Мста-Б", - уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20231118/sklad-1910267952.html

https://ria.ru/20231118/manevr-1910255284.html

россия

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клещеевка

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, вооруженные силы украины, россия, сша, клещеевка