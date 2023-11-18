https://ria.ru/20231118/soglashenie-1910239392.html

Минкультуры Татарстана и ЛНР подписали соглашение о сотрудничестве

Минкультуры Татарстана и ЛНР подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 18.11.2023

Минкультуры Татарстана и ЛНР подписали соглашение о сотрудничестве

Министерства культуры Татарстана и Луганской народной республики подписали соглашение о сотрудничестве, предполагающее обмен выставками, гастролями и опытом,... РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T09:30

2023-11-18T09:30

2023-11-18T09:30

республика татарстан

луганская народная республика

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 18 ноя – РИА Новости. Министерства культуры Татарстана и Луганской народной республики подписали соглашение о сотрудничестве, предполагающее обмен выставками, гастролями и опытом, сообщает Минкульт Татарстана. Делегация из Татарстана во главе с заместителем министра культуры республики Ленаром Хакимзяновым побывала с рабочей поездкой в подшефном Лисичанске, а также в Луганске и Стаханове. "В рамках поездки министр культуры ЛНР Дмитрий Сидоров и заместитель министра культуры Татарстана Ленар Хакимзянов подписали соглашение о сотрудничестве… Культурное сотрудничество двух республик предполагает перекрестный обмен выставками, гастролями и обмен опытом между творческими коллективами", - говорится в сообщении. В рамках поездки в Луганске и Краснодоне прошли концерты с участием Государственного камерного хора Татарстан. Педагогам и воспитанникам музыкальной школы Лисичанска были подарены гармони и ноутбук, а одной из самых талантливых учениц – Ольге-Регине Сафроновой подарили электронное пианино. Хакимзянов обсудил с директором музыкальной школы Еленой Шарыгиной перспективы интеграции учреждения в российскую образовательную систему. Было предложено организовать для местных учителей музыки дистанционную сессию с татарстанскими коллегами. Также для учреждений культуры были подарены сценические костюмы и художественные принадлежности. В ходе визита в Стаханов состоялась встреча со студентами промышленно-экономического техникума. Самодеятельному ансамблю техникума от Татарстана был подарен музыкальный синтезатор. Его получил бессменный руководитель этого уникального коллектива – Александр Федорович Раут, которому исполнилось 93 года. Он обучает студентов техникума и других учебных заведений игре на музыкальных инструментах.

https://ria.ru/20231116/seminariya-1909919681.html

https://ria.ru/20231106/tatarstan-1907690685.html

луганская народная республика

республика татарстан (татарстан)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

луганская народная республика, республика татарстан (татарстан)