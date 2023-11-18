https://ria.ru/20231118/soglashenie-1910239392.html
Минкультуры Татарстана и ЛНР подписали соглашение о сотрудничестве
Минкультуры Татарстана и ЛНР подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 18.11.2023
Минкультуры Татарстана и ЛНР подписали соглашение о сотрудничестве
Министерства культуры Татарстана и Луганской народной республики подписали соглашение о сотрудничестве, предполагающее обмен выставками, гастролями и опытом,... РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T09:30
2023-11-18T09:30
2023-11-18T09:30
республика татарстан
луганская народная республика
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 18 ноя – РИА Новости. Министерства культуры Татарстана и Луганской народной республики подписали соглашение о сотрудничестве, предполагающее обмен выставками, гастролями и опытом, сообщает Минкульт Татарстана. Делегация из Татарстана во главе с заместителем министра культуры республики Ленаром Хакимзяновым побывала с рабочей поездкой в подшефном Лисичанске, а также в Луганске и Стаханове. "В рамках поездки министр культуры ЛНР Дмитрий Сидоров и заместитель министра культуры Татарстана Ленар Хакимзянов подписали соглашение о сотрудничестве… Культурное сотрудничество двух республик предполагает перекрестный обмен выставками, гастролями и обмен опытом между творческими коллективами", - говорится в сообщении. В рамках поездки в Луганске и Краснодоне прошли концерты с участием Государственного камерного хора Татарстан. Педагогам и воспитанникам музыкальной школы Лисичанска были подарены гармони и ноутбук, а одной из самых талантливых учениц – Ольге-Регине Сафроновой подарили электронное пианино. Хакимзянов обсудил с директором музыкальной школы Еленой Шарыгиной перспективы интеграции учреждения в российскую образовательную систему. Было предложено организовать для местных учителей музыки дистанционную сессию с татарстанскими коллегами. Также для учреждений культуры были подарены сценические костюмы и художественные принадлежности. В ходе визита в Стаханов состоялась встреча со студентами промышленно-экономического техникума. Самодеятельному ансамблю техникума от Татарстана был подарен музыкальный синтезатор. Его получил бессменный руководитель этого уникального коллектива – Александр Федорович Раут, которому исполнилось 93 года. Он обучает студентов техникума и других учебных заведений игре на музыкальных инструментах.
https://ria.ru/20231116/seminariya-1909919681.html
https://ria.ru/20231106/tatarstan-1907690685.html
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Луганская Народная Республика, Республика Татарстан (Татарстан)
КАЗАНЬ, 18 ноя – РИА Новости. Министерства культуры Татарстана и Луганской народной республики подписали соглашение о сотрудничестве, предполагающее обмен выставками, гастролями и опытом, сообщает Минкульт Татарстана.
Делегация из Татарстана во главе с заместителем министра культуры республики Ленаром Хакимзяновым побывала с рабочей поездкой в подшефном Лисичанске
, а также в Луганске
и Стаханове
.
"В рамках поездки министр культуры ЛНР Дмитрий Сидоров и заместитель министра культуры Татарстана Ленар Хакимзянов подписали соглашение о сотрудничестве… Культурное сотрудничество двух республик предполагает перекрестный обмен выставками, гастролями и обмен опытом между творческими коллективами", - говорится в сообщении.
В рамках поездки в Луганске и Краснодоне
прошли концерты с участием Государственного камерного хора Татарстан. Педагогам и воспитанникам музыкальной школы Лисичанска были подарены гармони и ноутбук, а одной из самых талантливых учениц – Ольге-Регине Сафроновой подарили электронное пианино.
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Хакимзянов обсудил с директором музыкальной школы Еленой Шарыгиной перспективы интеграции учреждения в российскую образовательную систему. Было предложено организовать для местных учителей музыки дистанционную сессию с татарстанскими коллегами.
Также для учреждений культуры были подарены сценические костюмы и художественные принадлежности.
В ходе визита в Стаханов состоялась встреча со студентами промышленно-экономического техникума. Самодеятельному ансамблю техникума от Татарстана был подарен музыкальный синтезатор. Его получил бессменный руководитель этого уникального коллектива – Александр Федорович Раут, которому исполнилось 93 года. Он обучает студентов техникума и других учебных заведений игре на музыкальных инструментах.
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