https://ria.ru/20231118/samolet-1910322954.html

Самолет МЧС с 120 эвакуированными из Газы вылетел из Каира в Москву

Самолет МЧС с 120 эвакуированными из Газы вылетел из Каира в Москву - РИА Новости, 18.11.2023

Самолет МЧС с 120 эвакуированными из Газы вылетел из Каира в Москву

Спецборт МЧС с четвертой группой эвакуированных из сектора Газа россиян вылетел из Каира в Москву, сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T20:43

2023-11-18T20:43

2023-11-18T21:10

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владимир путин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Спецборт МЧС с четвертой группой эвакуированных из сектора Газа россиян вылетел из Каира в Москву, сообщили в пресс-службе ведомства."Спецборт МЧС России вылетел из Каира в Москву. На борту 120 граждан России и членов их семей", — говорится в заявлении.Уточняется, что на протяжении всего пути людей будут сопровождать медики и психологи.Предыдущие три группы эвакуированных также вернулись на родину через Египет усилиями российских спасателей.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 12 тысяч, пострадали более 30 тысяч человек. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Владимир Путин подчеркнул, что урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20231118/zalozhniki-1910324331.html

https://ria.ru/20231118/zachistka-1910310468.html

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каир (город)

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Спецборт МЧС из Каира в Москву Спецборт МЧС вылетел из Каира в Москву, он доставит в Россию 120 соотечественников, сообщает ведомство 2023-11-18T20:43 true PT0M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, израиль, каир (город), владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), хамас, оон