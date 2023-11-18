Самолет МЧС с 120 эвакуированными из Газы вылетел из Каира в Москву
Спецборт МЧС вылетел из Каира, он доставит в Москву 120 эвакуированных из Газы
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Спецборт МЧС с четвертой группой эвакуированных из сектора Газа россиян вылетел из Каира в Москву, сообщили в пресс-службе ведомства.
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"Спецборт МЧС России вылетел из Каира в Москву. На борту 120 граждан России и членов их семей", — говорится в заявлении.
Уточняется, что на протяжении всего пути людей будут сопровождать медики и психологи.
Предыдущие три группы эвакуированных также вернулись на родину через Египет усилиями российских спасателей.
Конфликт между Израилем и ХАМАС
Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 12 тысяч, пострадали более 30 тысяч человек. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Владимир Путин подчеркнул, что урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.