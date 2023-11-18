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Самолет МЧС с 120 эвакуированными из Газы вылетел из Каира в Москву - РИА Новости, 18.11.2023
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20:43 18.11.2023 (обновлено: 21:10 18.11.2023)
https://ria.ru/20231118/samolet-1910322954.html
Самолет МЧС с 120 эвакуированными из Газы вылетел из Каира в Москву
Самолет МЧС с 120 эвакуированными из Газы вылетел из Каира в Москву - РИА Новости, 18.11.2023
Самолет МЧС с 120 эвакуированными из Газы вылетел из Каира в Москву
Спецборт МЧС с четвертой группой эвакуированных из сектора Газа россиян вылетел из Каира в Москву, сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T20:43
2023-11-18T21:10
в мире
россия
израиль
каир (город)
владимир путин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
хамас
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Спецборт МЧС с четвертой группой эвакуированных из сектора Газа россиян вылетел из Каира в Москву, сообщили в пресс-службе ведомства.&quot;Спецборт МЧС России вылетел из Каира в Москву. На борту 120 граждан России и членов их семей&quot;, — говорится в заявлении.Уточняется, что на протяжении всего пути людей будут сопровождать медики и психологи.Предыдущие три группы эвакуированных также вернулись на родину через Египет усилиями российских спасателей.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 12 тысяч, пострадали более 30 тысяч человек. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Владимир Путин подчеркнул, что урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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7 495 645-6601
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353
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353
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Спецборт МЧС из Каира в Москву
Спецборт МЧС вылетел из Каира в Москву, он доставит в Россию 120 соотечественников, сообщает ведомство
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в мире, россия, израиль, каир (город), владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), хамас, оон
В мире, Россия, Израиль, Каир (город), Владимир Путин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ХАМАС, ООН
Самолет МЧС с 120 эвакуированными из Газы вылетел из Каира в Москву

Спецборт МЧС вылетел из Каира, он доставит в Москву 120 эвакуированных из Газы

Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Спецборт МЧС с четвертой группой эвакуированных из сектора Газа россиян вылетел из Каира в Москву, сообщили в пресс-службе ведомства.
«

"Спецборт МЧС России вылетел из Каира в Москву. На борту 120 граждан России и членов их семей", — говорится в заявлении.

Ситуация в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
ХАМАС потеряло связь с группами, отвечающими за защиту заложников
Вчера, 20:52
Уточняется, что на протяжении всего пути людей будут сопровождать медики и психологи.
Предыдущие три группы эвакуированных также вернулись на родину через Египет усилиями российских спасателей.

Конфликт между Израилем и ХАМАС

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.
Палестинцы покидают разрушенные районы Газы - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
СМИ: Израиль заявил США, что в течение недель будет зачищать север Газы
Вчера, 19:02
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 12 тысяч, пострадали более 30 тысяч человек. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Владимир Путин подчеркнул, что урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
 
В миреРоссияИзраильКаир (город)Владимир ПутинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ХАМАСООН
 
 
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