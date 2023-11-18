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Оверчук положительно оценил прием российской делегации на саммите АТЭС - РИА Новости, 18.11.2023
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01:57 18.11.2023 (обновлено: 04:41 18.11.2023)
https://ria.ru/20231118/sammit-1910215247.html
Оверчук положительно оценил прием российской делегации на саммите АТЭС
Оверчук положительно оценил прием российской делегации на саммите АТЭС - РИА Новости, 18.11.2023
Оверчук положительно оценил прием российской делегации на саммите АТЭС
Россию на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) принимают доброжелательно, атмосфера на мероприятии рабочая, заявил вице-премьер... РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T01:57
2023-11-18T04:41
алексей оверчук
саммит атэс
россия
сан-франциско
калифорния
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САН-ФРАНЦИСКО, 18 ноя - РИА Новости. Россию на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) принимают доброжелательно, атмосфера на мероприятии рабочая, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук, возглавляющий российскую делегацию. "Понимаете, здесь очень доброжелательная рабочая атмосфера", - сообщил он журналистам. Оверчук подчеркнул, что российскую делегацию принимают в соответствии со всеми правилами и подобающими протоколами. "Мы не видим, чтобы к нам относились здесь как-то хуже, чем к другим делегациям", - отметил он. Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния, завершая председательство США в АТЭС в 2023 году.
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сан-франциско
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алексей оверчук, саммит атэс , россия, сан-франциско, калифорния
Алексей Оверчук, Саммит АТЭС , Россия, Сан-Франциско, Калифорния
Оверчук положительно оценил прием российской делегации на саммите АТЭС

Оверчук: делегацию России на саммите АТЭС приняли доброжелательно

© AP Photo / Godofredo A. VásquezВице-премьер РФ Алексей Оверчук на саммите АТЭС
Вице-премьер РФ Алексей Оверчук на саммите АТЭС - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© AP Photo / Godofredo A. Vásquez
Вице-премьер РФ Алексей Оверчук на саммите АТЭС. Архивное фото
Читать ria.ru в
САН-ФРАНЦИСКО, 18 ноя - РИА Новости. Россию на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) принимают доброжелательно, атмосфера на мероприятии рабочая, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук, возглавляющий российскую делегацию.
«
"Понимаете, здесь очень доброжелательная рабочая атмосфера", - сообщил он журналистам.
Оверчук подчеркнул, что российскую делегацию принимают в соответствии со всеми правилами и подобающими протоколами.
"Мы не видим, чтобы к нам относились здесь как-то хуже, чем к другим делегациям", - отметил он.
Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния, завершая председательство США в АТЭС в 2023 году.
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Алексей ОверчукСаммит АТЭСРоссияСан-ФранцискоКалифорния
 
 
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