https://ria.ru/20231118/sammit-1910215247.html
Оверчук положительно оценил прием российской делегации на саммите АТЭС
Оверчук положительно оценил прием российской делегации на саммите АТЭС - РИА Новости, 18.11.2023
Оверчук положительно оценил прием российской делегации на саммите АТЭС
Россию на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) принимают доброжелательно, атмосфера на мероприятии рабочая, заявил вице-премьер... РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T01:57
2023-11-18T01:57
2023-11-18T04:41
алексей оверчук
саммит атэс
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калифорния
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САН-ФРАНЦИСКО, 18 ноя - РИА Новости. Россию на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) принимают доброжелательно, атмосфера на мероприятии рабочая, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук, возглавляющий российскую делегацию. "Понимаете, здесь очень доброжелательная рабочая атмосфера", - сообщил он журналистам. Оверчук подчеркнул, что российскую делегацию принимают в соответствии со всеми правилами и подобающими протоколами. "Мы не видим, чтобы к нам относились здесь как-то хуже, чем к другим делегациям", - отметил он. Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния, завершая председательство США в АТЭС в 2023 году.
https://ria.ru/20231118/bayden-1910214521.html
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алексей оверчук, саммит атэс , россия, сан-франциско, калифорния
Алексей Оверчук, Саммит АТЭС , Россия, Сан-Франциско, Калифорния
Оверчук положительно оценил прием российской делегации на саммите АТЭС
Оверчук: делегацию России на саммите АТЭС приняли доброжелательно