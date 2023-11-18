https://ria.ru/20231118/poteri-1910269263.html

ВС России за сутки уничтожили до 70 военных ВСУ на Южнодонецком направлении

ВС России за сутки уничтожили до 70 военных ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 18.11.2023

ВС России за сутки уничтожили до 70 военных ВСУ на Южнодонецком направлении

ВС РФ на южнодонецком направлении за сутки отбили атаку противника у Новомихайловки в ДНР, уничтожили до 70 военных ВСУ и 5 единиц техники, включая одну... РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T13:49

2023-11-18T13:49

2023-11-18T13:49

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. ВС РФ на южнодонецком направлении за сутки отбили атаку противника у Новомихайловки в ДНР, уничтожили до 70 военных ВСУ и 5 единиц техники, включая одну контрбатарейную РЛС AN/TPQ-50 производства США, сообщили в субботу в Минобороны России. "На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией отразили атаку 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики", - сообщили в ведомстве. Также нанесено поражение живой силе и технике подразделений 128-й бригады теробороны в районе Старомайорского в ДНР. "Потери противника составили до 70-ти военнослужащих, два бронетранспортера, два автомобиля, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - уточнили в Минобороны.

донецкая народная республика

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф