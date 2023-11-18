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ВС России за сутки уничтожили до 70 военных ВСУ на Южнодонецком направлении
ВС России за сутки уничтожили до 70 военных ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 18.11.2023
ВС России за сутки уничтожили до 70 военных ВСУ на Южнодонецком направлении
ВС РФ на южнодонецком направлении за сутки отбили атаку противника у Новомихайловки в ДНР, уничтожили до 70 военных ВСУ и 5 единиц техники, включая одну... РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T13:49
2023-11-18T13:49
2023-11-18T13:49
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министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. ВС РФ на южнодонецком направлении за сутки отбили атаку противника у Новомихайловки в ДНР, уничтожили до 70 военных ВСУ и 5 единиц техники, включая одну контрбатарейную РЛС AN/TPQ-50 производства США, сообщили в субботу в Минобороны России. "На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией отразили атаку 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики", - сообщили в ведомстве. Также нанесено поражение живой силе и технике подразделений 128-й бригады теробороны в районе Старомайорского в ДНР. "Потери противника составили до 70-ти военнослужащих, два бронетранспортера, два автомобиля, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - уточнили в Минобороны.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России за сутки уничтожили до 70 военных ВСУ на Южнодонецком направлении
МО: ВС России за сутки уничтожили до 70 военных ВСУ на Южнодонецком направлении
МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. ВС РФ на южнодонецком направлении за сутки отбили атаку противника у Новомихайловки в ДНР, уничтожили до 70 военных ВСУ и 5 единиц техники, включая одну контрбатарейную РЛС AN/TPQ-50 производства США, сообщили в субботу в Минобороны России.
"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией отразили атаку 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики", - сообщили в ведомстве.
Также нанесено поражение живой силе и технике подразделений 128-й бригады теробороны в районе Старомайорского
в ДНР.
"Потери противника составили до 70-ти военнослужащих, два бронетранспортера, два автомобиля, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - уточнили в Минобороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине