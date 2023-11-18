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ВС России за сутки уничтожили до 70 военных ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 18.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:49 18.11.2023
https://ria.ru/20231118/poteri-1910269263.html
ВС России за сутки уничтожили до 70 военных ВСУ на Южнодонецком направлении
ВС России за сутки уничтожили до 70 военных ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 18.11.2023
ВС России за сутки уничтожили до 70 военных ВСУ на Южнодонецком направлении
ВС РФ на южнодонецком направлении за сутки отбили атаку противника у Новомихайловки в ДНР, уничтожили до 70 военных ВСУ и 5 единиц техники, включая одну... РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T13:49
2023-11-18T13:49
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. ВС РФ на южнодонецком направлении за сутки отбили атаку противника у Новомихайловки в ДНР, уничтожили до 70 военных ВСУ и 5 единиц техники, включая одну контрбатарейную РЛС AN/TPQ-50 производства США, сообщили в субботу в Минобороны России. "На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией отразили атаку 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики", - сообщили в ведомстве. Также нанесено поражение живой силе и технике подразделений 128-й бригады теробороны в районе Старомайорского в ДНР. "Потери противника составили до 70-ти военнослужащих, два бронетранспортера, два автомобиля, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - уточнили в Минобороны.
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министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России за сутки уничтожили до 70 военных ВСУ на Южнодонецком направлении

МО: ВС России за сутки уничтожили до 70 военных ВСУ на Южнодонецком направлении

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЭкипаж модернизированного танка Т-62 в зоне спецоперации
Экипаж модернизированного танка Т-62 в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Экипаж модернизированного танка Т-62 в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. ВС РФ на южнодонецком направлении за сутки отбили атаку противника у Новомихайловки в ДНР, уничтожили до 70 военных ВСУ и 5 единиц техники, включая одну контрбатарейную РЛС AN/TPQ-50 производства США, сообщили в субботу в Минобороны России.
"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией отразили атаку 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики", - сообщили в ведомстве.
Также нанесено поражение живой силе и технике подразделений 128-й бригады теробороны в районе Старомайорского в ДНР.
"Потери противника составили до 70-ти военнослужащих, два бронетранспортера, два автомобиля, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - уточнили в Минобороны.
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Донецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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