https://ria.ru/20231118/obstrel-1910210638.html
Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк кассетными снарядами
Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк кассетными снарядами - РИА Новости, 18.11.2023
Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк кассетными снарядами
Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк, выпустив 13 снарядов, в том числе кассетных, "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве... РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T00:29
2023-11-18T00:29
2023-11-18T00:29
специальная военная операция на украине
горловка
донецк
донецкая народная республика
сцкк
стирол
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0f/1783733802_0:91:3317:1957_1920x0_80_0_0_9dcf365dfce93f4afa4519afb39acfbc.jpg
ДОНЕЦК, 18 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк, выпустив 13 снарядов, в том числе кассетных, "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 23.00 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров..., 23.15 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале представительства. Отмечается, что с 23.20 по 23.50 мск украинские войска выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по Донецку, а в 23.20 мск - три снаряда калибром 155 миллиметров по Горловке. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20231117/dnr-1909976904.html
горловка
донецк
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0f/1783733802_294:0:3025:2048_1920x0_80_0_0_4dc7d7f9744eb7296fd7624a1355d9e5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, донецк, донецкая народная республика, сцкк, стирол, нато
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Стирол, НАТО
Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк кассетными снарядами
ВСУ выпустили по Горловке и Донецку 13 снарядов, в том числе кассетных