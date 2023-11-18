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Следователи продолжают работать на месте обрушения жилого дома в Астрахани - РИА Новости, 18.11.2023
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13:10 18.11.2023 (обновлено: 13:22 18.11.2023)
https://ria.ru/20231118/obrushenie-1910263501.html
Следователи продолжают работать на месте обрушения жилого дома в Астрахани
Следователи продолжают работать на месте обрушения жилого дома в Астрахани - РИА Новости, 18.11.2023
Следователи продолжают работать на месте обрушения жилого дома в Астрахани
Следователи продолжают работу в рамках уголовного дела об обрушении двух подъездов жилого дома в Астрахани, ведется допрос работников администрации, управляющей РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T13:10
2023-11-18T13:22
происшествия
астрахань
обрушение дома в астрахани
следственный комитет россии (ск рф)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 ноя – РИА Новости. Следователи продолжают работу в рамках уголовного дела об обрушении двух подъездов жилого дома в Астрахани, ведется допрос работников администрации, управляющей компании и контролирующих органов, назначен ряд экспертиз, сообщила пресс-служба регионального СУСК РФ."Продолжается расследование уголовного дела об обрушении двух подъездов жилого дома в Астрахани", - говорится в сообщении. Уточняется, что по уголовному делу создана следственно-оперативная группа. В рамках дела ведется допрос работников администрации, управляющей компании и контролирующих органов. Также назначен ряд экспертиз, в том числе комплексная строительно-техническая. "Допрошены более 70 жильцов дома, произведены выемки необходимых документов, установлены и изъяты записи с камер видеонаблюдения, расположенных рядом с местом происшествия, а также записи, произведенные очевидцами происшествия", - говорится в сообщении СУСК. Также на месте происшествия продолжают работу следователи и криминалисты центрального аппарата ведомства, регионального СУСК России и сотрудники Судебно-экспертного центра СК России, уточнили в ведомстве. В четверг в Астрахани на Привокзальной площади обрушилась часть жилого дома. Как сообщали в ГУМЧС, в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Астраханской области от очевидца поступила информация о появлении трещины в наружной стене пятиэтажного жилого дома, расположенного по адресу: город Астрахань, Кировский район, площадь Вокзальная, 1А. Затем произошло обрушение 3 и 4 подъездов жилого пятиэтажного дома. После обрушения части дома в Астрахани по поручению председателя СК России следователи возбудили уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности и уничтожении имущества по неосторожности.
https://ria.ru/20231117/nagrady-1910158502.html
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происшествия, астрахань, обрушение дома в астрахани, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Астрахань, Обрушение дома в Астрахани, Следственный комитет России (СК РФ)
Следователи продолжают работать на месте обрушения жилого дома в Астрахани

СК продолжает работать на месте обрушения двух подъездов жилого дома в Астрахани

© Фото : СУ СК РФ по Астраханской областиМесто обрушения подъездов многоквартирного жилого дома в Астрахани. 18 ноября 2023
Место обрушения подъездов многоквартирного жилого дома в Астрахани. 18 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© Фото : СУ СК РФ по Астраханской области
Место обрушения подъездов многоквартирного жилого дома в Астрахани. 18 ноября 2023
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 ноя – РИА Новости. Следователи продолжают работу в рамках уголовного дела об обрушении двух подъездов жилого дома в Астрахани, ведется допрос работников администрации, управляющей компании и контролирующих органов, назначен ряд экспертиз, сообщила пресс-служба регионального СУСК РФ.
"Продолжается расследование уголовного дела об обрушении двух подъездов жилого дома в Астрахани", - говорится в сообщении.
Уточняется, что по уголовному делу создана следственно-оперативная группа. В рамках дела ведется допрос работников администрации, управляющей компании и контролирующих органов. Также назначен ряд экспертиз, в том числе комплексная строительно-техническая.
"Допрошены более 70 жильцов дома, произведены выемки необходимых документов, установлены и изъяты записи с камер видеонаблюдения, расположенных рядом с местом происшествия, а также записи, произведенные очевидцами происшествия", - говорится в сообщении СУСК.
Обрушение части жилого дома в Астрахани
© РИА Новости / Павел Гирин | Перейти в медиабанк

Вечером 16 ноября в Астрахани обрушились два подъезда пятиэтажного дома.

Сотрудники МЧС РФ разбирают завалы на месте обрушения подъездов многоквартирного жилого дома в Астрахани

Вечером 16 ноября в Астрахани обрушились два подъезда пятиэтажного дома.

© РИА Новости / Павел Гирин
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1 из 6
© РИА Новости / Павел Гирин | Перейти в медиабанк

По предварительным данным, инцидент произошел при строительно-ремонтных работах в одной из квартир.

Сотрудники МЧС РФ, скорой медицинской помощи и полиции работают на месте обрушения подъездов многоквартирного жилого дома в Астрахани

По предварительным данным, инцидент произошел при строительно-ремонтных работах в одной из квартир.

© РИА Новости / Павел Гирин
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2 из 6
© РИА Новости / Павел Гирин | Перейти в медиабанк

В результате повреждения получили несущие конструкции.

Грузовые автомобили коммунальных служб на месте обрушения подъездов многоквартирного жилого дома в Астрахани

В результате повреждения получили несущие конструкции.

© РИА Новости / Павел Гирин
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3 из 6
© РИА Новости / Павел Гирин | Перейти в медиабанк

При обрушении погибла женщина.

Сотрудники МЧС РФ разбирают завалы на месте обрушения подъездов многоквартирного жилого дома в Астрахани

При обрушении погибла женщина.

© РИА Новости / Павел Гирин
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4 из 6
© РИА Новости / Павел Гирин | Перейти в медиабанк

В регионе ввели режим ЧС.

Сотрудники полиции дежурят неподалеку от места обрушения подъездов многоквартирного жилого дома в Астрахани

В регионе ввели режим ЧС.

© РИА Новости / Павел Гирин
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5 из 6
© РИА Новости / Павел Гирин | Перейти в медиабанк

Всем пострадавшим окажут поддержку и предоставят жилье из маневренного фонда.

Сотрудники МЧС РФ и коммунальных служб работают на месте обрушения подъездов многоквартирного жилого дома в Астрахани

Всем пострадавшим окажут поддержку и предоставят жилье из маневренного фонда.

© РИА Новости / Павел Гирин
Перейти в медиабанк
6 из 6

Вечером 16 ноября в Астрахани обрушились два подъезда пятиэтажного дома.

© РИА Новости / Павел Гирин
Перейти в медиабанк
1 из 6

По предварительным данным, инцидент произошел при строительно-ремонтных работах в одной из квартир.

© РИА Новости / Павел Гирин
Перейти в медиабанк
2 из 6

В результате повреждения получили несущие конструкции.

© РИА Новости / Павел Гирин
Перейти в медиабанк
3 из 6

При обрушении погибла женщина.

© РИА Новости / Павел Гирин
Перейти в медиабанк
4 из 6

В регионе ввели режим ЧС.

© РИА Новости / Павел Гирин
Перейти в медиабанк
5 из 6

Всем пострадавшим окажут поддержку и предоставят жилье из маневренного фонда.

© РИА Новости / Павел Гирин
Перейти в медиабанк
6 из 6
Также на месте происшествия продолжают работу следователи и криминалисты центрального аппарата ведомства, регионального СУСК России и сотрудники Судебно-экспертного центра СК России, уточнили в ведомстве.
В четверг в Астрахани на Привокзальной площади обрушилась часть жилого дома. Как сообщали в ГУМЧС, в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Астраханской области от очевидца поступила информация о появлении трещины в наружной стене пятиэтажного жилого дома, расположенного по адресу: город Астрахань, Кировский район, площадь Вокзальная, 1А. Затем произошло обрушение 3 и 4 подъездов жилого пятиэтажного дома.
После обрушения части дома в Астрахани по поручению председателя СК России следователи возбудили уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности и уничтожении имущества по неосторожности.
На месте обрушения части дома в Астрахани - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
Пожарных и спасателей, эвакуировавших людей из дома в Астрахани, наградят
Вчера, 18:01
 
ПроисшествияАстраханьОбрушение дома в АстраханиСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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