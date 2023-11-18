https://ria.ru/20231118/obrushenie-1910263501.html

Следователи продолжают работать на месте обрушения жилого дома в Астрахани

Следователи продолжают работать на месте обрушения жилого дома в Астрахани - РИА Новости, 18.11.2023

Следователи продолжают работать на месте обрушения жилого дома в Астрахани

Следователи продолжают работу в рамках уголовного дела об обрушении двух подъездов жилого дома в Астрахани, ведется допрос работников администрации, управляющей РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T13:10

2023-11-18T13:10

2023-11-18T13:22

происшествия

астрахань

обрушение дома в астрахани

следственный комитет россии (ск рф)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 ноя – РИА Новости. Следователи продолжают работу в рамках уголовного дела об обрушении двух подъездов жилого дома в Астрахани, ведется допрос работников администрации, управляющей компании и контролирующих органов, назначен ряд экспертиз, сообщила пресс-служба регионального СУСК РФ."Продолжается расследование уголовного дела об обрушении двух подъездов жилого дома в Астрахани", - говорится в сообщении. Уточняется, что по уголовному делу создана следственно-оперативная группа. В рамках дела ведется допрос работников администрации, управляющей компании и контролирующих органов. Также назначен ряд экспертиз, в том числе комплексная строительно-техническая. "Допрошены более 70 жильцов дома, произведены выемки необходимых документов, установлены и изъяты записи с камер видеонаблюдения, расположенных рядом с местом происшествия, а также записи, произведенные очевидцами происшествия", - говорится в сообщении СУСК. Также на месте происшествия продолжают работу следователи и криминалисты центрального аппарата ведомства, регионального СУСК России и сотрудники Судебно-экспертного центра СК России, уточнили в ведомстве. В четверг в Астрахани на Привокзальной площади обрушилась часть жилого дома. Как сообщали в ГУМЧС, в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Астраханской области от очевидца поступила информация о появлении трещины в наружной стене пятиэтажного жилого дома, расположенного по адресу: город Астрахань, Кировский район, площадь Вокзальная, 1А. Затем произошло обрушение 3 и 4 подъездов жилого пятиэтажного дома. После обрушения части дома в Астрахани по поручению председателя СК России следователи возбудили уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности и уничтожении имущества по неосторожности.

https://ria.ru/20231117/nagrady-1910158502.html

астрахань

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, астрахань, обрушение дома в астрахани, следственный комитет россии (ск рф)