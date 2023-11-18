https://ria.ru/20231118/obrushenie-1910263501.html
Следователи продолжают работать на месте обрушения жилого дома в Астрахани
Следователи продолжают работать на месте обрушения жилого дома в Астрахани - РИА Новости, 18.11.2023
Следователи продолжают работать на месте обрушения жилого дома в Астрахани
Следователи продолжают работу в рамках уголовного дела об обрушении двух подъездов жилого дома в Астрахани, ведется допрос работников администрации, управляющей РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T13:10
2023-11-18T13:10
2023-11-18T13:22
происшествия
астрахань
обрушение дома в астрахани
следственный комитет россии (ск рф)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 ноя – РИА Новости. Следователи продолжают работу в рамках уголовного дела об обрушении двух подъездов жилого дома в Астрахани, ведется допрос работников администрации, управляющей компании и контролирующих органов, назначен ряд экспертиз, сообщила пресс-служба регионального СУСК РФ."Продолжается расследование уголовного дела об обрушении двух подъездов жилого дома в Астрахани", - говорится в сообщении. Уточняется, что по уголовному делу создана следственно-оперативная группа. В рамках дела ведется допрос работников администрации, управляющей компании и контролирующих органов. Также назначен ряд экспертиз, в том числе комплексная строительно-техническая. "Допрошены более 70 жильцов дома, произведены выемки необходимых документов, установлены и изъяты записи с камер видеонаблюдения, расположенных рядом с местом происшествия, а также записи, произведенные очевидцами происшествия", - говорится в сообщении СУСК. Также на месте происшествия продолжают работу следователи и криминалисты центрального аппарата ведомства, регионального СУСК России и сотрудники Судебно-экспертного центра СК России, уточнили в ведомстве. В четверг в Астрахани на Привокзальной площади обрушилась часть жилого дома. Как сообщали в ГУМЧС, в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Астраханской области от очевидца поступила информация о появлении трещины в наружной стене пятиэтажного жилого дома, расположенного по адресу: город Астрахань, Кировский район, площадь Вокзальная, 1А. Затем произошло обрушение 3 и 4 подъездов жилого пятиэтажного дома. После обрушения части дома в Астрахани по поручению председателя СК России следователи возбудили уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности и уничтожении имущества по неосторожности.
https://ria.ru/20231117/nagrady-1910158502.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, астрахань, обрушение дома в астрахани, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Астрахань, Обрушение дома в Астрахани, Следственный комитет России (СК РФ)
Следователи продолжают работать на месте обрушения жилого дома в Астрахани
СК продолжает работать на месте обрушения двух подъездов жилого дома в Астрахани
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 ноя – РИА Новости.
Следователи продолжают работу в рамках уголовного дела об обрушении двух подъездов жилого дома в Астрахани, ведется допрос работников администрации, управляющей компании и контролирующих органов, назначен ряд экспертиз, сообщила
пресс-служба регионального СУСК РФ.
"Продолжается расследование уголовного дела об обрушении двух подъездов жилого дома в Астрахани", - говорится в сообщении.
Уточняется, что по уголовному делу создана следственно-оперативная группа. В рамках дела ведется допрос работников администрации, управляющей компании и контролирующих органов. Также назначен ряд экспертиз, в том числе комплексная строительно-техническая.
"Допрошены более 70 жильцов дома, произведены выемки необходимых документов, установлены и изъяты записи с камер видеонаблюдения, расположенных рядом с местом происшествия, а также записи, произведенные очевидцами происшествия", - говорится в сообщении СУСК.
Обрушение части жилого дома в Астрахани
Вечером 16 ноября в Астрахани обрушились два подъезда пятиэтажного дома.
1 из 6
По предварительным данным, инцидент произошел при строительно-ремонтных работах в одной из квартир.
2 из 6
В результате повреждения получили несущие конструкции.
3 из 6
При обрушении погибла женщина.
4 из 6
В регионе ввели режим ЧС.
5 из 6
Всем пострадавшим окажут поддержку и предоставят жилье из маневренного фонда.
6 из 6
Вечером 16 ноября в Астрахани обрушились два подъезда пятиэтажного дома.
1 из 6
По предварительным данным, инцидент произошел при строительно-ремонтных работах в одной из квартир.
2 из 6
В результате повреждения получили несущие конструкции.
3 из 6
При обрушении погибла женщина.
4 из 6
В регионе ввели режим ЧС.
5 из 6
Всем пострадавшим окажут поддержку и предоставят жилье из маневренного фонда.
6 из 6
Также на месте происшествия продолжают работу следователи и криминалисты центрального аппарата ведомства, регионального СУСК России и сотрудники Судебно-экспертного центра СК России, уточнили в ведомстве.
В четверг в Астрахани на Привокзальной площади обрушилась часть жилого дома. Как сообщали в ГУМЧС, в оперативную дежурную смену ГУ МЧС
России по Астраханской области
от очевидца поступила информация о появлении трещины в наружной стене пятиэтажного жилого дома, расположенного по адресу: город Астрахань, Кировский район
, площадь Вокзальная, 1А. Затем произошло обрушение 3 и 4 подъездов жилого пятиэтажного дома.
После обрушения части дома в Астрахани по поручению председателя СК России следователи возбудили уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности и уничтожении имущества по неосторожности.
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