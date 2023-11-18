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В Молдавской церкви сдержанно ответили на обвинения Бессарабской митрополии - РИА Новости, 18.11.2023
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09:16 18.11.2023 (обновлено: 09:25 18.11.2023)
https://ria.ru/20231118/moldaviya-1910237579.html
В Молдавской церкви сдержанно ответили на обвинения Бессарабской митрополии
В Молдавской церкви сдержанно ответили на обвинения Бессарабской митрополии - РИА Новости, 18.11.2023
В Молдавской церкви сдержанно ответили на обвинения Бессарабской митрополии
В Молдавской православной церкви ответили на обвинения со стороны Бессарабской митрополии сдержанно, заботясь о сохранении мира в молдавском обществе, сказал... РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T09:16
2023-11-18T09:25
молдавия
россия
кишинев
мария захарова
николай балашов
русская православная церковь
румынская православная церковь
в мире
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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. В Молдавской православной церкви ответили на обвинения со стороны Бессарабской митрополии сдержанно, заботясь о сохранении мира в молдавском обществе, сказал РИА Новости советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов. Бессарабская митрополия Румынской православной церкви, также присутствующая в Молдавии, ранее призвала присоединиться к ней всех молдавских клириков и монахов, которые "чувствуют себя скованными российскими епархиями". В сообщении также осуждаются действия митрополии Молдавии, которая на заседании синода 25 октября лишила сана шестерых священников, присоединившихся к Бессарабской митрополии без ведома священноначалия. По итогам расширенного Епархиального совета Кишиневской епархии Православной церкви Молдовы в четверг в Молдавской православной церкви было принято заявление о необоснованности и неканоничности этих объявлений. После этого викарий Кишиневской епархии епископ Сорокский Иоанн (Мошнегуцу) заявил журналистам, что Молдавская митрополия не намерена выходить из состава Русской православной церкви (РПЦ) на фоне перехода ряда священников в состав Румынской церкви. "Заботясь о сохранении мира в молдавском обществе, расширенный епархиальный совет Кишиневской епархии Православной церкви Молдовы с заметной сдержанностью в выражениях ответил на разнузданную брань со стороны руководства и представителей так называемой "Бессарабской митрополии". Тем и отличаются православные от раскольников, попирающих не только канонические нормы, но и правила приличия, свойственные церковным людям", – сказал Балашов РИА Новости, комментируя это. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ подчеркнула, что обвинения в адрес Православной церкви Молдавии "абсурдны, абсолютно беспочвенны" и обусловлены "тщетностью попыток румынских церковников переманить в свое лоно ее священнослужителей". По ее словам, межцерковные отношения в Молдавии политизируются, официальный Кишинев допускает вмешательство в дела конфессий. В связи с этим Москва призывает власти Молдавии отказаться от практики вмешательства в церковные дела. Православная церковь Молдавии является самоуправляемой частью Русской православной церкви. Она объединяет 70% жителей Молдавии и Приднестровья. Церковь разделена на шесть епархий и насчитывает около 1300 приходов. С 1992 года в стране действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви. Она объединяет 291 приход и около 10-20% православных верующих. Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир (Николай Кантарян) неоднократно выражал сожаление, что нынешние власти страны избегают диалога с Молдавской православной церковью.
https://ria.ru/20231027/moldaviya-1905673615.html
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молдавия, россия, кишинев, мария захарова, николай балашов, русская православная церковь, румынская православная церковь, в мире
Молдавия, Россия, Кишинев, Мария Захарова, Николай Балашов, Русская православная церковь, Румынская православная церковь, В мире
В Молдавской церкви сдержанно ответили на обвинения Бессарабской митрополии

В Молдавской церкви заявили, что митрополия не намерена выходить из РПЦ

© Sputnik / Мирослав Ротарь | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии в Кишиневе
Флаги Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. В Молдавской православной церкви ответили на обвинения со стороны Бессарабской митрополии сдержанно, заботясь о сохранении мира в молдавском обществе, сказал РИА Новости советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов.
Бессарабская митрополия Румынской православной церкви, также присутствующая в Молдавии, ранее призвала присоединиться к ней всех молдавских клириков и монахов, которые "чувствуют себя скованными российскими епархиями". В сообщении также осуждаются действия митрополии Молдавии, которая на заседании синода 25 октября лишила сана шестерых священников, присоединившихся к Бессарабской митрополии без ведома священноначалия.
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По итогам расширенного Епархиального совета Кишиневской епархии Православной церкви Молдовы в четверг в Молдавской православной церкви было принято заявление о необоснованности и неканоничности этих объявлений. После этого викарий Кишиневской епархии епископ Сорокский Иоанн (Мошнегуцу) заявил журналистам, что Молдавская митрополия не намерена выходить из состава Русской православной церкви (РПЦ) на фоне перехода ряда священников в состав Румынской церкви.
"Заботясь о сохранении мира в молдавском обществе, расширенный епархиальный совет Кишиневской епархии Православной церкви Молдовы с заметной сдержанностью в выражениях ответил на разнузданную брань со стороны руководства и представителей так называемой "Бессарабской митрополии". Тем и отличаются православные от раскольников, попирающих не только канонические нормы, но и правила приличия, свойственные церковным людям", – сказал Балашов РИА Новости, комментируя это.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ подчеркнула, что обвинения в адрес Православной церкви Молдавии "абсурдны, абсолютно беспочвенны" и обусловлены "тщетностью попыток румынских церковников переманить в свое лоно ее священнослужителей". По ее словам, межцерковные отношения в Молдавии политизируются, официальный Кишинев допускает вмешательство в дела конфессий. В связи с этим Москва призывает власти Молдавии отказаться от практики вмешательства в церковные дела.
Православная церковь Молдавии является самоуправляемой частью Русской православной церкви. Она объединяет 70% жителей Молдавии и Приднестровья. Церковь разделена на шесть епархий и насчитывает около 1300 приходов. С 1992 года в стране действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви. Она объединяет 291 приход и около 10-20% православных верующих. Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир (Николай Кантарян) неоднократно выражал сожаление, что нынешние власти страны избегают диалога с Молдавской православной церковью.
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