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Матвиенко оценила, как прошло председательство Киргизии в СНГ - РИА Новости, 18.11.2023
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10:01 18.11.2023
https://ria.ru/20231118/matvienko-1910242185.html
Матвиенко оценила, как прошло председательство Киргизии в СНГ
Матвиенко оценила, как прошло председательство Киргизии в СНГ - РИА Новости, 18.11.2023
Матвиенко оценила, как прошло председательство Киргизии в СНГ
Председательство Киргизии в СНГ было результативным, по итогам было подписано 17 важных документов, принято решение о наблюдателях и партнерах Содружества,... РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T10:01
2023-11-18T10:01
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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Председательство Киргизии в СНГ было результативным, по итогам было подписано 17 важных документов, принято решение о наблюдателях и партнерах Содружества, сообщила спикер Совфеда, глава Совета Межпарламентской Ассамблеи стран-участниц СНГ Валентина Матвиенко в эфире телеканала "Россия 24". С 1 января 2023 года Киргизия осуществляет председательство в СНГ. Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия в 2024 году будет председательствовать сразу в двух международных объединениях - БРИКС и СНГ. "Председательство Киргизии в СНГ было очень успешным. Все мероприятия прошли на самом высоком уровне, в этом заслуга президента республики, наших киргизских коллег. Они действительно проделали огромную работу. И Бишкек в течение всего этого года был международной столицей, где проходили очень важные международные события и на уровне глав правительств, на уровне министров иностранных дел, глав государств", - сказала Матвиенко. По ее словам, председательство Киргизии было очень результативным. По итогам было подписано 17 важных документов по очень актуальным вопросам, в которых были заинтересованы все страны СНГ, был подписан договор о создании международной организации по русскому языку. "Было принято важное решение о наблюдателях и партнерах СНГ. Это значит, что теперь в работе Союза независимых государств смогут принимать (участие) все заинтересованные дружественные государства. Это расширяет возможности этой структуры", - отметила она.
https://ria.ru/20231117/programma-1910178146.html
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киргизия, россия, бишкек, валентина матвиенко, владимир путин, совет федерации рф, снг, в мире
Киргизия, Россия, Бишкек, Валентина Матвиенко, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, СНГ, В мире
Матвиенко оценила, как прошло председательство Киргизии в СНГ

Матвиенко: председательство Киргизии в СНГ было очень успешным и результативным

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Председательство Киргизии в СНГ было результативным, по итогам было подписано 17 важных документов, принято решение о наблюдателях и партнерах Содружества, сообщила спикер Совфеда, глава Совета Межпарламентской Ассамблеи стран-участниц СНГ Валентина Матвиенко в эфире телеканала "Россия 24".
С 1 января 2023 года Киргизия осуществляет председательство в СНГ. Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия в 2024 году будет председательствовать сразу в двух международных объединениях - БРИКС и СНГ.
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"Председательство Киргизии в СНГ было очень успешным. Все мероприятия прошли на самом высоком уровне, в этом заслуга президента республики, наших киргизских коллег. Они действительно проделали огромную работу. И Бишкек в течение всего этого года был международной столицей, где проходили очень важные международные события и на уровне глав правительств, на уровне министров иностранных дел, глав государств", - сказала Матвиенко.
По ее словам, председательство Киргизии было очень результативным. По итогам было подписано 17 важных документов по очень актуальным вопросам, в которых были заинтересованы все страны СНГ, был подписан договор о создании международной организации по русскому языку.
"Было принято важное решение о наблюдателях и партнерах СНГ. Это значит, что теперь в работе Союза независимых государств смогут принимать (участие) все заинтересованные дружественные государства. Это расширяет возможности этой структуры", - отметила она.
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