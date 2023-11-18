https://ria.ru/20231118/matvienko-1910242185.html

Матвиенко оценила, как прошло председательство Киргизии в СНГ

Матвиенко оценила, как прошло председательство Киргизии в СНГ - РИА Новости, 18.11.2023

Матвиенко оценила, как прошло председательство Киргизии в СНГ

Председательство Киргизии в СНГ было результативным, по итогам было подписано 17 важных документов, принято решение о наблюдателях и партнерах Содружества,... РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T10:01

2023-11-18T10:01

2023-11-18T10:01

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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Председательство Киргизии в СНГ было результативным, по итогам было подписано 17 важных документов, принято решение о наблюдателях и партнерах Содружества, сообщила спикер Совфеда, глава Совета Межпарламентской Ассамблеи стран-участниц СНГ Валентина Матвиенко в эфире телеканала "Россия 24". С 1 января 2023 года Киргизия осуществляет председательство в СНГ. Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия в 2024 году будет председательствовать сразу в двух международных объединениях - БРИКС и СНГ. "Председательство Киргизии в СНГ было очень успешным. Все мероприятия прошли на самом высоком уровне, в этом заслуга президента республики, наших киргизских коллег. Они действительно проделали огромную работу. И Бишкек в течение всего этого года был международной столицей, где проходили очень важные международные события и на уровне глав правительств, на уровне министров иностранных дел, глав государств", - сказала Матвиенко. По ее словам, председательство Киргизии было очень результативным. По итогам было подписано 17 важных документов по очень актуальным вопросам, в которых были заинтересованы все страны СНГ, был подписан договор о создании международной организации по русскому языку. "Было принято важное решение о наблюдателях и партнерах СНГ. Это значит, что теперь в работе Союза независимых государств смогут принимать (участие) все заинтересованные дружественные государства. Это расширяет возможности этой структуры", - отметила она.

https://ria.ru/20231117/programma-1910178146.html

https://ria.ru/20231117/sng-1910055647.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

киргизия, россия, бишкек, валентина матвиенко, владимир путин, совет федерации рф, снг, в мире