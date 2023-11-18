Матвиенко оценила, как прошло председательство Киргизии в СНГ
Матвиенко: председательство Киргизии в СНГ было очень успешным и результативным
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Председательство Киргизии в СНГ было результативным, по итогам было подписано 17 важных документов, принято решение о наблюдателях и партнерах Содружества, сообщила спикер Совфеда, глава Совета Межпарламентской Ассамблеи стран-участниц СНГ Валентина Матвиенко в эфире телеканала "Россия 24".
С 1 января 2023 года Киргизия осуществляет председательство в СНГ. Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия в 2024 году будет председательствовать сразу в двух международных объединениях - БРИКС и СНГ.
"Председательство Киргизии в СНГ было очень успешным. Все мероприятия прошли на самом высоком уровне, в этом заслуга президента республики, наших киргизских коллег. Они действительно проделали огромную работу. И Бишкек в течение всего этого года был международной столицей, где проходили очень важные международные события и на уровне глав правительств, на уровне министров иностранных дел, глав государств", - сказала Матвиенко.
По ее словам, председательство Киргизии было очень результативным. По итогам было подписано 17 важных документов по очень актуальным вопросам, в которых были заинтересованы все страны СНГ, был подписан договор о создании международной организации по русскому языку.
"Было принято важное решение о наблюдателях и партнерах СНГ. Это значит, что теперь в работе Союза независимых государств смогут принимать (участие) все заинтересованные дружественные государства. Это расширяет возможности этой структуры", - отметила она.