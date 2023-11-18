Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях около 230 бойцов - РИА Новости, 18.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:33 18.11.2023 (обновлено: 13:47 18.11.2023)
https://ria.ru/20231118/kupyanskoe-1910266576.html
ВСУ потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях около 230 бойцов
ВСУ потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях около 230 бойцов - РИА Новости, 18.11.2023
ВСУ потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях около 230 бойцов
Войска Украины потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях около 230 военнослужащих, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T13:33
2023-11-18T13:47
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908719400_0:0:2988:1681_1920x0_80_0_0_2ecf92bbf999e99b5c7ac8397f4dd3b5.jpg
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Войска Украины потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях около 230 военнослужащих, сообщили в субботу в Минобороны РФ.На купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Также нанесено огневое поражение подразделениям 43-й, 53-й механизированных и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ивановка и Загоруйковка Харьковской области."Уничтожены до 30 военнослужащих, два пикапа", - сказали в Минобороны.На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражены три атаки штурмовых групп 24-й, 47-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Петровское Луганской народной республики."Суточные потери противника составили до 200 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, три автомобиля", - отметили в министерстве.
https://ria.ru/20231118/territorii-1910237440.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908719400_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_829909f761691204242feda7563ab5d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
ВСУ потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях около 230 бойцов

На Купянском и Краснолиманском направлениях уничтожены около 230 бойцов ВСУ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Войска Украины потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях около 230 военнослужащих, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
На купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Также нанесено огневое поражение подразделениям 43-й, 53-й механизированных и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ивановка и Загоруйковка Харьковской области.
"Уничтожены до 30 военнослужащих, два пикапа", - сказали в Минобороны.
На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражены три атаки штурмовых групп 24-й, 47-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Петровское Луганской народной республики.
"Суточные потери противника составили до 200 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, три автомобиля", - отметили в министерстве.
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
"Больше территории": Зеленскому показали, как изменятся границы Украины
09:14
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала