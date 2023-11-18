https://ria.ru/20231118/kupyanskoe-1910266576.html
ВСУ потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях около 230 бойцов
ВСУ потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях около 230 бойцов - РИА Новости, 18.11.2023
ВСУ потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях около 230 бойцов
Войска Украины потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях около 230 военнослужащих, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T13:33
2023-11-18T13:33
2023-11-18T13:47
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Войска Украины потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях около 230 военнослужащих, сообщили в субботу в Минобороны РФ.На купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Также нанесено огневое поражение подразделениям 43-й, 53-й механизированных и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ивановка и Загоруйковка Харьковской области."Уничтожены до 30 военнослужащих, два пикапа", - сказали в Минобороны.На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражены три атаки штурмовых групп 24-й, 47-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Петровское Луганской народной республики."Суточные потери противника составили до 200 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, три автомобиля", - отметили в министерстве.
https://ria.ru/20231118/territorii-1910237440.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
ВСУ потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях около 230 бойцов
На Купянском и Краснолиманском направлениях уничтожены около 230 бойцов ВСУ
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Войска Украины потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях около 230 военнослужащих, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
На купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ
в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области
. Также нанесено огневое поражение подразделениям 43-й, 53-й механизированных и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ивановка и Загоруйковка Харьковской области.
"Уничтожены до 30 военнослужащих, два пикапа", - сказали в Минобороны.
На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражены три атаки штурмовых групп 24-й, 47-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Петровское Луганской народной республики.
"Суточные потери противника составили до 200 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, три автомобиля", - отметили в министерстве.
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