https://ria.ru/20231118/kupyanskoe-1910266576.html

ВСУ потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях около 230 бойцов

ВСУ потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях около 230 бойцов - РИА Новости, 18.11.2023

ВСУ потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях около 230 бойцов

Войска Украины потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях около 230 военнослужащих, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T13:33

2023-11-18T13:33

2023-11-18T13:47

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Войска Украины потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях около 230 военнослужащих, сообщили в субботу в Минобороны РФ.На купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Также нанесено огневое поражение подразделениям 43-й, 53-й механизированных и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ивановка и Загоруйковка Харьковской области."Уничтожены до 30 военнослужащих, два пикапа", - сказали в Минобороны.На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражены три атаки штурмовых групп 24-й, 47-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Петровское Луганской народной республики."Суточные потери противника составили до 200 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, три автомобиля", - отметили в министерстве.

https://ria.ru/20231118/territorii-1910237440.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины