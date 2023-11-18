https://ria.ru/20231118/kherson-1910267604.html

Минобороны оценило потери ВСУ на Херсонском направлении

Минобороны оценило потери ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 18.11.2023

Минобороны оценило потери ВСУ на Херсонском направлении

Российские войска на херсонском направлении уничтожили до 75 военнослужащих, поразили артиллерийскую систему М777 и две гаубицы "Мста-Б", сообщили в Минобороны... РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T13:36

2023-11-18T13:36

2023-11-18T13:41

специальная военная операция на украине

россия

сша

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Российские войска на херсонском направлении уничтожили до 75 военнослужащих, поразили артиллерийскую систему М777 и две гаубицы "Мста-Б", сообщили в Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огня артиллерии и ударов авиации по живой силе ВСУ в районах островов Алексеевский, Фролова и населенного пункта Качкаровка Херсонской области уничтожено до 75 военнослужащих и четыре автомобиля. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, две гаубицы "Мста-Б" и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20231118/territorii-1910237440.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, сша, вооруженные силы украины, безопасность