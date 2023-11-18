https://ria.ru/20231118/kherson-1910267604.html
Минобороны оценило потери ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны оценило потери ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 18.11.2023
Минобороны оценило потери ВСУ на Херсонском направлении
Российские войска на херсонском направлении уничтожили до 75 военнослужащих, поразили артиллерийскую систему М777 и две гаубицы "Мста-Б", сообщили в Минобороны... РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T13:36
2023-11-18T13:36
2023-11-18T13:41
специальная военная операция на украине
россия
сша
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908715416_0:75:3071:1802_1920x0_80_0_0_43d2a512c780aa478e266814b104c88d.jpg
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Российские войска на херсонском направлении уничтожили до 75 военнослужащих, поразили артиллерийскую систему М777 и две гаубицы "Мста-Б", сообщили в Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огня артиллерии и ударов авиации по живой силе ВСУ в районах островов Алексеевский, Фролова и населенного пункта Качкаровка Херсонской области уничтожено до 75 военнослужащих и четыре автомобиля. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, две гаубицы "Мста-Б" и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20231118/territorii-1910237440.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908715416_135:0:2864:2047_1920x0_80_0_0_eac7fee935581d15c0a8d3b43472f256.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Минобороны оценило потери ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны: ВСУ на Херсонском направлении потеряли до 75 военных