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Минобороны оценило потери ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 18.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:36 18.11.2023 (обновлено: 13:41 18.11.2023)
https://ria.ru/20231118/kherson-1910267604.html
Минобороны оценило потери ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны оценило потери ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 18.11.2023
Минобороны оценило потери ВСУ на Херсонском направлении
Российские войска на херсонском направлении уничтожили до 75 военнослужащих, поразили артиллерийскую систему М777 и две гаубицы "Мста-Б", сообщили в Минобороны... РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T13:36
2023-11-18T13:41
специальная военная операция на украине
россия
сша
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Российские войска на херсонском направлении уничтожили до 75 военнослужащих, поразили артиллерийскую систему М777 и две гаубицы "Мста-Б", сообщили в Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огня артиллерии и ударов авиации по живой силе ВСУ в районах островов Алексеевский, Фролова и населенного пункта Качкаровка Херсонской области уничтожено до 75 военнослужащих и четыре автомобиля. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, две гаубицы "Мста-Б" и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - говорится в сводке министерства.
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россия, сша, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Минобороны оценило потери ВСУ на Херсонском направлении

Минобороны: ВСУ на Херсонском направлении потеряли до 75 военных

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЭкипаж танка
Экипаж танка - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Российские войска на херсонском направлении уничтожили до 75 военнослужащих, поразили артиллерийскую систему М777 и две гаубицы "Мста-Б", сообщили в Минобороны РФ.
"На херсонском направлении в результате огня артиллерии и ударов авиации по живой силе ВСУ в районах островов Алексеевский, Фролова и населенного пункта Качкаровка Херсонской области уничтожено до 75 военнослужащих и четыре автомобиля. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, две гаубицы "Мста-Б" и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - говорится в сводке министерства.
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