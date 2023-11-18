https://ria.ru/20231118/infektsiya-1910294083.html

В военных вузах Одессы произошла вспышка кишечной инфекции

В военных вузах Одессы произошла вспышка кишечной инфекции - РИА Новости, 18.11.2023

В военных вузах Одессы произошла вспышка кишечной инфекции

Кишечную инфекцию выявили у 64 воспитанников военных учебных заведений в Одессе на Украине, заведено уголовное дело по факту нарушения санитарных норм, сообщает РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T16:57

2023-11-18T16:57

2023-11-18T16:57

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Кишечную инфекцию выявили у 64 воспитанников военных учебных заведений в Одессе на Украине, заведено уголовное дело по факту нарушения санитарных норм, сообщает украинское издание Klymenko.Time со ссылкой на национальную полицию страны. "В военных учебных заведениях Одессы произошла вспышка кишечной инфекции. Отравление получили 64 курсанта в возрасте от 15 до 22 лет. Все они питались в столовых своих учебных заведений. По факту происшествия возбуждено уголовное дело (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений)", - говорится в сообщении издания в Telegram-канале со ссылкой на национальную полицию страны. В пятницу украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах писало, что в больницу с признаками отравления обратились порядка 100 курсантов военно-морского лицея Одессы, из которых 76 госпитализированы. Также сообщалось о возбуждении уголовного дела по статье "нарушение санитарных правил". Как уточняла "Страна.ua", в сентябре в этом лицее уже был подобный случай - тогда с отравлением из-за нарушения санитарных норм попали в больницу 68 курсантов.

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