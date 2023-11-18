https://ria.ru/20231118/gruzoviki-1910267113.html

На польско-украинской границе заблокированы почти три тысячи грузовиков

На польско-украинской границе заблокированы почти три тысячи грузовиков - РИА Новости, 18.11.2023

На польско-украинской границе заблокированы почти три тысячи грузовиков

Почти три тысячи грузовиков заблокированы на пунктах пропуска на польско-украинской границе, заявил представитель государственной пограничной службы Украины... РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T13:35

2023-11-18T13:35

2023-11-18T13:35

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Почти три тысячи грузовиков заблокированы на пунктах пропуска на польско-украинской границе, заявил представитель государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. "По состоянию на утро в очередях около 2800 грузовых транспортных средств... Больше всего на пункте пропуска "Краковец", где-то 1200 грузовиков, на "Ягодине" - 1100 и перед "Рава-Русской" - 500", - заявил Демченко в эфире украинского новостного телемарафона. В начале недели Демченко сообщал о 2,3 тысячах грузовых автомобилей, заблокированных на границе. Ранее польские перевозчики заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Движение грузовиков затруднено на трех пунктах пропуска на границе с Польшей из-за забастовки польских перевозчиков. В частности, речь идет о КПП "Корчева - Краковец", "Хребенное - Рава-Русская", "Дорохуск - Ягодин". Польские перевозчики перегородили подъездные пути к пунктам пропуска своими автомобилями и пропускают только легковой транспорт, автобусы, грузы гуманитарного и военного назначения. Остальные грузовики они пропускали по одному в час.

https://ria.ru/20231115/torgovlya-1909500708.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, польша