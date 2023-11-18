https://ria.ru/20231118/finlyandiya-1910209510.html

Финляндия закрыла крупнейшие пункты пропуска на границе с Россией

Финляндия закрыла крупнейшие пункты пропуска на границе с Россией - РИА Новости, 18.11.2023

Финляндия закрыла крупнейшие пункты пропуска на границе с Россией

Правительство Финляндии с полуночи субботы (01.00 мск) закрывает крупнейшие по пассажиропотоку и ближайшие к Петербургу пункты пропуска на границе с Россией... РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T00:15

2023-11-18T00:15

2023-11-18T04:05

финляндия

россия

санкт-петербург

санкции в отношении россии

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ХЕЛЬСИНКИ, 18 ноя – РИА Новости. Правительство Финляндии с полуночи субботы (01.00 мск) закрывает крупнейшие по пассажиропотоку и ближайшие к Петербургу пункты пропуска на границе с Россией из-за ситуации с миграцией.Соответствующее решение, которое будет действовать три месяца, было принято в четверг."Правительство приняло решение закрыть часть восточной границы Финляндии. Пункты пропуска Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала будут закрыты с 18 ноября 2023 года", - говорится в сообщении финского кабмина.Подать заявление о "предоставлении международной защиты" можно будет в пунктах пропуска Вартиус и Салла.Закрывающиеся пункты пропуска на границе с СССР начали работать 50-70 лет назад: Ваалимаа-Торфяновка открыт в 1958 году, Нуйямаа-Брусничное — в 1975-м, Иматра-Светогорск — в 1972 году. Все три работали круглосуточно, через них шел основной пассажиропоток. Ниирала-Вяртсиля — железнодорожный пост с 1945 года, автомобильный — с 1964 года, финский пункт пропуска работал с 8 утра до 20 часов вечера.С 18 ноября до 18 февраля пассажирско-грузовое движение на финско-российской границе будет сосредоточено на четырех северных пунктах пропуска. Вартиус-Люття работает с понедельника по четверг с 8 до 16 часов, пятница-воскресенье — с 8 до 18 часов, Куусамо – Суоперя - с понедельника по пятницу с 8 до 15 часов, Салла - с понедельника по воскресенье с 8 до 14 часов, Райа-Йоосеппи – Лотта - с понедельника по воскресенье с 10 до 14 часов.В посольстве России в Хельсинки ранее заявили РИА Новости, что решение финского кабмина о закрытии четырех пунктов пропуска на самом оживленном участке границы не может не вызывать беспокойства, ответные меры российской стороны будут прорабатываться. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в Кремле глубоко сожалеют о том, что руководство Финляндии выбрало путь дистанцирования от хороших отношений с Россией.

https://ria.ru/20231118/finlyandiya-1910210956.html

https://ria.ru/20231118/finlyandiya-1910210012.html

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финляндия, россия, санкт-петербург, санкции в отношении россии, в мире