https://ria.ru/20231118/feyki-1910285385.html

СМИ: фейки о ХАМАС подрывают доверие союзников к Израилю

СМИ: фейки о ХАМАС подрывают доверие союзников к Израилю - РИА Новости, 18.11.2023

СМИ: фейки о ХАМАС подрывают доверие союзников к Израилю

Часть опубликованной Израилем недостоверной или спорной информации о ХАМАС, призванной оправдать действия ЦАХАЛ в секторе Газа, стала причиной недоверия к... РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T15:59

2023-11-18T15:59

2023-11-18T16:18

в мире

израиль

палестина

биньямин нетаньяху

оон

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

тель-авив

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Часть опубликованной Израилем недостоверной или спорной информации о ХАМАС, призванной оправдать действия ЦАХАЛ в секторе Газа, стала причиной недоверия к Тель-Авиву и насмешек в интернете, сообщил NBC News со ссылкой на экспертов."По мнению некоторых экспертов, широкая реакция на эти сомнительные доказательства ослабила доверие к Израилю и может привести к ситуации как у "мальчика, который кричал о волке", если не будут найдены конкретные доказательства существования штаб-квартиры ХАМАС под больницей "Аш-Шифа" в секторе Газа", — говорится в публикации.По данным телеканала, значительный вклад в растущее недоверие вызвали утверждения представителя ЦАХАЛ Даниэля Хагари о доказательствах использования больницы Рантиси в качестве места содержания заложников ХАМАС. Показав листок бумаги, он сообщил, что на нем указан график охраны пленников, но носители арабского языка отметили, что на ней не написано ничего из того, о чем говорил Хагари. Также он отметил необычное расположение штор на стенах больницы в местах, где не было окон. По его словам, их использовали в качестве искусственной декорации для съемки видео с пленными, но местные жители отметили, что это обычный интерьер домов в Палестине. Пользователи социальных сетей высмеивают все более "нелепые и обыденные" предметы, выдаваемые ЦАХАЛ в качестве доказательства своей правоты, указал NBC News.В ответ на запрос телеканала израильская армия сообщила, что немедленно исправила материал о графике охраны пленных, а также заявила, что любые предположения о манипуляции СМИ со стороны ЦАХАЛ неверны.Как сообщал ранее премьер Израиля Беньямин Нетаньяху, силы ЦАХАЛ смогли войти в медцентр "Аш-Шифа" в Газе. Позднее израильские военные заявили, что нашли на территории больницы командный центр ХАМАС и принадлежавшие ему инфраструктуру и оружие. При этом главврач медучреждения опроверг утверждения, что среди пациентов и нашедших укрытие на территории больницы находятся бойцы палестинского движения.В четверг газета The Washington Post написала, что Израиль не нашел явных доказательств активности ХАМАС в медицинском комплексе "Аш-Шифа", из-за чего западные страны, в том числе США, усилили давление, чтобы Тель-Авив согласился на паузу в боевых действиях.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 12 тысяч, пострадали более 30 тысяч человек. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян.

https://ria.ru/20231118/konflikt-1910247966.html

https://ria.ru/20231117/zalozhniki-1910062035.html

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в мире, израиль, палестина, биньямин нетаньяху, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, тель-авив