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ВСУ сбросили на Донецк боеприпас с беспилотника - РИА Новости, 18.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:00 18.11.2023
https://ria.ru/20231118/donetsk-1910285747.html
ВСУ сбросили на Донецк боеприпас с беспилотника
ВСУ сбросили на Донецк боеприпас с беспилотника - РИА Новости, 18.11.2023
ВСУ сбросили на Донецк боеприпас с беспилотника
Украинские войска в 13.20 сбросили боеприпас с БПЛА в Петровском районе Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T16:00
2023-11-18T16:00
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 18 ноя - РИА Новости. Украинские войска в 13.20 сбросили боеприпас с БПЛА в Петровском районе Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.20 - город Донецк (Петровский район): сброшен боеприпас с БПЛА", - говорится в сообщении. Кроме того, украинские войска в 14.40 выпустили три снаряда калибра 152 миллиметра по Горловке. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20231118/obstrel-1910210638.html
https://ria.ru/20231118/donbass-1910238492.html
донецк
петровский район
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донецк, петровский район, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
ВСУ сбросили на Донецк боеприпас с беспилотника

ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника на Петровский район Донецка

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снарядов, разорвавшихся во время обстрела Кировского района города Донецка
Осколки снарядов, разорвавшихся во время обстрела Кировского района города Донецка - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов, разорвавшихся во время обстрела Кировского района города Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 ноя - РИА Новости. Украинские войска в 13.20 сбросили боеприпас с БПЛА в Петровском районе Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.20 - город Донецк (Петровский район): сброшен боеприпас с БПЛА", - говорится в сообщении.
Фрагмент снаряда после обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк кассетными снарядами
00:29
Кроме того, украинские войска в 14.40 выпустили три снаряда калибра 152 миллиметра по Горловке.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Последствия обстрела поселка Зайцево в ДНР со стороны Украины - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
Украинские войска обстреляли поселок Зайцево под Горловкой
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкПетровский районДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
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