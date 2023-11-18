https://ria.ru/20231118/donetsk-1910285747.html

ВСУ сбросили на Донецк боеприпас с беспилотника

ВСУ сбросили на Донецк боеприпас с беспилотника - РИА Новости, 18.11.2023

ВСУ сбросили на Донецк боеприпас с беспилотника

Украинские войска в 13.20 сбросили боеприпас с БПЛА в Петровском районе Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T16:00

2023-11-18T16:00

2023-11-18T16:00

специальная военная операция на украине

донецк

петровский район

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 18 ноя - РИА Новости. Украинские войска в 13.20 сбросили боеприпас с БПЛА в Петровском районе Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.20 - город Донецк (Петровский район): сброшен боеприпас с БПЛА", - говорится в сообщении. Кроме того, украинские войска в 14.40 выпустили три снаряда калибра 152 миллиметра по Горловке. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20231118/obstrel-1910210638.html

https://ria.ru/20231118/donbass-1910238492.html

донецк

петровский район

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецк, петровский район, донецкая народная республика, сцкк, происшествия