ВСУ сбросили на Донецк боеприпас с беспилотника
ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника на Петровский район Донецка
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снарядов, разорвавшихся во время обстрела Кировского района города Донецка
Осколки снарядов, разорвавшихся во время обстрела Кировского района города Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 18 ноя - РИА Новости. Украинские войска в 13.20 сбросили боеприпас с БПЛА в Петровском районе Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.20 - город Донецк (Петровский район): сброшен боеприпас с БПЛА", - говорится в сообщении.
Кроме того, украинские войска в 14.40 выпустили три снаряда калибра 152 миллиметра по Горловке.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.