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Украинские войска за 20 минут дважды обстреляли Горловку
Украинские войска за 20 минут дважды обстреляли Горловку - РИА Новости, 18.11.2023
Украинские войска за 20 минут дважды обстреляли Горловку
Украинские войска за 20 минут дважды обстреляли Горловку в ДНР, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T13:18
2023-11-18T13:18
2023-11-18T13:18
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Украинские войска за 20 минут дважды обстреляли Горловку в ДНР, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале ведомства. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 11.30 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 11.50 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20231118/obstrel-1910248573.html
https://ria.ru/20231118/donbass-1910238492.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, донецкая народная республика, донецк, сцкк, нато
В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, СЦКК, НАТО
Украинские войска за 20 минут дважды обстреляли Горловку
Украинские войска за 20 минут выпустили шесть снарядов по Горловке