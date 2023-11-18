https://ria.ru/20231118/dokhody-1910288757.html
Мордовия укрепляет доходы благодаря своей экономической политике
Мордовия укрепляет доходы благодаря своей экономической политике - РИА Новости, 18.11.2023
Мордовия укрепляет доходы благодаря своей экономической политике
Мордовия укрепляет собственный доходный потенциал благодаря сбалансированной экономической политике, заявил министр финансов республики Сергей Тюркин. РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T16:19
2023-11-18T16:19
2023-11-18T16:19
республика мордовия
республика мордовия
артем здунов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 ноя - РИА Новости. Мордовия укрепляет собственный доходный потенциал благодаря сбалансированной экономической политике, заявил министр финансов республики Сергей Тюркин. Согласно данным Минфина России, Мордовия впервые с 2011 года переместилась из группы с низким качеством управления финансами в группу регионов с надлежащим качеством управления региональными финансами. Итоги мониторинга за 2022 год, подведенные министерством финансов РФ, размещены на официальном сайте ведомства. "Министр финансов Мордовии отметил, что регион продолжает укреплять собственный доходный потенциал, благодаря сбалансированной экономической политике, выстроенной главой республики Артемом Здуновым и при поддержке Минфина России", - говорится в сообщении. Он сообщил, что только за последние два года собственные доходы регионального бюджета выросли на 11 миллиардов рублей. "В 2022 году рост по региональным налогам составил более 107% к уровню прошлого года, по упрощенной системе налогообложения почти 30%, в 2,3 раза увеличены поступления по налогу на профессиональный доход (это лучший показатель в округе и девятый по России). Проводим анализ эффективности налоговых льгот, наращиваем налоговые доходы, используем все имеющиеся возможности для увеличения доходов. Уровень государственного долга приведен в соответствие с требованиями бюджетного законодательства", - цитирует пресс-служба главы республики слова Тюркина. Отмечается, что при поддержке федерального центра по итогам 2022 года объем госдолга республики впервые за 10 лет составил менее 100% (по итогам 2020 года - 197%) от налоговых и неналоговых доходов бюджета. В структуре государственного долга преобладают бюджетные кредиты (91% от общего объема долга).
https://ria.ru/20231104/stend-1907474121.html
https://ria.ru/20231114/mordoviya-1909444014.html
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РИА Новости
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республика мордовия, артем здунов
Республика Мордовия, Республика Мордовия, Артем Здунов
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 ноя - РИА Новости. Мордовия укрепляет собственный доходный потенциал благодаря сбалансированной экономической политике, заявил министр финансов республики Сергей Тюркин.
Согласно данным Минфина России
, Мордовия впервые с 2011 года переместилась из группы с низким качеством управления финансами в группу регионов с надлежащим качеством управления региональными финансами. Итоги мониторинга за 2022 год, подведенные министерством финансов РФ, размещены на официальном сайте ведомства.
"Министр финансов Мордовии отметил, что регион продолжает укреплять собственный доходный потенциал, благодаря сбалансированной экономической политике, выстроенной главой республики Артемом Здуновым
и при поддержке Минфина России", - говорится в сообщении.
Он сообщил, что только за последние два года собственные доходы регионального бюджета выросли на 11 миллиардов рублей.
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"В 2022 году рост по региональным налогам составил более 107% к уровню прошлого года, по упрощенной системе налогообложения почти 30%, в 2,3 раза увеличены поступления по налогу на профессиональный доход (это лучший показатель в округе и девятый по России). Проводим анализ эффективности налоговых льгот, наращиваем налоговые доходы, используем все имеющиеся возможности для увеличения доходов. Уровень государственного долга приведен в соответствие с требованиями бюджетного законодательства", - цитирует пресс-служба главы республики слова Тюркина.
Отмечается, что при поддержке федерального центра по итогам 2022 года объем госдолга республики впервые за 10 лет составил менее 100% (по итогам 2020 года - 197%) от налоговых и неналоговых доходов бюджета. В структуре государственного долга преобладают бюджетные кредиты (91% от общего объема долга).
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