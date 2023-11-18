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Оверчук отметил роль декларации АТЭС в развитии торговых отношений в АТР - РИА Новости, 18.11.2023
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02:20 18.11.2023
https://ria.ru/20231118/deklaratsiya-1910216813.html
Оверчук отметил роль декларации АТЭС в развитии торговых отношений в АТР
Оверчук отметил роль декларации АТЭС в развитии торговых отношений в АТР - РИА Новости, 18.11.2023
Оверчук отметил роль декларации АТЭС в развитии торговых отношений в АТР
Принятая на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) декларация сыграет важную роль в будущей работе по развитию торговых отношений... РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T02:20
2023-11-18T02:20
россия
сан-франциско
калифорния
алексей оверчук
саммит атэс
экономика
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САН-ФРАНЦИСКО, 18 ноя - РИА Новости. Принятая на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) декларация сыграет важную роль в будущей работе по развитию торговых отношений и цифровой трансформации экономик Азиатско-Тихоокеанского региона, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук, возглавляющий российскую делегацию. "Я думаю, что декларация… сыграет важную роль в создании основы и импульса для будущей работы в области изменения климата, цифровой трансформации, улучшения взаимосвязанности и торговли между экономиками Азиатско-Тихоокеанского региона", - сообщил Оверчук журналистам. Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния, завершая председательство США в АТЭС в 2023 году.
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россия, сан-франциско, калифорния, алексей оверчук, саммит атэс , экономика
Россия, Сан-Франциско, Калифорния, Алексей Оверчук, Саммит АТЭС , Экономика
Оверчук отметил роль декларации АТЭС в развитии торговых отношений в АТР

Оверчук: декларация АТЭС сыграет важную роль в развитии торговых связей в АТР

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВице-премьер РФ Алексей Оверчук
Вице-премьер РФ Алексей Оверчук - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Вице-премьер РФ Алексей Оверчук. Архивное фото
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САН-ФРАНЦИСКО, 18 ноя - РИА Новости. Принятая на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) декларация сыграет важную роль в будущей работе по развитию торговых отношений и цифровой трансформации экономик Азиатско-Тихоокеанского региона, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук, возглавляющий российскую делегацию.
"Я думаю, что декларация… сыграет важную роль в создании основы и импульса для будущей работы в области изменения климата, цифровой трансформации, улучшения взаимосвязанности и торговли между экономиками Азиатско-Тихоокеанского региона", - сообщил Оверчук журналистам.
Статуя Тони Беннета около отеля Fairmont в районе Ноб-Хилл, Сан-Франциско, где пройдет саммит АТЭС - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
Главы делегаций на АТЭС обсудили торговлю и цифровую трансформацию
02:04
Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния, завершая председательство США в АТЭС в 2023 году.
 
РоссияСан-ФранцискоКалифорнияАлексей ОверчукСаммит АТЭСЭкономика
 
 
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