https://ria.ru/20231118/deklaratsiya-1910216813.html

Оверчук отметил роль декларации АТЭС в развитии торговых отношений в АТР

Оверчук отметил роль декларации АТЭС в развитии торговых отношений в АТР - РИА Новости, 18.11.2023

Оверчук отметил роль декларации АТЭС в развитии торговых отношений в АТР

Принятая на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) декларация сыграет важную роль в будущей работе по развитию торговых отношений... РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T02:20

2023-11-18T02:20

2023-11-18T02:20

россия

сан-франциско

калифорния

алексей оверчук

саммит атэс

экономика

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САН-ФРАНЦИСКО, 18 ноя - РИА Новости. Принятая на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) декларация сыграет важную роль в будущей работе по развитию торговых отношений и цифровой трансформации экономик Азиатско-Тихоокеанского региона, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук, возглавляющий российскую делегацию. "Я думаю, что декларация… сыграет важную роль в создании основы и импульса для будущей работы в области изменения климата, цифровой трансформации, улучшения взаимосвязанности и торговли между экономиками Азиатско-Тихоокеанского региона", - сообщил Оверчук журналистам. Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния, завершая председательство США в АТЭС в 2023 году.

https://ria.ru/20231118/ates-1910216146.html

россия

сан-франциско

калифорния

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россия, сан-франциско, калифорния, алексей оверчук, саммит атэс , экономика