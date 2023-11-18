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СМИ: украинских чиновников обязали общаться с населением на простом языке - РИА Новости, 18.11.2023
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16:35 18.11.2023
https://ria.ru/20231118/chinovniki-1910291097.html
СМИ: украинских чиновников обязали общаться с населением на простом языке
СМИ: украинских чиновников обязали общаться с населением на простом языке - РИА Новости, 18.11.2023
СМИ: украинских чиновников обязали общаться с населением на простом языке
Кабмин Украины обязал чиновников транслировать информацию для населения более доступно, избегая чрезмерного объема и сложных формулировок, сообщает украинское... РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T16:35
2023-11-18T16:35
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Кабмин Украины обязал чиновников транслировать информацию для населения более доступно, избегая чрезмерного объема и сложных формулировок, сообщает украинское издание "Лига.Новости". "Кабмин (Украины - ред.) обязал чиновников общаться с украинцами более доступно. Органы власти не должны перегружать содержание чрезмерным объемом информации, говорят в министерстве культуры и информационной политики", - сообщает издание. В минкультуры подчеркнули, что чиновники грешат тем, что предоставляют много разъяснений, которые усложняют восприятие изложенного материала. В связи с этим, по данным ведомства, украинское правительство одобрило рекомендации по изложению информации должностными лицами в форматах, обеспечивающих доступность ее восприятия. Принятый документ, как передает издание, содержит 30 пунктов, в том числе там отмечается, что "структура сообщения должна быть простой, логичной, последовательной и однозначной, а предложения должны содержать одну идею".
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в мире, украина
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СМИ: украинских чиновников обязали общаться с населением на простом языке

Лига.Новости: кабмин обязал чиновников общаться с украинцами более доступно

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкДепутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве
Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Кабмин Украины обязал чиновников транслировать информацию для населения более доступно, избегая чрезмерного объема и сложных формулировок, сообщает украинское издание "Лига.Новости".
«
"Кабмин (Украины - ред.) обязал чиновников общаться с украинцами более доступно. Органы власти не должны перегружать содержание чрезмерным объемом информации, говорят в министерстве культуры и информационной политики", - сообщает издание.
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В минкультуры подчеркнули, что чиновники грешат тем, что предоставляют много разъяснений, которые усложняют восприятие изложенного материала. В связи с этим, по данным ведомства, украинское правительство одобрило рекомендации по изложению информации должностными лицами в форматах, обеспечивающих доступность ее восприятия. Принятый документ, как передает издание, содержит 30 пунктов, в том числе там отмечается, что "структура сообщения должна быть простой, логичной, последовательной и однозначной, а предложения должны содержать одну идею".
 
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