https://ria.ru/20231118/chinovniki-1910291097.html

СМИ: украинских чиновников обязали общаться с населением на простом языке

СМИ: украинских чиновников обязали общаться с населением на простом языке - РИА Новости, 18.11.2023

СМИ: украинских чиновников обязали общаться с населением на простом языке

Кабмин Украины обязал чиновников транслировать информацию для населения более доступно, избегая чрезмерного объема и сложных формулировок, сообщает украинское... РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T16:35

2023-11-18T16:35

2023-11-18T16:35

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украина

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Кабмин Украины обязал чиновников транслировать информацию для населения более доступно, избегая чрезмерного объема и сложных формулировок, сообщает украинское издание "Лига.Новости". "Кабмин (Украины - ред.) обязал чиновников общаться с украинцами более доступно. Органы власти не должны перегружать содержание чрезмерным объемом информации, говорят в министерстве культуры и информационной политики", - сообщает издание. В минкультуры подчеркнули, что чиновники грешат тем, что предоставляют много разъяснений, которые усложняют восприятие изложенного материала. В связи с этим, по данным ведомства, украинское правительство одобрило рекомендации по изложению информации должностными лицами в форматах, обеспечивающих доступность ее восприятия. Принятый документ, как передает издание, содержит 30 пунктов, в том числе там отмечается, что "структура сообщения должна быть простой, логичной, последовательной и однозначной, а предложения должны содержать одну идею".

https://ria.ru/20231117/ukraina-1909991259.html

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина