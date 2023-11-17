https://ria.ru/20231117/turizm-1910189037.html

В России продлят национальный проект по развитию туризма

В России продлят национальный проект по развитию туризма - РИА Новости, 17.11.2023

В России продлят национальный проект по развитию туризма

Национальный проект по развитию туризма в России, который заканчивается в 2024 году, будет продлен, сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников во... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T20:29

2023-11-17T20:29

2023-11-17T20:29

туризм

максим решетников

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

новости - туризм

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КИРОВСК (Мурманская обл.), 17 ноя - РИА Новости. Национальный проект по развитию туризма в России, который заканчивается в 2024 году, будет продлен, сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников во время встречи с представителями туристического бизнеса в Кировске Мурманской области. "Развитие туризма – реальный приоритет, есть нацпроект, формально заканчивается в 2024 году, но уже понятно, что он будет продлен. Есть поддержка правительства и президента. В любом случае понятно, что большой пласт программ будет продолжен, мы объявляем новые конкурсы и отборы", - сказал Решетников. Он отметил, что пока параметры финансирования проекта не определены.

https://ria.ru/20231117/kuban-1910030444.html

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максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), новости - туризм