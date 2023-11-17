Рейтинг@Mail.ru
ЦАХАЛ задержал несколько врачей в больнице на Западном берегу, пишут СМИ - РИА Новости, 17.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:18 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/tsakhal-1910035547.html
ЦАХАЛ задержал несколько врачей в больнице на Западном берегу, пишут СМИ
ЦАХАЛ задержал несколько врачей в больнице на Западном берегу, пишут СМИ - РИА Новости, 17.11.2023
ЦАХАЛ задержал несколько врачей в больнице на Западном берегу, пишут СМИ
Израильская армия задержала несколько врачей в больнице "Ибн Сина" в городе Дженин на Западном берегу Иордан, сообщает в пятницу палестинское агентство новостей РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T11:18
2023-11-17T11:18
в мире
палестина
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901452621_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f549684294f3e71e8826417ed262e347.jpg
ДОХА, 17 ноя - РИА Новости. Израильская армия задержала несколько врачей в больнице "Ибн Сина" в городе Дженин на Западном берегу Иордан, сообщает в пятницу палестинское агентство новостей WAFA. "Оккупационные силы насильно эвакуировали медицинский персонал из больницы Ибн Сина в Дженине, заставив их поднять руки над головой, после чего подвергли обыску во дворе больницы. Они провели допросы нескольких врачей и задержали некоторых из них", - передает агентство со ссылкой на очевидцев. По информации агентства, израильские военные разместились в окрестностях правительственной больницы Дженина, откуда стали пускать слезоточивый газ, из-за чего пострадали несколько человек. Как сообщило агентство со ссылкой на генерального директора министерства здравоохранения Палестины в Дженине, израильские войска вывели из строя четыре больницы в Дженине, остаются работать только два госпиталя. При этом, по данным WAFA, из-за обстрела с израильского дрона группы людей, которая собралась в одном из дворов в лагере палестинских беженев в Дженине, погибли четыре человека и девять получили ранения.
палестина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901452621_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e990fb1fd7fc5f6160bcee65fdce852f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Палестина, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ЦАХАЛ задержал несколько врачей в больнице на Западном берегу, пишут СМИ

WAFA: ЦАХАЛ задержал несколько врачей в больнице на Западном берегу

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОХА, 17 ноя - РИА Новости. Израильская армия задержала несколько врачей в больнице "Ибн Сина" в городе Дженин на Западном берегу Иордан, сообщает в пятницу палестинское агентство новостей WAFA.
"Оккупационные силы насильно эвакуировали медицинский персонал из больницы Ибн Сина в Дженине, заставив их поднять руки над головой, после чего подвергли обыску во дворе больницы. Они провели допросы нескольких врачей и задержали некоторых из них", - передает агентство со ссылкой на очевидцев.
По информации агентства, израильские военные разместились в окрестностях правительственной больницы Дженина, откуда стали пускать слезоточивый газ, из-за чего пострадали несколько человек.
Как сообщило агентство со ссылкой на генерального директора министерства здравоохранения Палестины в Дженине, израильские войска вывели из строя четыре больницы в Дженине, остаются работать только два госпиталя. При этом, по данным WAFA, из-за обстрела с израильского дрона группы людей, которая собралась в одном из дворов в лагере палестинских беженев в Дженине, погибли четыре человека и девять получили ранения.
 
В миреПалестинаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала