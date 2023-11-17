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ЦАХАЛ задержал несколько врачей в больнице на Западном берегу, пишут СМИ
ЦАХАЛ задержал несколько врачей в больнице на Западном берегу, пишут СМИ - РИА Новости, 17.11.2023
ЦАХАЛ задержал несколько врачей в больнице на Западном берегу, пишут СМИ
Израильская армия задержала несколько врачей в больнице "Ибн Сина" в городе Дженин на Западном берегу Иордан, сообщает в пятницу палестинское агентство новостей РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T11:18
2023-11-17T11:18
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ДОХА, 17 ноя - РИА Новости. Израильская армия задержала несколько врачей в больнице "Ибн Сина" в городе Дженин на Западном берегу Иордан, сообщает в пятницу палестинское агентство новостей WAFA. "Оккупационные силы насильно эвакуировали медицинский персонал из больницы Ибн Сина в Дженине, заставив их поднять руки над головой, после чего подвергли обыску во дворе больницы. Они провели допросы нескольких врачей и задержали некоторых из них", - передает агентство со ссылкой на очевидцев. По информации агентства, израильские военные разместились в окрестностях правительственной больницы Дженина, откуда стали пускать слезоточивый газ, из-за чего пострадали несколько человек. Как сообщило агентство со ссылкой на генерального директора министерства здравоохранения Палестины в Дженине, израильские войска вывели из строя четыре больницы в Дженине, остаются работать только два госпиталя. При этом, по данным WAFA, из-за обстрела с израильского дрона группы людей, которая собралась в одном из дворов в лагере палестинских беженев в Дженине, погибли четыре человека и девять получили ранения.
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в мире, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Палестина, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ЦАХАЛ задержал несколько врачей в больнице на Западном берегу, пишут СМИ
WAFA: ЦАХАЛ задержал несколько врачей в больнице на Западном берегу