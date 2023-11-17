https://ria.ru/20231117/tsakhal-1910035547.html

ЦАХАЛ задержал несколько врачей в больнице на Западном берегу, пишут СМИ

ЦАХАЛ задержал несколько врачей в больнице на Западном берегу, пишут СМИ - РИА Новости, 17.11.2023

ЦАХАЛ задержал несколько врачей в больнице на Западном берегу, пишут СМИ

Израильская армия задержала несколько врачей в больнице "Ибн Сина" в городе Дженин на Западном берегу Иордан, сообщает в пятницу палестинское агентство новостей РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T11:18

2023-11-17T11:18

2023-11-17T11:18

в мире

палестина

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901452621_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f549684294f3e71e8826417ed262e347.jpg

ДОХА, 17 ноя - РИА Новости. Израильская армия задержала несколько врачей в больнице "Ибн Сина" в городе Дженин на Западном берегу Иордан, сообщает в пятницу палестинское агентство новостей WAFA. "Оккупационные силы насильно эвакуировали медицинский персонал из больницы Ибн Сина в Дженине, заставив их поднять руки над головой, после чего подвергли обыску во дворе больницы. Они провели допросы нескольких врачей и задержали некоторых из них", - передает агентство со ссылкой на очевидцев. По информации агентства, израильские военные разместились в окрестностях правительственной больницы Дженина, откуда стали пускать слезоточивый газ, из-за чего пострадали несколько человек. Как сообщило агентство со ссылкой на генерального директора министерства здравоохранения Палестины в Дженине, израильские войска вывели из строя четыре больницы в Дженине, остаются работать только два госпиталя. При этом, по данным WAFA, из-за обстрела с израильского дрона группы людей, которая собралась в одном из дворов в лагере палестинских беженев в Дженине, погибли четыре человека и девять получили ранения.

палестина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году