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В Тель-Авиве прозвучала воздушная тревога

В Тель-Авиве прозвучала воздушная тревога - РИА Новости, 17.11.2023

В Тель-Авиве прозвучала воздушная тревога

Сирены воздушной тревоги прозвучали в центральной части Израиля, сигнал тревоги также впервые за неделю был слышен на территории всего Тель-Авива, сообщает... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T19:44

2023-11-17T19:44

2023-11-17T19:44

тель-авив

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 ноя - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги прозвучали в центральной части Израиля, сигнал тревоги также впервые за неделю был слышен на территории всего Тель-Авива, сообщает корреспондент РИА Новости. В небе над Тель-Авивом и его пригородами активирована система ПРО "Железный купол", прозвучали взрывы, характерные для перехвата ракет. По данным израильской системы оповещения о ракетных обстрелах "Цева Адом", тревога была активирована над всей территорией тель-авивской агломерации, включая пригороды, а также в городах Ришон ле-Цион, Герцлия и Петах-Тиква. На данный момент информации о падениях ракет или потенциальных жертвах не поступало.

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тель-авив, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире