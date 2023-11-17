https://ria.ru/20231117/trevoga-1910179833.html
В Тель-Авиве прозвучала воздушная тревога
В Тель-Авиве прозвучала воздушная тревога - РИА Новости, 17.11.2023
В Тель-Авиве прозвучала воздушная тревога
Сирены воздушной тревоги прозвучали в центральной части Израиля, сигнал тревоги также впервые за неделю был слышен на территории всего Тель-Авива, сообщает... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T19:44
2023-11-17T19:44
2023-11-17T19:44
тель-авив
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 ноя - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги прозвучали в центральной части Израиля, сигнал тревоги также впервые за неделю был слышен на территории всего Тель-Авива, сообщает корреспондент РИА Новости. В небе над Тель-Авивом и его пригородами активирована система ПРО "Железный купол", прозвучали взрывы, характерные для перехвата ракет. По данным израильской системы оповещения о ракетных обстрелах "Цева Адом", тревога была активирована над всей территорией тель-авивской агломерации, включая пригороды, а также в городах Ришон ле-Цион, Герцлия и Петах-Тиква. На данный момент информации о падениях ракет или потенциальных жертвах не поступало.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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тель-авив, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Тель-Авив, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
В Тель-Авиве прозвучала воздушная тревога
В Тель-Авиве и центральной части Израиля прозвучала воздушная тревога
ТЕЛЬ-АВИВ, 17 ноя - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги прозвучали в центральной части Израиля, сигнал тревоги также впервые за неделю был слышен на территории всего Тель-Авива, сообщает корреспондент РИА Новости.
В небе над Тель-Авивом и его пригородами активирована система ПРО "Железный купол", прозвучали взрывы, характерные для перехвата ракет.
По данным израильской системы оповещения о ракетных обстрелах "Цева Адом", тревога была активирована над всей территорией тель-авивской агломерации, включая пригороды, а также в городах Ришон ле-Цион, Герцлия и Петах-Тиква.
На данный момент информации о падениях ракет или потенциальных жертвах не поступало.