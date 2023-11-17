https://ria.ru/20231117/soglasheniya-1910070583.html

Почти 20 соглашений заключили липчане на выставке "Металл-Экспо’2023"

Почти 20 соглашений заключили липчане на выставке "Металл-Экспо’2023" - РИА Новости, 17.11.2023

Почти 20 соглашений заключили липчане на выставке "Металл-Экспо’2023"

Предприятия металлургии Липецкой области заключили 18 соглашений о сотрудничестве с зарубежными партнерами на Международной выставке "Металл-Экспо’2023", где... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T13:21

2023-11-17T13:21

2023-11-17T13:21

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 17 ноя - РИА Новости. Предприятия металлургии Липецкой области заключили 18 соглашений о сотрудничестве с зарубежными партнерами на Международной выставке "Металл-Экспо’2023", где участвовали более 800 иностранных металлургических и машиностроительных компаний, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. Он уточнил, что Липецкую область на выставке представили 10 экспортно-ориентированных компаний в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". По мнению Артамонова, событие стало для области успешным и открыло новые перспективы. Так, представители ООО "Научно-производственное предприятие "Валок" договорились о взаимовыгодном сотрудничестве с компанией-производителем прокатных валков CSROLL из Ирана и достигли договоренности о поставке в 2024 году партии этой продукции для завода "Ижсталь", входящего в группу компаний ПАО "Мечел". Компания ООО "ЛипецкТехноЛит" достигла договоренности по сотрудничеству с белорусскими ООО "НаноСплав" и ОАО "Минский завод шестерен". Продукцией ООО "Спецсталь" заинтересовались представители из Казахстана. Они также провели важные переговоры с ЗМК "Форвард" о строительстве птичников и торговых центров. В ходе этих встреч были проведены начальные расчеты и выработаны конкретные шаги для последующего сотрудничества. "Качество продукции липецких предприятий подтверждается многочисленными победами в конкурсах, организованных профильными экспертными ведомствами. Липчане очень дорожат своей репутацией и прилагают максимум усилий, чтобы держать марку и соответствовать мировым стандартам", – подчеркнул Артамонов.

https://ria.ru/20231113/urozhay-1909195319.html

липецкая область

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

липецкая область, игорь артамонов