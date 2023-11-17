https://ria.ru/20231117/smi-1910030831.html

Москва будет продвигать русскоязычные СМИ за рубежом, заявила Матвиенко

Москва будет продвигать русскоязычные СМИ за рубежом, заявила Матвиенко - РИА Новости, 17.11.2023

Москва будет продвигать русскоязычные СМИ за рубежом, заявила Матвиенко

Россия будет уделять повышенное внимание продвижению русскоязычных СМИ за рубежом, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T11:00

2023-11-17T11:00

2023-11-17T11:00

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БИШКЕК, 17 ноя - РИА Новости. Россия будет уделять повышенное внимание продвижению русскоязычных СМИ за рубежом, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Делегация Совфеда во главе с Матвиенко находится в Киргизии для участия в осенней сессии Межпарламентской ассамблеи СНГ. "Конечно, повышенное внимание мы будем уделять продвижению русскоязычных СМИ в зарубежном медиапространстве", - сказала Матвиенко в ходе своего выступления на 56-м пленарном заседании МПА СНГ по вопросу "О роли русского языка как языка межнационального общения в СНГ". Парламентарий напомнила, что в странах СНГ проходит год русского языка. По ее словам, страны СНГ продемонстрировали желание и готовность сохранить и развивать "единое гуманитарное пространство во всем его многообразии и с важной связующей миссией русского языка". "Глубоко символично, что в рамках Года русского языка президенты наших стран подписали договор об учреждении Международной организации по русскому языку. Безусловно, Межпарламентская ассамблея СНГ будет принимать активное участие в работе этой организации", - подчеркнула политик. Председатель Совета Федерации также отметила, что для СНГ русский язык служит "основой интеграционного диалога". "Сегодня Россия входит в десятку ведущих стран по количеству иностранных студентов. В следующем году в России будет учиться уже более четырёхсот тысяч иностранцев. Приоритетом для нас остаются, конечно же, страны СНГ, откуда к нам приехали более половины зарубежных студентов", - добавила Матвиенко. "Все мы хорошо понимаем, насколько языковая политика важна для любого государства. Это один из приоритетов, и это один из самых чувствительных для общества вопросов. И на законодательном уровне мы делаем все для того, чтобы наша политика была эффективной, продуманной и сбалансированной", - заключила она.

https://ria.ru/20230909/g20-1895152607.html

https://ria.ru/20231102/zhurnalisty-1906886745.html

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валентина матвиенко, снг, совет федерации рф, киргизия, россия, в мире