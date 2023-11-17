Рейтинг@Mail.ru
Москва будет продвигать русскоязычные СМИ за рубежом, заявила Матвиенко - РИА Новости, 17.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:00 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/smi-1910030831.html
Москва будет продвигать русскоязычные СМИ за рубежом, заявила Матвиенко
Москва будет продвигать русскоязычные СМИ за рубежом, заявила Матвиенко - РИА Новости, 17.11.2023
Москва будет продвигать русскоязычные СМИ за рубежом, заявила Матвиенко
Россия будет уделять повышенное внимание продвижению русскоязычных СМИ за рубежом, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T11:00
2023-11-17T11:00
валентина матвиенко
снг
совет федерации рф
киргизия
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752268909_0:0:2770:1559_1920x0_80_0_0_0b63fd42f3f0384e74d84cf3f2362185.jpg
БИШКЕК, 17 ноя - РИА Новости. Россия будет уделять повышенное внимание продвижению русскоязычных СМИ за рубежом, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Делегация Совфеда во главе с Матвиенко находится в Киргизии для участия в осенней сессии Межпарламентской ассамблеи СНГ. "Конечно, повышенное внимание мы будем уделять продвижению русскоязычных СМИ в зарубежном медиапространстве", - сказала Матвиенко в ходе своего выступления на 56-м пленарном заседании МПА СНГ по вопросу "О роли русского языка как языка межнационального общения в СНГ". Парламентарий напомнила, что в странах СНГ проходит год русского языка. По ее словам, страны СНГ продемонстрировали желание и готовность сохранить и развивать "единое гуманитарное пространство во всем его многообразии и с важной связующей миссией русского языка". "Глубоко символично, что в рамках Года русского языка президенты наших стран подписали договор об учреждении Международной организации по русскому языку. Безусловно, Межпарламентская ассамблея СНГ будет принимать активное участие в работе этой организации", - подчеркнула политик. Председатель Совета Федерации также отметила, что для СНГ русский язык служит "основой интеграционного диалога". "Сегодня Россия входит в десятку ведущих стран по количеству иностранных студентов. В следующем году в России будет учиться уже более четырёхсот тысяч иностранцев. Приоритетом для нас остаются, конечно же, страны СНГ, откуда к нам приехали более половины зарубежных студентов", - добавила Матвиенко. "Все мы хорошо понимаем, насколько языковая политика важна для любого государства. Это один из приоритетов, и это один из самых чувствительных для общества вопросов. И на законодательном уровне мы делаем все для того, чтобы наша политика была эффективной, продуманной и сбалансированной", - заключила она.
https://ria.ru/20230909/g20-1895152607.html
https://ria.ru/20231102/zhurnalisty-1906886745.html
киргизия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752268909_83:0:2544:1846_1920x0_80_0_0_34fa1317998ba611a5aecb777f52da4b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
валентина матвиенко, снг, совет федерации рф, киргизия, россия, в мире
Валентина Матвиенко, СНГ, Совет Федерации РФ, Киргизия, Россия, В мире
Москва будет продвигать русскоязычные СМИ за рубежом, заявила Матвиенко

Матвиенко: Москва уделит внимание продвижению русскоязычных СМИ за рубежом

© Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в медиабанк
Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
БИШКЕК, 17 ноя - РИА Новости. Россия будет уделять повышенное внимание продвижению русскоязычных СМИ за рубежом, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Делегация Совфеда во главе с Матвиенко находится в Киргизии для участия в осенней сессии Межпарламентской ассамблеи СНГ.
Надольская о популярности российского флага на G20 - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
Журналисты со всего мира фотографировались с флагом России на саммите G20
9 сентября, 10:17
"Конечно, повышенное внимание мы будем уделять продвижению русскоязычных СМИ в зарубежном медиапространстве", - сказала Матвиенко в ходе своего выступления на 56-м пленарном заседании МПА СНГ по вопросу "О роли русского языка как языка межнационального общения в СНГ".
Парламентарий напомнила, что в странах СНГ проходит год русского языка. По ее словам, страны СНГ продемонстрировали желание и готовность сохранить и развивать "единое гуманитарное пространство во всем его многообразии и с важной связующей миссией русского языка".
«
"Глубоко символично, что в рамках Года русского языка президенты наших стран подписали договор об учреждении Международной организации по русскому языку. Безусловно, Межпарламентская ассамблея СНГ будет принимать активное участие в работе этой организации", - подчеркнула политик.
Председатель Совета Федерации также отметила, что для СНГ русский язык служит "основой интеграционного диалога".
"Сегодня Россия входит в десятку ведущих стран по количеству иностранных студентов. В следующем году в России будет учиться уже более четырёхсот тысяч иностранцев. Приоритетом для нас остаются, конечно же, страны СНГ, откуда к нам приехали более половины зарубежных студентов", - добавила Матвиенко.
"Все мы хорошо понимаем, насколько языковая политика важна для любого государства. Это один из приоритетов, и это один из самых чувствительных для общества вопросов. И на законодательном уровне мы делаем все для того, чтобы наша политика была эффективной, продуманной и сбалансированной", - заключила она.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
Москва поднимет вопрос об отношении к российским журналистам, заявили в МИД
2 ноября, 12:00
 
Валентина МатвиенкоСНГСовет Федерации РФКиргизияРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала