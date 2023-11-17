https://ria.ru/20231117/sevastopol-1910033868.html

В Севастополе сработала система ПВО

В Севастополе сработала система ПВО - РИА Новости, 17.11.2023

В Севастополе сработала система ПВО

В Севастополе сработала система противовоздушной обороны (ПВО), предварительно, в акватории над Северным молом сбиты две воздушные цели, сообщил губернатор... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T11:09

2023-11-17T11:09

2023-11-17T20:05

специальная военная операция на украине

севастополь

происшествия

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя — РИА Новости. В Севастополе сработала система противовоздушной обороны (ПВО), предварительно, в акватории над Северным молом сбиты две воздушные цели, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале."В Севастополе работает система ПВО. По предварительным данным, в акватории над Северным молом сбиты две воздушные цели", — говорится в его публикации.Глава города отметил, что спасатели не сообщали ему о каких-либо повреждениях инфраструктуры.Позже в канале Развожаева появилось сообщение об отбое воздушной тревоги.Как уточнили в Минобороны, российские средства ПВО сбили две украинские противокорабельные ракеты "Нептун".

https://ria.ru/20231117/krym-1910001341.html

севастополь

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севастополь, происшествия, михаил развожаев