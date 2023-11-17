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В Севастополе сработала система ПВО - РИА Новости, 17.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:09 17.11.2023 (обновлено: 20:05 17.11.2023)
https://ria.ru/20231117/sevastopol-1910033868.html
В Севастополе сработала система ПВО
В Севастополе сработала система ПВО - РИА Новости, 17.11.2023
В Севастополе сработала система ПВО
В Севастополе сработала система противовоздушной обороны (ПВО), предварительно, в акватории над Северным молом сбиты две воздушные цели, сообщил губернатор... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T11:09
2023-11-17T20:05
специальная военная операция на украине
севастополь
происшествия
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя — РИА Новости. В Севастополе сработала система противовоздушной обороны (ПВО), предварительно, в акватории над Северным молом сбиты две воздушные цели, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.&quot;В Севастополе работает система ПВО. По предварительным данным, в акватории над Северным молом сбиты две воздушные цели&quot;, — говорится в его публикации.Глава города отметил, что спасатели не сообщали ему о каких-либо повреждениях инфраструктуры.Позже в канале Развожаева появилось сообщение об отбое воздушной тревоги.Как уточнили в Минобороны, российские средства ПВО сбили две украинские противокорабельные ракеты "Нептун".
https://ria.ru/20231117/krym-1910001341.html
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севастополь, происшествия, михаил развожаев
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Происшествия, Михаил Развожаев
В Севастополе сработала система ПВО

Развожаев: ПВО, предварительно, сбила две воздушные цели над Северным молом

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя — РИА Новости. В Севастополе сработала система противовоздушной обороны (ПВО), предварительно, в акватории над Северным молом сбиты две воздушные цели, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
«

"В Севастополе работает система ПВО. По предварительным данным, в акватории над Северным молом сбиты две воздушные цели", — говорится в его публикации.

Глава города отметил, что спасатели не сообщали ему о каких-либо повреждениях инфраструктуры.
Позже в канале Развожаева появилось сообщение об отбое воздушной тревоги.
Как уточнили в Минобороны, российские средства ПВО сбили две украинские противокорабельные ракеты "Нептун".
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Специальная военная операция на УкраинеСевастопольПроисшествияМихаил Развожаев
 
 
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