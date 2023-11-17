Рейтинг@Mail.ru
Матери погибшего военкора Ростислава Журавлева вручили сертификат литпремии - РИА Новости, 17.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:39 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/sertifikat-1910133104.html
Матери погибшего военкора Ростислава Журавлева вручили сертификат литпремии
Матери погибшего военкора Ростислава Журавлева вручили сертификат литпремии - РИА Новости, 17.11.2023
Матери погибшего военкора Ростислава Журавлева вручили сертификат литпремии
Вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев вручил Людмиле Журавлевой, матери погибшего военкора РИА Новости Ростислава Журавлева, сертификат... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T16:39
2023-11-17T16:39
общество
россия
ростислав журавлев
запорожская область
юрий трутнев
владимир путин
украина
умер военкор ростислав журавлев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/11/1910132283_0:0:2292:1289_1920x0_80_0_0_e3f68f38498ac67481de54f516da41bc.jpg
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев вручил Людмиле Журавлевой, матери погибшего военкора РИА Новости Ростислава Журавлева, сертификат общероссийской литературной премии им. В.К. Арсеньева, сообщили в пресс-службе полпредства. В октябре стало известно, что погибший летом в Запорожской области военкор РИА Новости Ростислав Журавлев отмечен общероссийской литературной премией им. В.К. Арсеньева, сертификат планировалось вручить его близким. "Сертификат был вручён матери погибшего военкора Людмиле Журавлёвой", - говорится в сообщении. "Это четвёртая посмертная награда. Были вручены орден Мужества, медаль Следственного комитета "Доблесть и отвага", ордена "За заслуги перед Запорожской областью". Спасибо, что оценили сына как журналиста. Он писал стихи. Наверное, стал бы писателем. Он был молод, всего 34 года", – приводятся в сообщении слова Журавлёвой. Трутнев напомнил, что в рамках литературной премии были учреждены специальные сессии, по итогам которых отмечены шесть военкоров. "Это объективная награда. Мы никогда не вмешиваемся в подведение итогов конкурса. Мы создаём жюри из профессионалов. А дальше они говорят, кто победил. Я встречался с военными корреспондентами в разных точках проведения специальной военной операции. Они являются мостом между теми, кто находится там, и теми, кто живет в мирной обстановке. Очень много надо делать в тылу, чтобы быстрее победить, чтобы люди понимали, что происходит. Работа военных корреспондентов очень важна", – цитирует пресс-служба вице-премьера. Решение об учреждении специальных сессий премии было принято по инициативе Трутнева в феврале этого года для поощрения авторов произведений, связанных со специальной военной операцией. В конце июля в Запорожской области четверо журналистов, которые готовили репортажи о применении Украиной запрещенных кассетных боеприпасов, попали под обстрел украинской артиллерии. Во время удара применялись как раз эти запрещенные снаряды. В результате обстрела погиб военкор Журавлев, ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков. Президент РФ Владимир Путин наградил Журавлева орденом Мужества посмертно. Также во время церемонии прощания с журналистом его матери была передана медаль Следственного комитета России "Доблесть и отвага". Также Журавлева посмертно наградили орденом "За заслуги перед Запорожской областью", а одна из школ в Мелитополе будет носить его имя.
https://ria.ru/20231102/voenkor-1907069218.html
https://ria.ru/20230722/zhuravlev-1885713056.html
россия
запорожская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/11/1910132283_260:0:2079:1364_1920x0_80_0_0_157c23cc1153ff80c9a222a9554840c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, ростислав журавлев, запорожская область, юрий трутнев, владимир путин, украина, умер военкор ростислав журавлев
Общество, Россия, Ростислав Журавлев, Запорожская область, Юрий Трутнев, Владимир Путин, Украина, Умер военкор Ростислав Журавлев
Матери погибшего военкора Ростислава Журавлева вручили сертификат литпремии

Матери погибшего военкора РИА Новости Ростислава Журавлева сертификат литпремии

© Фото : пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ДФОПолпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев вручает Людмиле Журавлевой, матери погибшего военкора РИА Новости Ростислава Журавлева, сертификат общероссийской литературной премии им. В.К. Арсеньева
Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев вручает Людмиле Журавлевой, матери погибшего военкора РИА Новости Ростислава Журавлева, сертификат общероссийской литературной премии им. В.К. Арсеньева - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© Фото : пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ДФО
Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев вручает Людмиле Журавлевой, матери погибшего военкора РИА Новости Ростислава Журавлева, сертификат общероссийской литературной премии им. В.К. Арсеньева
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев вручил Людмиле Журавлевой, матери погибшего военкора РИА Новости Ростислава Журавлева, сертификат общероссийской литературной премии им. В.К. Арсеньева, сообщили в пресс-службе полпредства.
В октябре стало известно, что погибший летом в Запорожской области военкор РИА Новости Ростислав Журавлев отмечен общероссийской литературной премией им. В.К. Арсеньева, сертификат планировалось вручить его близким.
Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
ООН: гибель военкора Журавлева до сих пор вызывает боль у его семьи
2 ноября, 22:54
«
"Сертификат был вручён матери погибшего военкора Людмиле Журавлёвой", - говорится в сообщении.
«
"Это четвёртая посмертная награда. Были вручены орден Мужества, медаль Следственного комитета "Доблесть и отвага", ордена "За заслуги перед Запорожской областью". Спасибо, что оценили сына как журналиста. Он писал стихи. Наверное, стал бы писателем. Он был молод, всего 34 года", – приводятся в сообщении слова Журавлёвой.
Трутнев напомнил, что в рамках литературной премии были учреждены специальные сессии, по итогам которых отмечены шесть военкоров.
«
"Это объективная награда. Мы никогда не вмешиваемся в подведение итогов конкурса. Мы создаём жюри из профессионалов. А дальше они говорят, кто победил. Я встречался с военными корреспондентами в разных точках проведения специальной военной операции. Они являются мостом между теми, кто находится там, и теми, кто живет в мирной обстановке. Очень много надо делать в тылу, чтобы быстрее победить, чтобы люди понимали, что происходит. Работа военных корреспондентов очень важна", – цитирует пресс-служба вице-премьера.
Решение об учреждении специальных сессий премии было принято по инициативе Трутнева в феврале этого года для поощрения авторов произведений, связанных со специальной военной операцией.
В конце июля в Запорожской области четверо журналистов, которые готовили репортажи о применении Украиной запрещенных кассетных боеприпасов, попали под обстрел украинской артиллерии. Во время удара применялись как раз эти запрещенные снаряды.
В результате обстрела погиб военкор Журавлев, ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.
Президент РФ Владимир Путин наградил Журавлева орденом Мужества посмертно. Также во время церемонии прощания с журналистом его матери была передана медаль Следственного комитета России "Доблесть и отвага". Также Журавлева посмертно наградили орденом "За заслуги перед Запорожской областью", а одна из школ в Мелитополе будет носить его имя.
Памяти военкора Ростислава Журавлева. Фрагменты репортажей - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
Памяти военкора Ростислава Журавлева. Фрагменты репортажей
22 июля, 17:40
 
ОбществоРоссияРостислав ЖуравлевЗапорожская областьЮрий ТрутневВладимир ПутинУкраинаУмер военкор Ростислав Журавлев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала