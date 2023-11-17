Матери погибшего военкора Ростислава Журавлева вручили сертификат литпремии
Матери погибшего военкора РИА Новости Ростислава Журавлева сертификат литпремии
© Фото : пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ДФОПолпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев вручает Людмиле Журавлевой, матери погибшего военкора РИА Новости Ростислава Журавлева, сертификат общероссийской литературной премии им. В.К. Арсеньева
Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев вручает Людмиле Журавлевой, матери погибшего военкора РИА Новости Ростислава Журавлева, сертификат общероссийской литературной премии им. В.К. Арсеньева
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев вручил Людмиле Журавлевой, матери погибшего военкора РИА Новости Ростислава Журавлева, сертификат общероссийской литературной премии им. В.К. Арсеньева, сообщили в пресс-службе полпредства.
В октябре стало известно, что погибший летом в Запорожской области военкор РИА Новости Ростислав Журавлев отмечен общероссийской литературной премией им. В.К. Арсеньева, сертификат планировалось вручить его близким.
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"Сертификат был вручён матери погибшего военкора Людмиле Журавлёвой", - говорится в сообщении.
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"Это четвёртая посмертная награда. Были вручены орден Мужества, медаль Следственного комитета "Доблесть и отвага", ордена "За заслуги перед Запорожской областью". Спасибо, что оценили сына как журналиста. Он писал стихи. Наверное, стал бы писателем. Он был молод, всего 34 года", – приводятся в сообщении слова Журавлёвой.
Трутнев напомнил, что в рамках литературной премии были учреждены специальные сессии, по итогам которых отмечены шесть военкоров.
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"Это объективная награда. Мы никогда не вмешиваемся в подведение итогов конкурса. Мы создаём жюри из профессионалов. А дальше они говорят, кто победил. Я встречался с военными корреспондентами в разных точках проведения специальной военной операции. Они являются мостом между теми, кто находится там, и теми, кто живет в мирной обстановке. Очень много надо делать в тылу, чтобы быстрее победить, чтобы люди понимали, что происходит. Работа военных корреспондентов очень важна", – цитирует пресс-служба вице-премьера.
Решение об учреждении специальных сессий премии было принято по инициативе Трутнева в феврале этого года для поощрения авторов произведений, связанных со специальной военной операцией.
В конце июля в Запорожской области четверо журналистов, которые готовили репортажи о применении Украиной запрещенных кассетных боеприпасов, попали под обстрел украинской артиллерии. Во время удара применялись как раз эти запрещенные снаряды.
В результате обстрела погиб военкор Журавлев, ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.
Президент РФ Владимир Путин наградил Журавлева орденом Мужества посмертно. Также во время церемонии прощания с журналистом его матери была передана медаль Следственного комитета России "Доблесть и отвага". Также Журавлева посмертно наградили орденом "За заслуги перед Запорожской областью", а одна из школ в Мелитополе будет носить его имя.