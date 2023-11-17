https://ria.ru/20231117/rassledovanie-1909976469.html

В Великом Новгороде выясняют обстоятельства гибели ребенка

В Великом Новгороде выясняют обстоятельства гибели ребенка - РИА Новости, 17.11.2023

В Великом Новгороде выясняют обстоятельства гибели ребенка

Следователи выясняют обстоятельства гибели ребёнка в Великом Новгороде, тело 3-летнего мальчика найдено в бассейне сауны, сообщает пресс-служба СУ СК региона. РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T00:21

2023-11-17T00:21

2023-11-17T00:21

происшествия

великий новгород

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 17 ноя - РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства гибели ребёнка в Великом Новгороде, тело 3-летнего мальчика найдено в бассейне сауны, сообщает пресс-служба СУ СК региона. По предварительным данным, ребёнок в сауне находился с родителями. "Следователем СК организована проверка по факту гибели 3-летнего мальчика, тело которого с признаками утопления обнаружено в бассейне одной из саун в Великом Новгороде", - говорится в сообщении. Уточняется, что в настоящее время на месте происшествия работает следователь СК, проводится осмотр места происшествия. Пресс-служба прокуратуры сообщает, что на месте происшествия работает руководство прокуратуры Великого Новгорода. Надзорное ведомство проверит органы и учреждения системы профилактики при организации работы с семьей ребёнка, а также деятельность сауны при оказании услуг в сфере отдыха населения, в том числе эксплуатации игрового оборудования.

https://ria.ru/20231116/delo-1909963934.html

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происшествия, великий новгород, следственный комитет россии (ск рф), россия