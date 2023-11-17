https://ria.ru/20231117/proverka-1910092222.html

В Тольятти драка школьников обернулась проверкой СК

В Тольятти драка школьников обернулась проверкой СК - РИА Новости, 17.11.2023

В Тольятти драка школьников обернулась проверкой СК

Следователи организовали проверку данных из соцсетей о драке между подростками в одной из школ Тольятти, сообщило следственное управление СК РФ по Самарской... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T14:45

2023-11-17T14:45

2023-11-17T15:30

происшествия

тольятти

россия

самарская область

следственный комитет россии (ск рф)

российская академия наук

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САМАРА, 17 ноя - РИА Новости. Следователи организовали проверку данных из соцсетей о драке между подростками в одной из школ Тольятти, сообщило следственное управление СК РФ по Самарской области. В пятницу в социальных сетях появился видеоролик с конфликтом между двумя мальчиками в школе города Тольятти. По словам очевидцев, в какой-то момент один из подростков начал душить другого, к школе приехала "скорая". Причины конфликта не сообщаются. "По данному факту территориальным следственным отделом организована доследственная проверка, выясняются обстоятельства происшествия и причины ему предшествующие. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в релизе.Собственную проверку также организовала прокуратура Автозаводского района Тольятти - по ее данным, конфликт произошел между учениками седьмого класса лицея 57 (Базовая школа РАН).Как сообщила региональная прокуратура, по результатам проверки будут приняты "меры реагирования и дана оценка действиям должностных лиц лицея, органов профилактики".

https://ria.ru/20231114/mvd-1909339292.html

https://ria.ru/20231111/politseyskie-1908876283.html

тольятти

россия

самарская область

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происшествия, тольятти, россия, самарская область, следственный комитет россии (ск рф), российская академия наук