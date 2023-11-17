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В Тольятти драка школьников обернулась проверкой СК - РИА Новости, 17.11.2023
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14:45 17.11.2023 (обновлено: 15:30 17.11.2023)
https://ria.ru/20231117/proverka-1910092222.html
В Тольятти драка школьников обернулась проверкой СК
В Тольятти драка школьников обернулась проверкой СК - РИА Новости, 17.11.2023
В Тольятти драка школьников обернулась проверкой СК
Следователи организовали проверку данных из соцсетей о драке между подростками в одной из школ Тольятти, сообщило следственное управление СК РФ по Самарской... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T14:45
2023-11-17T15:30
происшествия
тольятти
россия
самарская область
следственный комитет россии (ск рф)
российская академия наук
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САМАРА, 17 ноя - РИА Новости. Следователи организовали проверку данных из соцсетей о драке между подростками в одной из школ Тольятти, сообщило следственное управление СК РФ по Самарской области. В пятницу в социальных сетях появился видеоролик с конфликтом между двумя мальчиками в школе города Тольятти. По словам очевидцев, в какой-то момент один из подростков начал душить другого, к школе приехала "скорая". Причины конфликта не сообщаются. "По данному факту территориальным следственным отделом организована доследственная проверка, выясняются обстоятельства происшествия и причины ему предшествующие. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в релизе.Собственную проверку также организовала прокуратура Автозаводского района Тольятти - по ее данным, конфликт произошел между учениками седьмого класса лицея 57 (Базовая школа РАН).Как сообщила региональная прокуратура, по результатам проверки будут приняты "меры реагирования и дана оценка действиям должностных лиц лицея, органов профилактики".
https://ria.ru/20231114/mvd-1909339292.html
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происшествия, тольятти, россия, самарская область, следственный комитет россии (ск рф), российская академия наук
Происшествия, Тольятти, Россия, Самарская область, Следственный комитет России (СК РФ), Российская академия наук
В Тольятти драка школьников обернулась проверкой СК

В Тольятти СК организовал проверку после драки между подростками в школе

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРА, 17 ноя - РИА Новости. Следователи организовали проверку данных из соцсетей о драке между подростками в одной из школ Тольятти, сообщило следственное управление СК РФ по Самарской области.
В пятницу в социальных сетях появился видеоролик с конфликтом между двумя мальчиками в школе города Тольятти. По словам очевидцев, в какой-то момент один из подростков начал душить другого, к школе приехала "скорая". Причины конфликта не сообщаются.
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«
"По данному факту территориальным следственным отделом организована доследственная проверка, выясняются обстоятельства происшествия и причины ему предшествующие. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в релизе.
Собственную проверку также организовала прокуратура Автозаводского района Тольятти - по ее данным, конфликт произошел между учениками седьмого класса лицея 57 (Базовая школа РАН).
Как сообщила региональная прокуратура, по результатам проверки будут приняты "меры реагирования и дана оценка действиям должностных лиц лицея, органов профилактики".
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ПроисшествияТольяттиРоссияСамарская областьСледственный комитет России (СК РФ)Российская академия наук
 
 
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