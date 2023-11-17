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Госдума разрешила приватизировать брошенные речные причалы за рубль - РИА Новости, 17.11.2023
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11:35 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/privatizatsiya-1910039115.html
Госдума разрешила приватизировать брошенные речные причалы за рубль
Госдума разрешила приватизировать брошенные речные причалы за рубль - РИА Новости, 17.11.2023
Госдума разрешила приватизировать брошенные речные причалы за рубль
Госдума приняла закон, упрощающий процедуру приватизации заброшенных причалов, перегрузочных комплексов и иных объектов в речных портах, находящихся в... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T11:35
2023-11-17T11:35
экономика
россия
сергей гаврилов
владимир путин
госдума рф
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Госдума приняла закон, упрощающий процедуру приватизации заброшенных причалов, перегрузочных комплексов и иных объектов в речных портах, находящихся в неудовлетворительном состоянии. Документ был разработан Минтрансом России для ускоренного вовлечения в хозяйственный оборот портовых гидротехнических сооружений (в том числе причалов), перегрузочных комплексов и иного государственного или муниципального имущества в порту, которое не востребовано в качестве объектов инфраструктуры или находится в неудовлетворительном состоянии. Закон допускает продажу объектов речного порта, находящихся в неудовлетворительном состоянии, способами, предусмотренными в законе о приватизации, – в том случае, если лицо, обладающее преимущественным правом покупки такого объекта, отказалось от этого права. Критерии, по которым будет определяться неудовлетворительное состояние или невостребованность портовых объектов, установит кабмин РФ. Согласно закону, объекты, находящиеся в ненадлежащем состоянии, будут выставляться на конкурс по стартовой цене 1 рубль, пояснял журналистам глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Если на объект есть несколько претендентов, будет проводиться аукцион - кто предложит цену выше, тот и купит объект. Задаток для участия в конкурсе составит 20% кадастровой стоимости объекта. При этом победителю будет возвращаться часть задатка в сумме, превышающей цену приобретения объекта. Договор купли-продажи объекта речного порта, находящегося в ненадлежащем состоянии, должен устанавливать срок его приведения в порядок - в пределах пяти лет. В случае невыполнения этой обязанности договор будет расторгнут, а сам объект возвращен в государственную или муниципальную собственность без возмещения собственнику его стоимости, включая неотделимые улучшения, и без компенсации понесенных расходов. Закон должен вступить в силу через 180 дней после официального опубликования. Он направлен на привлечение частных инвестиций в строительство и модернизацию речных портов, пояснял Гаврилов. По его словам, многие речные порты в России практически перестали существовать, поскольку долгое время им не уделялось должного внимания. При этом сейчас "остро стоит задача, поставленная президентом России Владимиром Путиным, по развитию транспортных артерий, в том числе и водных", отмечал депутат.
https://ria.ru/20230615/privatizatsiya-1878270291.html
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экономика, россия, сергей гаврилов, владимир путин, госдума рф
Экономика, Россия, Сергей Гаврилов, Владимир Путин, Госдума РФ
Госдума разрешила приватизировать брошенные речные причалы за рубль

Госдума приняла закон, упрощающий процедуру приватизации заброшенных причалов

© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкПричал
Причал - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Илья Тимин
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Госдума приняла закон, упрощающий процедуру приватизации заброшенных причалов, перегрузочных комплексов и иных объектов в речных портах, находящихся в неудовлетворительном состоянии.
Документ был разработан Минтрансом России для ускоренного вовлечения в хозяйственный оборот портовых гидротехнических сооружений (в том числе причалов), перегрузочных комплексов и иного государственного или муниципального имущества в порту, которое не востребовано в качестве объектов инфраструктуры или находится в неудовлетворительном состоянии.
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Закон допускает продажу объектов речного порта, находящихся в неудовлетворительном состоянии, способами, предусмотренными в законе о приватизации, – в том случае, если лицо, обладающее преимущественным правом покупки такого объекта, отказалось от этого права. Критерии, по которым будет определяться неудовлетворительное состояние или невостребованность портовых объектов, установит кабмин РФ.
Согласно закону, объекты, находящиеся в ненадлежащем состоянии, будут выставляться на конкурс по стартовой цене 1 рубль, пояснял журналистам глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Если на объект есть несколько претендентов, будет проводиться аукцион - кто предложит цену выше, тот и купит объект.
Задаток для участия в конкурсе составит 20% кадастровой стоимости объекта. При этом победителю будет возвращаться часть задатка в сумме, превышающей цену приобретения объекта.
Договор купли-продажи объекта речного порта, находящегося в ненадлежащем состоянии, должен устанавливать срок его приведения в порядок - в пределах пяти лет. В случае невыполнения этой обязанности договор будет расторгнут, а сам объект возвращен в государственную или муниципальную собственность без возмещения собственнику его стоимости, включая неотделимые улучшения, и без компенсации понесенных расходов.
Закон должен вступить в силу через 180 дней после официального опубликования. Он направлен на привлечение частных инвестиций в строительство и модернизацию речных портов, пояснял Гаврилов. По его словам, многие речные порты в России практически перестали существовать, поскольку долгое время им не уделялось должного внимания. При этом сейчас "остро стоит задача, поставленная президентом России Владимиром Путиным, по развитию транспортных артерий, в том числе и водных", отмечал депутат.
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