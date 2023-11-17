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На Пхукете проверят безопасность пляжей на случай чрезвычайных ситуаций
На Пхукете проверят безопасность пляжей на случай чрезвычайных ситуаций - РИА Новости, 17.11.2023
На Пхукете проверят безопасность пляжей на случай чрезвычайных ситуаций
Власти провинции Пхукет, находящейся на одноименном острове на юге Таиланда, в начале декабря проведут учения на случай чрезвычайных ситуаций на воде, чтобы... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T17:06
2023-11-17T17:06
2023-11-17T17:06
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Власти провинции Пхукет, находящейся на одноименном острове на юге Таиланда, в начале декабря проведут учения на случай чрезвычайных ситуаций на воде, чтобы убедить туристов безопасности пляжей, сообщает местное издание The Phuket News. "Все силы будут мобилизованы на помощь в отработке плана чрезвычайного реагирования для демонстрации нашей готовности позаботиться о людях и туристах в провинции Пхукет", – пишет издание со ссылкой на отчет по результатам встречи представителей органов безопасности в провинции. Уточняется, что учения пройдут на море и в воздухе вдоль побережья популярного среди туристов пляжа Патонг. Их целью станет улучшение реагирования на непредвиденные погодные условия в виде сильного ветра и волн до нескольких метров в высоту во время морских туристических прогулок.
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новости - туризм, туризм, туристы, пхукет (остров), таиланд
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Пхукет (остров), Таиланд
На Пхукете проверят безопасность пляжей на случай чрезвычайных ситуаций
На курортном Пхукете в Таиланде проведут учения на случай ЧП для туристов