https://ria.ru/20231117/pkhuket-1910089627.html

На Пхукете проверят безопасность пляжей на случай чрезвычайных ситуаций

На Пхукете проверят безопасность пляжей на случай чрезвычайных ситуаций - РИА Новости, 17.11.2023

На Пхукете проверят безопасность пляжей на случай чрезвычайных ситуаций

Власти провинции Пхукет, находящейся на одноименном острове на юге Таиланда, в начале декабря проведут учения на случай чрезвычайных ситуаций на воде, чтобы... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T17:06

2023-11-17T17:06

2023-11-17T17:06

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пхукет (остров)

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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Власти провинции Пхукет, находящейся на одноименном острове на юге Таиланда, в начале декабря проведут учения на случай чрезвычайных ситуаций на воде, чтобы убедить туристов безопасности пляжей, сообщает местное издание The Phuket News. "Все силы будут мобилизованы на помощь в отработке плана чрезвычайного реагирования для демонстрации нашей готовности позаботиться о людях и туристах в провинции Пхукет", – пишет издание со ссылкой на отчет по результатам встречи представителей органов безопасности в провинции. Уточняется, что учения пройдут на море и в воздухе вдоль побережья популярного среди туристов пляжа Патонг. Их целью станет улучшение реагирования на непредвиденные погодные условия в виде сильного ветра и волн до нескольких метров в высоту во время морских туристических прогулок.

https://ria.ru/20231109/tailand-1908188347.html

пхукет (остров)

таиланд

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новости - туризм, туризм, туристы, пхукет (остров), таиланд