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В Херсонской области в третий раз за день объявили ракетную опасность - РИА Новости, 17.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:10 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/opasnost-1910100299.html
В Херсонской области в третий раз за день объявили ракетную опасность
В Херсонской области в третий раз за день объявили ракетную опасность - РИА Новости, 17.11.2023
В Херсонской области в третий раз за день объявили ракетную опасность
Ракетная опасность в третий раз за день объявлена в Геническом районе Херсонской области, сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T15:10
2023-11-17T15:10
специальная военная операция на украине
херсонская область
севастополь
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости. Ракетная опасность в третий раз за день объявлена в Геническом районе Херсонской области, сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на подходах к пунктам пропуска между Херсонской областью и Крымом. Ранее в пятницу в регионе уже дважды объявлялась ракетная опасность. Воздушная тревога также объявлялась в Севастополе. "В Геническом районе Херсонской области объявлена ракетная опасность", - говорится в сообщении. Генический район находится на юге Херсонской области, на административной границе между регионами находится Чонгарский мост и КПП "Джанкой".
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херсонская область
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херсонская область , севастополь, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Севастополь, Происшествия
В Херсонской области в третий раз за день объявили ракетную опасность

В Геническом районе Херсонской области в третий раз объявили ракетную опасность

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРакеты в небе
Ракеты в небе - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости. Ракетная опасность в третий раз за день объявлена в Геническом районе Херсонской области, сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на подходах к пунктам пропуска между Херсонской областью и Крымом.
Ранее в пятницу в регионе уже дважды объявлялась ракетная опасность. Воздушная тревога также объявлялась в Севастополе.
«
"В Геническом районе Херсонской области объявлена ракетная опасность", - говорится в сообщении.
Генический район находится на юге Херсонской области, на административной границе между регионами находится Чонгарский мост и КПП "Джанкой".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьСевастопольПроисшествия
 
 
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