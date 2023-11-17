https://ria.ru/20231117/opasnost-1910100299.html

В Херсонской области в третий раз за день объявили ракетную опасность

В Херсонской области в третий раз за день объявили ракетную опасность - РИА Новости, 17.11.2023

В Херсонской области в третий раз за день объявили ракетную опасность

Ракетная опасность в третий раз за день объявлена в Геническом районе Херсонской области, сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T15:10

2023-11-17T15:10

2023-11-17T15:10

специальная военная операция на украине

херсонская область

севастополь

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости. Ракетная опасность в третий раз за день объявлена в Геническом районе Херсонской области, сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на подходах к пунктам пропуска между Херсонской областью и Крымом. Ранее в пятницу в регионе уже дважды объявлялась ракетная опасность. Воздушная тревога также объявлялась в Севастополе. "В Геническом районе Херсонской области объявлена ракетная опасность", - говорится в сообщении. Генический район находится на юге Херсонской области, на административной границе между регионами находится Чонгарский мост и КПП "Джанкой".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

севастополь

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

херсонская область , севастополь, происшествия