https://ria.ru/20231117/opasnost-1910100299.html
В Херсонской области в третий раз за день объявили ракетную опасность
В Херсонской области в третий раз за день объявили ракетную опасность - РИА Новости, 17.11.2023
В Херсонской области в третий раз за день объявили ракетную опасность
Ракетная опасность в третий раз за день объявлена в Геническом районе Херсонской области, сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T15:10
2023-11-17T15:10
2023-11-17T15:10
специальная военная операция на украине
херсонская область
севастополь
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости. Ракетная опасность в третий раз за день объявлена в Геническом районе Херсонской области, сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на подходах к пунктам пропуска между Херсонской областью и Крымом. Ранее в пятницу в регионе уже дважды объявлялась ракетная опасность. Воздушная тревога также объявлялась в Севастополе. "В Геническом районе Херсонской области объявлена ракетная опасность", - говорится в сообщении. Генический район находится на юге Херсонской области, на административной границе между регионами находится Чонгарский мост и КПП "Джанкой".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Севастополь, Происшествия
В Херсонской области в третий раз за день объявили ракетную опасность
В Геническом районе Херсонской области в третий раз объявили ракетную опасность