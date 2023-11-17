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ВСУ выпустили по Донецку и Горловке 14 снарядов натовского калибра - РИА Новости, 17.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:50 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/obstrel-1910156417.html
ВСУ выпустили по Донецку и Горловке 14 снарядов натовского калибра
ВСУ выпустили по Донецку и Горловке 14 снарядов натовского калибра - РИА Новости, 17.11.2023
ВСУ выпустили по Донецку и Горловке 14 снарядов натовского калибра
Украинские войска снова обстреляли Донецк и Горловку, выпустив еще 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T17:50
2023-11-17T17:50
специальная военная операция на украине
горловка
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 17 ноя - РИА Новости. Украинские войска снова обстреляли Донецк и Горловку, выпустив еще 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17.10 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства. Кроме того, украинские войска за пять минут с 17.15 выпустили еще десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка и Горловке. Куйбышевский район расположен на западе Донецка. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20231117/ukraina-1909602066.html
горловка
донецк
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горловка, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
ВСУ выпустили по Донецку и Горловке 14 снарядов натовского калибра

ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Донецку и Горловке 14 снарядов натовского калибра

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколок снаряда, обнаруженный после обстрела со стороны ВСУ
Осколок снаряда, обнаруженный после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколок снаряда, обнаруженный после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 17 ноя - РИА Новости. Украинские войска снова обстреляли Донецк и Горловку, выпустив еще 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17.10 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства.
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Кроме того, украинские войска за пять минут с 17.15 выпустили еще десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка и Горловке.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 16.11.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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