https://ria.ru/20231117/naemniki-1910180320.html

Спецоперация, 17 ноября: украинский пленный раскрыл правду о наемниках

Спецоперация, 17 ноября: украинский пленный раскрыл правду о наемниках - РИА Новости, 17.11.2023

Спецоперация, 17 ноября: украинский пленный раскрыл правду о наемниках

Российские войска нанесли 24 удара по украинским военным объектам, на Южнодонецком направлении заняты более выгодные рубежи, Киев потерял за неделю более пяти... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T20:10

2023-11-17T20:10

2023-11-17T22:43

специальная военная операция на украине

россия

славянск

киев

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Российские войска нанесли 24 удара по украинским военным объектам, на Южнодонецком направлении заняты более выгодные рубежи, Киев потерял за неделю более пяти тысяч солдат убитыми и ранеными, сообщили в Минобороны России.Российские подразделения нанесли удары по военным объектам ВСУЗа неделю российские военные нанесли 24 удара высокоточным оружием и беспилотниками на Украине, уничтожив передовые пункты управления командного состава группы "Лиман", группировки войск "Хортица", пункты дислокации боевиков запрещенных в России "Азова"* и "Правого сектора"*, сообщило Минобороны.ПВО сбила дроны и "Нептуны" Три украинских беспилотника уничтожены средствами ПВО над территорией Смоленской области около 8:00 мск, сообщили в Минобороны. Кроме того, по данным министерства, две украинские противокорабельные ракеты "Нептун" уничтожены около 10:40 мск над акваторией Черного моря у побережья Крыма. Наемники ВСУ становятся "квартирантами", боясь ударов Пленный грузинский наемник Георгий Чубетидзе рассказал РИА Новости, что иностранных наемников из украинского "второго интернационального легиона" размещают в Славянске, где они живут на съемных квартирах. По его словам, это может быть связано с боязнью командования располагать весь личный состав в одном месте, так как российские Вооруженные силы могут ударить по помещению с наемниками. Собирают бойцов обычно в случайном месте, сообщают об этом незадолго, отметил Чубетидзе.Ход спецоперации По данным Минобороны, за неделю Киев потерял более пяти тысяч военнослужащих убитыми и ранеными и восемь танков на разных направлениях. Российские войска, в свою очередь, заняли более выгодные рубежи на Южнодонецком направлении. Оперативно-тактическая авиация и ракетные войска уничтожили радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса С-300, а также три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, в том числе немецкую Cobra и две американские AN/TPQ-50. В ходе воздушных и противовоздушных боев удалось сбить три самолета МиГ-29 Воздушных сил Украины.Средства ПВО уничтожили 22 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, две управляемые авиационные бомбы JDAM и 198 украинских беспилотников.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20231106/zelenskiy-1907609456.html

https://ria.ru/20231116/bespilotniki-1909727606.html

https://ria.ru/20230619/naryshkin-1879176108.html

россия

славянск

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россия, славянск, киев