https://ria.ru/20231117/meksika-1910004365.html
В Воронеж вернулась пенсионерка, оставленная родными в Мексике
В Воронеж вернулась пенсионерка, оставленная родными в Мексике - РИА Новости, 17.11.2023
В Воронеж вернулась пенсионерка, оставленная родными в Мексике
Пожилая женщина Валентина Котова, которую перебравшиеся в США родственники бросили в Мексике, приехала на поезде из Москвы в Воронеж, передает корреспондент РИА РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T09:07
2023-11-17T09:07
2023-11-17T16:03
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ВОРОНЕЖ, 17 ноя — РИА Новости. Пожилая женщина Валентина Котова, которую перебравшиеся в США родственники бросили в Мексике, приехала на поезде из Москвы в Воронеж, передает корреспондент РИА Новости. Поезд из столицы прибыл на главный вокзал Воронежа в 8:30 мск пятницы. Котову встречали сотрудники Министерства соцзащиты Воронежской области. Они проводят женщину на съемную квартиру. Ранее сотрудники российского консульства в Мехико при помощи соотечественников направили в Москву 73-летнюю Валентину Котову, которую перебравшиеся в США члены семьи оставили в Мексике, и призвали помочь в России пожилой и нуждающейся в уходе женщине. В Москву она прилетела в среду. В России у нее не осталось жилья и родственников, и женщина выразила желание поселиться в Воронежской области. Регион она выбрала, исходя из его климатических и экономических особенностей. Как ранее рассказал РИА Новости российский консул в Мексике Александр Иващенко, Котова вместе с сыном и его женой, которые собирались нелегально пересечь границу и попасть в США, продала свое имущество и прибыла в Мексику в 2022 году. Попытку пересечь границу пресекла миграционная служба, после чего семья осталась в Мексике. Сын Котовой с супругой-украинкой позднее уехал в США по программе для украинских беженцев, а пожилую женщину оставили у дверей российского консульства. Котова, как отмечал консул, не ходит из-за болей в спине и передвигается в коляске, а также испытывает проблемы с высоким давлением. При этом сын в разговоре с дипломатами отказался участвовать в решении проблем пожилой женщины.
https://ria.ru/20231115/pensionerka-1909580409.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мексика, сша, воронеж, общество
Мексика, США, Воронеж, Общество
В Воронеж вернулась пенсионерка, оставленная родными в Мексике
В Воронеж вернулась женщина, которую переехавшие в США родные бросили в Мексике
ВОРОНЕЖ, 17 ноя — РИА Новости.
Пожилая женщина Валентина Котова, которую перебравшиеся в США
родственники бросили в Мексике, приехала на поезде из Москвы
в Воронеж, передает корреспондент РИА Новости.
Поезд из столицы прибыл на главный вокзал Воронежа в 8:30 мск пятницы. Котову встречали сотрудники Министерства соцзащиты Воронежской области
. Они проводят женщину на съемную квартиру.
Ранее сотрудники российского консульства в Мехико
при помощи соотечественников направили в Москву 73-летнюю Валентину Котову, которую перебравшиеся в США члены семьи оставили в Мексике, и призвали помочь в России
пожилой и нуждающейся в уходе женщине. В Москву она прилетела в среду.
В России у нее не осталось жилья и родственников, и женщина выразила желание поселиться в Воронежской области. Регион она выбрала, исходя из его климатических и экономических особенностей.
Как ранее рассказал РИА Новости российский консул в Мексике Александр Иващенко, Котова вместе с сыном и его женой, которые собирались нелегально пересечь границу и попасть в США, продала свое имущество и прибыла в Мексику в 2022 году. Попытку пересечь границу пресекла миграционная служба, после чего семья осталась в Мексике. Сын Котовой с супругой-украинкой позднее уехал в США по программе для украинских беженцев, а пожилую женщину оставили у дверей российского консульства.
Котова, как отмечал консул, не ходит из-за болей в спине и передвигается в коляске, а также испытывает проблемы с высоким давлением. При этом сын в разговоре с дипломатами отказался участвовать в решении проблем пожилой женщины.
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