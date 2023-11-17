https://ria.ru/20231117/malkov-1910105644.html
Рязанский губернатор привлек депутатов к контролю строительства соцобъектов
Рязанский губернатор привлек депутатов к контролю строительства соцобъектов - РИА Новости, 17.11.2023
Рязанский губернатор привлек депутатов к контролю строительства соцобъектов
Губернатор Рязанской области Павел Малков призвал депутатов в регионе контролировать строительство 44 объектов социальной сферы, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T15:33
2023-11-17T15:33
2023-11-17T15:33
рязанская область
рязанская область
павел малков
единая россия
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РЯЗАНЬ, 17 ноя – РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков призвал депутатов в регионе контролировать строительство 44 объектов социальной сферы, сообщила пресс-служба правительства региона. "У нас строится 44 социальных объекта. Это школы, детские сады, учреждения здравоохранения, культуры, спорта. Тридцать три из них сдаются уже в этом году", - цитирует Малкова его пресс-служба. По словам губернатора, часть объектов возводится в рамках двухлетних контрактов, работы будут завершены в 2024 году. Глава региона отметил, что в настоящее время активный депутатский контроль позволит дополнительно осмотреть обстановку на каждом объекте и при выявлении недостатков содействовать их оперативному устранению. "Большие объемы, и здесь важно не забывать про депутатский контроль. В первую очередь прошу подключиться депутатов "Единой России". Еще можно сейчас что-то доделать, исправить, скорректировать. Есть хороший пример, когда ход капитального ремонта школ отслеживали и контролировали педагоги, родители учеников. Необходимо, чтобы и депутатский контроль работал при строительстве каждого социального объекта. Депутаты хорошо знают свои округа, запросы жителей. Они должны понимать всю ситуацию и представлять интересы жителей на всех таких строительных площадках", - отметил Малков.
https://ria.ru/20231109/ekspozitsiya-1908481350.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рязанская область, павел малков, единая россия
Рязанская область, Рязанская область, Павел Малков, Единая Россия
Рязанский губернатор привлек депутатов к контролю строительства соцобъектов
Малков призвал депутатов контролировать строительство 44 объектов соцсферы
РЯЗАНЬ, 17 ноя – РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков призвал депутатов в регионе контролировать строительство 44 объектов социальной сферы, сообщила пресс-служба правительства региона.
"У нас строится 44 социальных объекта. Это школы, детские сады, учреждения здравоохранения, культуры, спорта. Тридцать три из них сдаются уже в этом году", - цитирует Малкова его пресс-служба.
По словам губернатора, часть объектов возводится в рамках двухлетних контрактов, работы будут завершены в 2024 году. Глава региона отметил, что в настоящее время активный депутатский контроль позволит дополнительно осмотреть обстановку на каждом объекте и при выявлении недостатков содействовать их оперативному устранению.
"Большие объемы, и здесь важно не забывать про депутатский контроль. В первую очередь прошу подключиться депутатов "Единой России
". Еще можно сейчас что-то доделать, исправить, скорректировать. Есть хороший пример, когда ход капитального ремонта школ отслеживали и контролировали педагоги, родители учеников. Необходимо, чтобы и депутатский контроль работал при строительстве каждого социального объекта. Депутаты хорошо знают свои округа, запросы жителей. Они должны понимать всю ситуацию и представлять интересы жителей на всех таких строительных площадках", - отметил Малков.
Губернатор Рязанской области лично представил экспозицию региона на ВДНХ