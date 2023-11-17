https://ria.ru/20231117/kultura-1910174522.html

Путин прокомментировал продвижение славянской культуры

Путин прокомментировал продвижение славянской культуры - РИА Новости, 17.11.2023

Путин прокомментировал продвижение славянской культуры

Достижениями славянской культуры нужно гордиться, не бояться сотрудничать в этом направлении, но нельзя ничего "выпячивать" и вести себя агрессивно, заявил... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T19:12

2023-11-17T19:12

2023-11-17T19:12

россия

владимир путин

фонд "петербургский международный экономический форум" (фонд)

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Достижениями славянской культуры нужно гордиться, не бояться сотрудничать в этом направлении, но нельзя ничего "выпячивать" и вести себя агрессивно, заявил президент России Владимир Путин. "Что касается славянской культуры. Здесь так же, как и в случае с трансгендерами там, с сексуальными меньшинствами - нельзя ничего выпячивать. Нельзя вести себя ни в коем случае агрессивно кому бы то ни было… Выпячивать ничего не нужно. Нужно гордиться своими достижениями, не бояться сотрудничать сегодня, не бояться зорких и суровых взглядов каких-то деятелей политики", – сказал Путин во время пленарного заседания культурного форума. Он отметил, что славянская культура - неотъемлемая часть европейской и мировой культуры, очень яркая, самобытная. Её невозможно отменить и сделать вид, что её не существует, так же, как и русскую культуру. "Люди, которые пытаются запретить это общение, запретить деятелям славянской культуры общаться между собой, они… просто придурки. Просто ненормальные люди - (те - ред.), кто пытается запретить общение деятелей культуры между собой", - отметил Путин. Он подчеркнул, что людям искусства надо встречаться, вместе работать, гордиться достижениями, вместе смотреть в будущее. У славянской культуры есть общие корни, но нельзя забывать о том, что это значимая, но только часть общей огромной мировой культуры. Президент добавил, что нужно с уважением относиться к друзьям и коллегам из других сфер деятельности и из других регионов. Девятый Санкт-Петербургский международный культурный форум проходит с 16 по 18 ноября.

https://ria.ru/20231117/sberezhenie-1910170094.html

https://ria.ru/20231117/otvetstvennost-1910167699.html

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россия, владимир путин, фонд "петербургский международный экономический форум" (фонд)