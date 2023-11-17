https://ria.ru/20231117/kultura-1910174522.html
Путин прокомментировал продвижение славянской культуры
Путин прокомментировал продвижение славянской культуры - РИА Новости, 17.11.2023
Путин прокомментировал продвижение славянской культуры
Достижениями славянской культуры нужно гордиться, не бояться сотрудничать в этом направлении, но нельзя ничего "выпячивать" и вести себя агрессивно, заявил... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T19:12
2023-11-17T19:12
2023-11-17T19:12
россия
владимир путин
фонд "петербургский международный экономический форум" (фонд)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/12/1903602310_0:0:3052:1717_1920x0_80_0_0_93cfbd3abdcb88c9b0201d7ac0f737c8.jpg
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Достижениями славянской культуры нужно гордиться, не бояться сотрудничать в этом направлении, но нельзя ничего "выпячивать" и вести себя агрессивно, заявил президент России Владимир Путин. "Что касается славянской культуры. Здесь так же, как и в случае с трансгендерами там, с сексуальными меньшинствами - нельзя ничего выпячивать. Нельзя вести себя ни в коем случае агрессивно кому бы то ни было… Выпячивать ничего не нужно. Нужно гордиться своими достижениями, не бояться сотрудничать сегодня, не бояться зорких и суровых взглядов каких-то деятелей политики", – сказал Путин во время пленарного заседания культурного форума. Он отметил, что славянская культура - неотъемлемая часть европейской и мировой культуры, очень яркая, самобытная. Её невозможно отменить и сделать вид, что её не существует, так же, как и русскую культуру. "Люди, которые пытаются запретить это общение, запретить деятелям славянской культуры общаться между собой, они… просто придурки. Просто ненормальные люди - (те - ред.), кто пытается запретить общение деятелей культуры между собой", - отметил Путин. Он подчеркнул, что людям искусства надо встречаться, вместе работать, гордиться достижениями, вместе смотреть в будущее. У славянской культуры есть общие корни, но нельзя забывать о том, что это значимая, но только часть общей огромной мировой культуры. Президент добавил, что нужно с уважением относиться к друзьям и коллегам из других сфер деятельности и из других регионов. Девятый Санкт-Петербургский международный культурный форум проходит с 16 по 18 ноября.
https://ria.ru/20231117/sberezhenie-1910170094.html
https://ria.ru/20231117/otvetstvennost-1910167699.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/12/1903602310_27:0:2758:2048_1920x0_80_0_0_7de71e5b7d70c5cc9b6011fd6c427c45.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, фонд "петербургский международный экономический форум" (фонд)
Россия, Владимир Путин, Фонд "Петербургский международный экономический форум" (фонд)
Путин прокомментировал продвижение славянской культуры
Путин: достижениями славянской культуры нужно гордиться, но не выпячивать
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Достижениями славянской культуры нужно гордиться, не бояться сотрудничать в этом направлении, но нельзя ничего "выпячивать" и вести себя агрессивно, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Что касается славянской культуры. Здесь так же, как и в случае с трансгендерами там, с сексуальными меньшинствами - нельзя ничего выпячивать. Нельзя вести себя ни в коем случае агрессивно кому бы то ни было… Выпячивать ничего не нужно. Нужно гордиться своими достижениями, не бояться сотрудничать сегодня, не бояться зорких и суровых взглядов каких-то деятелей политики", – сказал Путин во время пленарного заседания культурного форума.
Путин рассказал о заботе по сбережению русского языка
Он отметил, что славянская культура - неотъемлемая часть европейской и мировой культуры, очень яркая, самобытная. Её невозможно отменить и сделать вид, что её не существует, так же, как и русскую культуру.
«
"Люди, которые пытаются запретить это общение, запретить деятелям славянской культуры общаться между собой, они… просто придурки. Просто ненормальные люди - (те - ред.), кто пытается запретить общение деятелей культуры между собой", - отметил Путин.
Он подчеркнул, что людям искусства надо встречаться, вместе работать, гордиться достижениями, вместе смотреть в будущее. У славянской культуры есть общие корни, но нельзя забывать о том, что это значимая, но только часть общей огромной мировой культуры. Президент добавил, что нужно с уважением относиться к друзьям и коллегам из других сфер деятельности и из других регионов.
Девятый Санкт-Петербургский международный культурный форум проходит с 16 по 18 ноября.
Путин прокомментировал ответственность за сохранение наследия культуры