https://ria.ru/20231117/kultura-1910170395.html

Путин рассказал об ожиданиях по развитию российской культуры

Путин рассказал об ожиданиях по развитию российской культуры - РИА Новости, 17.11.2023

Путин рассказал об ожиданиях по развитию российской культуры

Президент России Владимир Путин признался, что хотел бы, чтобы российская культура продолжала развиваться на своей базе, но также вбирала лучшее из мировой... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T18:55

2023-11-17T18:55

2023-11-17T18:55

россия

владимир путин

санкт-петербургский международный культурный форум

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин признался, что хотел бы, чтобы российская культура продолжала развиваться на своей базе, но также вбирала лучшее из мировой культуры. "Я бы хотел, чтобы культура России, как значимая часть, естественным образом вплетающаяся в мировую культуру, продолжала развиваться на своей собственной базе — вот я сейчас говорю прямо вот то, что в голову приходит — и в то же время вбирать все самое лучшее, что есть в мировой культуре, приумножаться таким образом и идти вперед", - сказал Путин на Санкт-Петербургском международном культурном форуме. Девятый Санкт-Петербургский международный культурный форум проходит с 16 по 18 ноября.

https://ria.ru/20231117/sberezhenie-1910170094.html

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россия, владимир путин, санкт-петербургский международный культурный форум