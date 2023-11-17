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Путин рассказал об ожиданиях по развитию российской культуры - РИА Новости, 17.11.2023
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18:55 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/kultura-1910170395.html
Путин рассказал об ожиданиях по развитию российской культуры
Путин рассказал об ожиданиях по развитию российской культуры - РИА Новости, 17.11.2023
Путин рассказал об ожиданиях по развитию российской культуры
Президент России Владимир Путин признался, что хотел бы, чтобы российская культура продолжала развиваться на своей базе, но также вбирала лучшее из мировой... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T18:55
2023-11-17T18:55
россия
владимир путин
санкт-петербургский международный культурный форум
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин признался, что хотел бы, чтобы российская культура продолжала развиваться на своей базе, но также вбирала лучшее из мировой культуры. "Я бы хотел, чтобы культура России, как значимая часть, естественным образом вплетающаяся в мировую культуру, продолжала развиваться на своей собственной базе — вот я сейчас говорю прямо вот то, что в голову приходит — и в то же время вбирать все самое лучшее, что есть в мировой культуре, приумножаться таким образом и идти вперед", - сказал Путин на Санкт-Петербургском международном культурном форуме. Девятый Санкт-Петербургский международный культурный форум проходит с 16 по 18 ноября.
https://ria.ru/20231117/sberezhenie-1910170094.html
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россия, владимир путин, санкт-петербургский международный культурный форум
Россия, Владимир Путин, Санкт-Петербургский Международный культурный форум
Путин рассказал об ожиданиях по развитию российской культуры

Путин хотел бы, чтобы культура России развивалась и вбирала лучшее из мировой

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках IX международного культурного форума в Санкт-Петербурге
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках IX международного культурного форума в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках IX международного культурного форума в Санкт-Петербурге
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин признался, что хотел бы, чтобы российская культура продолжала развиваться на своей базе, но также вбирала лучшее из мировой культуры.
«
"Я бы хотел, чтобы культура России, как значимая часть, естественным образом вплетающаяся в мировую культуру, продолжала развиваться на своей собственной базе — вот я сейчас говорю прямо вот то, что в голову приходит — и в то же время вбирать все самое лучшее, что есть в мировой культуре, приумножаться таким образом и идти вперед", - сказал Путин на Санкт-Петербургском международном культурном форуме.
Девятый Санкт-Петербургский международный культурный форум проходит с 16 по 18 ноября.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках IX международного культурного форума в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
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