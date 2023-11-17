https://ria.ru/20231117/kultura-1910154986.html
Культура способна обеспечить разумность внедрения инноваций, заявил Путин
Культура способна обеспечить разумность внедрения инноваций, заявил Путин - РИА Новости, 17.11.2023
Культура способна обеспечить разумность внедрения инноваций, заявил Путин
Только культура способна обеспечить безопасность внедрения инноваций, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T17:46
2023-11-17T17:46
2023-11-17T20:52
культура
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Только культура способна обеспечить безопасность внедрения инноваций, заявил президент России Владимир Путин."Она - культура - самый естественный этический регулятор технологического прогресса", - добавил Путин.Он добавил, что только культура способна обеспечить безопасность, разумность внедрения инноваций.Девятый Санкт-Петербургский международный культурный форум проходит с 16 по 18 ноября.
https://ria.ru/20231117/kultura-1910170241.html
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новости культуры, владимир путин, санкт-петербургский международный культурный форум, россия
Культура, Новости культуры, Владимир Путин, Санкт-Петербургский Международный культурный форум, Россия
Культура способна обеспечить разумность внедрения инноваций, заявил Путин
Путин: культура способна обеспечить безопасность, разумность внедрения инноваций
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Только культура способна обеспечить безопасность внедрения инноваций, заявил президент России Владимир Путин.
"Она - культура - самый естественный этический регулятор технологического прогресса", - добавил Путин.
Он добавил, что только культура способна обеспечить безопасность, разумность внедрения инноваций.
Девятый Санкт-Петербургский международный культурный форум проходит с 16 по 18 ноября.
Путин заявил об увеличении расходов на культуру в 20 раз за десять лет